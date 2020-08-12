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Новини Коронавірус і карантин
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Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ

Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ

Україна повинна налагодити власне виробництво вакцин, вважає заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Ми ведемо про це внутрішні розмови, що Україна повинна бути в числі країн, які виробляють власні серйозні фармацевтичні продукти і, в тому числі, вакцини. І ми повинні до цього прагнути, і фармпромисловість повинна до цього прагнути. Україна, напевно, повернеться на цей шлях", - сказала вона в ефірі Українського радіо в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

При цьому Микичак висловила недовіру інформації про російську вакцину від COVID-19.

"Я очікую на вакцину від тих інституцій та організацій, які мають визнану репутацію і доказову базу. Над цим працює цілий альянс, британська оксфордська школа, США. Є досить потужних компаній та організацій, які активно працюють у цьому напрямку", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дані щодо безпеки та дієвості російської вакцини проти COVID-19 потрібно ретельно перевірити, - ВООЗ

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
От только не надо нас пугать !
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12.08.2020 20:47 Відповісти
+18
Смешная тетка...и сколько денег выделено в бюджете на науку она видимо не знает...или дура...
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12.08.2020 20:48 Відповісти
+15
Начинайте, Ира. Прямо у себя в гараже и начинайте.
Боже мой, КТО у нас сегодня в Минздраве на таких должностях! Впрочем, каком поп таков и приход.
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12.08.2020 20:49 Відповісти
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От только не надо нас пугать !
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12.08.2020 20:47 Відповісти
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12.08.2020 20:51 Відповісти
Зачем производить вакцину от коронавируса? Кто будет гарантировать при бестолковой и сатанинской власти ее безопасность? Если делать вакцину от коронавируса, тогда нужно делать подобные вакцины от каждого вида простудного вируса и гриппа. Это будут сотни или более вакцин и как это все отразится на здоровье и жизни украинцев? Или эта дама психически ненормальная или осатаненная из двух одно.
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12.08.2020 21:20 Відповісти
зачем вообще делать вакцину для организмов, которые не понимают, что на выборы ходят, чтобы выбрать то, как ты будешь жить ближайшее будущее, а не для того, чтобы наказать кого-то за ближайшее прошлое.

вот ты же, к примеру, не понимаешь ?
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12.08.2020 21:43 Відповісти
Потрібно не тільки виробляти вакцину від коронавірусу, потрібно самим розробити вакцину від коронавірусу!
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12.08.2020 22:33 Відповісти
и шо тебя останавливает ?
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12.08.2020 22:35 Відповісти
Да ой. Они кроме говна ничего производить не в состоянии.
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12.08.2020 21:45 Відповісти
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12.08.2020 21:26 Відповісти
И это говорят люди которые даже вакцину от гриппа, закупают за границей...
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12.08.2020 20:48 Відповісти
Смешная тетка...и сколько денег выделено в бюджете на науку она видимо не знает...или дура...
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12.08.2020 20:48 Відповісти
Ещё, как знает. До копейки знает. Для распила и учёта своего интереса она точно знает сколько бюджетных средст к ним поступило иначе свою долю не высчитает.
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12.08.2020 20:51 Відповісти
да знает. там формула простая: "денег из бюджета" - "своровано ее командой" = "денег на науку"
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12.08.2020 23:24 Відповісти
Начинайте, Ира. Прямо у себя в гараже и начинайте.
Боже мой, КТО у нас сегодня в Минздраве на таких должностях! Впрочем, каком поп таков и приход.
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12.08.2020 20:49 Відповісти
какие избиратели, таков и поп
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12.08.2020 20:54 Відповісти
В целом хотел прокомментировать так же как вы, но тут нужно заметить, что производить не значит разработать.
А вот производить в Украине вполне реально и надо пытаться об этом договариваться с разработчиками
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13.08.2020 01:07 Відповісти
Хюндай Туксон произведенный в Корее и Хюндай Туксон произведенный в Черкассах, это, как говорят в Одессе две таки большие разницы. Лизоноприл Дарница и Лизоноприл Германия, это как Лада Калина и Фольсваген Пассат.
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13.08.2020 05:46 Відповісти
В задницу себе засуньте свою вакцину...
От гриппа есть вакцина? Нет и не нужна.
Короновирус тот же обычный грипп и летальность от него такая же как от обычного гриппа.
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12.08.2020 20:50 Відповісти
зеленкою лікуєшся чи бояркою ?
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12.08.2020 21:10 Відповісти
ЗЕ ленкою ликуешся ты .А мужчина сказал правду .
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12.08.2020 21:31 Відповісти
вчи мову ! звичайний грип це сезонні спалахи , корона вірус влітку тільки набрав силу !
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12.08.2020 21:50 Відповісти
Силу "набрав" не вирус, а ПЦР. Простудные заболевания круглогодичны, только максимумы в холодный период. Я, например. переболел двухсторонним воспалением легких много лет назад в жару середине августа.
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12.08.2020 23:11 Відповісти
Ваш пост
https://censor.net/user/111978

500 смертей на миллион? Ну так подсчитай, какой это процент.
0,05 %
Это, по твоему пандемия, это конец света?
В США - 82 тысячи смертей на миллион от других болезней.
А ты про 500 смертей от короновируса запугиваешь...
https://censor.net/ua/comments/locate/3212926/019214cb-2de1-70d3-909d-b53a0ed900fa
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Мой ответ на него
https://censor.net/user/95229

Сколько-сколько смертей от других болезней?

За 2018 (более свежих данных не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90 )
в США умерло 2,835,000 человек В этот год население у них было 327,167,000 человек итого
смертность от всех причин 2835000/327=8669 на миллион.
500 смертней на миллион за 4 месяца - это 1500 за год. Итого смерти от ковида к концу года дадут около 15% от общей смертности
1500*100/(8669+1500)=14.75
https://censor.net/ua/comments/locate/3212926/019214cb-2de3-7020-80a5-935bd33c7ece
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12.08.2020 21:34 Відповісти
да, я помню... Только ты тоже ошибся. "Пандемия" не 4 месяца а уже полгода в штатах. Поэтому будет не 1500 умерших на миллион а 1000.
Да и записывают многих умерших от других болезней в категорию - умерших от короновируса.
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12.08.2020 21:43 Відповісти
500 смертей в день США достигли только 27 марта. Так что реально - примерно 4 месяца и 14 дней. Пересчитывать будем?
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12.08.2020 21:54 Відповісти
Это манипуляция статисткой причин смертности. Там уже собираются, как и англичане, это проверить. Просто борьба демократов против республиканцев перед выборами ( как и черные "протесты").
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12.08.2020 23:15 Відповісти
А откуда Вы знаете результат проверки, если проверять только собираются?
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13.08.2020 00:08 Відповісти
Шановный, зачем лезть в высокие материи? Давайте лучше о приземлённом. Вы как считаете, Земля круглая или плоская?
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12.08.2020 23:10 Відповісти
ну ракетам кривизна мешает только в россии. правильный ответ: в россии - круглая, в украине - плоская.
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12.08.2020 23:48 Відповісти
вот пример. по сша.

в 2011 году 311 мил населения. от гриппа умерло 52000 человек.
или 170 на миллион.
счас уже за 4 месяца от ковида 169000 смертей.
при текущем темпе годовое количество смертей 0.5 миллиона.
что выводит ковид на 3 место среди причин смерти. сразу после рака с 600 тыс смертей в год...
хотя что мы врем. ковид УЖЕ на 3 месте по смертности, поскольку раньше там было хронические обструктивные заболевания легких с 150 тыс смертей в год...
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12.08.2020 23:43 Відповісти
Золотая, вакцинная лихорадка! Все кинулись отмывать бабки! Прииски полны желающих....
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12.08.2020 20:53 Відповісти
Що ще вони можуть робити самостійно? Може почнуть самостійно керувати Україною без керівництва Бєні?
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Где они таких берут, на это нужны большие деньги и около года времени, а не так просто издать приказ и начать делать вакцину.
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Раз, два, три вакцина з'явись!🐸
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Кто вам мешает? ,это ваша работа,но с такой физиономией.можно только зелёнку выпускать.
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12.08.2020 20:55 Відповісти
Ой, я бы побоялась нашей вакциной...
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12.08.2020 20:57 Відповісти
точняк, **** твою, надо ж новую схему для распила бабла запускать...
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12.08.2020 20:57 Відповісти
Даавно цим займаюся- 5 кг цукеру, 0,5 кг дріжжів + технологічний процес..
🤗
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12.08.2020 20:59 Відповісти
Только не нужно говорить, что эта тема на личном контроле гидранта. А по поводу "должны", так у этих 3,14здаболов между "должны" и "сделали" - лежит пустыня Сахара.
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12.08.2020 21:00 Відповісти
Посмеялся у Вас есть мощности научные разработки у нынешнего одна тема кино и видосики кино индустрия а Все остальное не важно эти мощные заявки в стиле 95 квартала пора прекращать
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12.08.2020 21:00 Відповісти
Мы должны сами распилить наш кусок бюджета! Знаем, не получится. Но такое бабло мимо проплывает!
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Западный фарм бизнес никого к этому лакомому вакцинному лохопирогу не допустит. Особенно Гейтс, который специально построил 7 новых фарм предприятий в превкушеннии очередного лохотронного вакцинного куша. Он же эту тему, согласно опубликованных данных, готовил заранее и запустил ее еще в Давосе в 2019.
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12.08.2020 23:22 Відповісти
Сводите эту дуру на экскурстю в институт микровирусологии Заболотного ...
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Ее бесполезно куда-либо водить. Это просто управляемая просоросная пешка.
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12.08.2020 23:24 Відповісти
это было бы чудесно... НО
но кроме желания нужно иметь возможности ... лаборатории-институты-специалисты-мозги
а из ничего ..ничего и получается !
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Вы и масками должны были обеспечить жителей страны самостоятельно. Но самостоятельно вы имеете только 3.14здеть и обсираться. И так по кругу, одно вызывает другое и т.д., положительная обратная связь.
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12.08.2020 21:04 Відповісти
А ще краще , призупинити істерію і зайнятися міськими лікарнями . В чотирьохетажних приміщеннях неважко знайти і приладнати палати для хворих на єпідемію . Було б тільки бажання . ( подолати міську медичну мафію ) .
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12.08.2020 21:05 Відповісти
Этим нужно было заниматься уже после вспышек 2003 и 2009гг. Но вкладывать в эту отрасль медицины бабки власти не желали, так как откат был не гарантирован при подавленных тогда вспышках. Поэтому количество коек в больницах постоянно уменьшали.
Так, по состоянию на 1991 год, в Украине было около 3,9 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2017 году в стране функционировали только 1,7 тыс. учреждений. Если говорить именно о местах, то в 2017 году в Украине насчитывалось примерно 309 тыс. больничных коек, тогда как в 1991 году их было около 700 тыс. На сегодня в больницах Украины, по информации МОЗ. имеется на всю страну 12 тыс. мест для инфицированных коронавирусом, а общее количество инфекционных боксов - 2,5 тыс.
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12.08.2020 23:42 Відповісти
В отношении российской вакцины она права.
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Попробуйте инсулин нормальный выпускать, для начала
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12.08.2020 21:11 Відповісти
компанія Bayer витрачала в день 2 млн. доларів на науку , скільки грошей витрачає МОЗ на науку в рік ?
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12.08.2020 21:15 Відповісти
Не на науку, а на разработку переспективных для их бизнеса на болезнях, особенно хронических, лекарств.
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12.08.2020 23:46 Відповісти
Без их бизнеса смертность от болезней, особенно хронических, была бы существенно выше. Хотя, Вы всячески избегаете даже дать оценку смертности по Украине от осложнений кори в случае полного отказа от прививок, за который Вы, тем не менее, агитируете.
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13.08.2020 07:28 Відповісти
ЗЕбилы млять
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12.08.2020 21:16 Відповісти
Давайте Стремится ))) Как сядут толстой жопой в мягкое кресло, сразу начинают призывать к чему то стремиться! А пока вы стремитесь, жрут за обе щеки пока с кресла не кишнули.
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12.08.2020 21:22 Відповісти
И что тебе мешает? Много ума наверное...нет точно...сильно умная...)))
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12.08.2020 21:25 Відповісти
КОРОНА ВИРУС -Это ЧТО?От чего вакцина ?От насморка ,или от чего ?Или зае ..ь хотите все население ?
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12.08.2020 21:26 Відповісти
Интересно, кто это мы, которые должны производить вакцину самостоятельно. Где производить будете, на каком оборудовании, где возьмёте финансирование этого?
Языком трепать все могут, особенно высот в этом достиг порошенко.
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12.08.2020 21:26 Відповісти
Я произведу.
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12.08.2020 22:02 Відповісти
Раз вы такие умные и целеустремленные, придумайте лучше вакцину от герпеса или Эпштейн-Барра, бо они у 95% населения и последствия от них, говорят, совсем нехорошие.
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12.08.2020 21:30 Відповісти
Так деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом ЗЕ и его шайка с..издили , откуда будет финансироваться программа ? А ну да , как обычно пойдут клянчить деньги в МВФ.
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12.08.2020 21:39 Відповісти
И три лярда баксов, для начала, надо.
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12.08.2020 21:42 Відповісти
Принепременно! Я даже могу поделится рецептом вакцини. Министер. записывай. Берешь три ложки соли, утреннее гуано Лысого из квартала и на клавиши рояля. Осел должен истолочь все это пуем. Вуаля!
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Гандоны страна не выпускает уже 30 лет свои----сперматозоиды распоясались до отказа---а она про вакцину!
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12.08.2020 22:27 Відповісти
Ух ты... Если так прытко пойдёт, то и видеомагнитофоны начнём выпускать...
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12.08.2020 22:39 Відповісти
Рецепт вакцины подбираю - и сахар, дрожжи закупил... (с)
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12.08.2020 23:03 Відповісти
Не вакцинами нужно заниматься, а изучением методов поддержания общего иммунитета здоровых и протоколов лечения заболевших и новых лекарств для этого.
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12.08.2020 23:52 Відповісти
 
 