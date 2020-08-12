Ми повинні виробляти вакцину від коронавірусу самостійно, - МОЗ

Україна повинна налагодити власне виробництво вакцин, вважає заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Ми ведемо про це внутрішні розмови, що Україна повинна бути в числі країн, які виробляють власні серйозні фармацевтичні продукти і, в тому числі, вакцини. І ми повинні до цього прагнути, і фармпромисловість повинна до цього прагнути. Україна, напевно, повернеться на цей шлях", - сказала вона в ефірі Українського радіо в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Микичак висловила недовіру інформації про російську вакцину від COVID-19.

"Я очікую на вакцину від тих інституцій та організацій, які мають визнану репутацію і доказову базу. Над цим працює цілий альянс, британська оксфордська школа, США. Є досить потужних компаній та організацій, які активно працюють у цьому напрямку", - сказала вона.

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