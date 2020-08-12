РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 480 42

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов

Украина планирует завершить войну на Донбассе не за счет потери своего суверенитета или уступок, которые не будут восприниматься в украинском обществе.

Об этом журналистам заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы делаем сегодня все от нас зависящее, чтобы прекратилась война, чтобы прекратили погибать наши ребята на фронте. У нас сегодня пошел уже 16-й день, когда у нас нет потерь на фронте", - сказал Данилов.

По его словам, украинская власть стремится к завершению войны на Донбассе, "но не за счет потери нашего суверенитета или каких-то уступок, которые не будет воспринимать наше общество".

Также на Цензор.НЕТ: Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) суверенитет (165) Донбасс (26958) перемирие (1689)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
дії призедента та його шобли в цій ситуації.

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов - Цензор.НЕТ 3012
показать весь комментарий
12.08.2020 21:35 Ответить
+16
І чому мало хто вірить цьому Данилову?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:32 Ответить
+12
Зачем они постоянно говорят за счёт чего нельзя закончить ?

Пусть хоть раз скажут, за счёт чего можно закончить.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чому мало хто вірить цьому Данилову?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:32 Ответить
Мабуть тому, що зЕЕЕЕЕ! А зЕ всі однакові, от янелоха до ольгінського троля...
показать весь комментарий
12.08.2020 23:04 Ответить
Росія посилює агресію проти України.
Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.

"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:33 Ответить
сказано хорошо, вопрос как будет сделано
показать весь комментарий
12.08.2020 21:33 Ответить
Языком молоть...не мешки ворочать..
показать весь комментарий
12.08.2020 21:38 Ответить
Зачем они постоянно говорят за счёт чего нельзя закончить ?

Пусть хоть раз скажут, за счёт чего можно закончить.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:44 Ответить
Тихо! Президент Зеленский не поверит пока сам не проверит, прям как его избиратели
показать весь комментарий
12.08.2020 21:34 Ответить
дії призедента та його шобли в цій ситуації.

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов - Цензор.НЕТ 3012
показать весь комментарий
12.08.2020 21:35 Ответить
Тупая обезьяна...надо выломать вот тот белый кружек...и все влезет..😃
показать весь комментарий
12.08.2020 21:40 Ответить
Он не "Тупая обезьяна", он руссский!
показать весь комментарий
12.08.2020 23:08 Ответить
как ты собрался без уступок и "чтоб не гибли ребята на фронте"
тут уж выбирать, или уступки или воевать за своё, между капелек не получится
показать весь комментарий
12.08.2020 21:37 Ответить
Украина планирует завершить войну на Донбассе .... Источник: https://censor.net/n3213439
а ***** про це знає?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:40 Ответить
ЧТО ДЕЛАЕТ НАРОД С РАЗБУШЕВАВШИМИСЯ, ПЬЯНЫМИ ДУРАКАМИ !? ДА ПРОСТО СИЛЬНО ПЗДИТ !!! ТОЖЕ САМОЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НА ДОНБАССЕ !!
показать весь комментарий
12.08.2020 21:40 Ответить
Ні про що. Саме таке фуфло й насторожує. Бо це значить, що плісняві планують зраду.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:43 Ответить
Якщо вас тут читати, то України вже мінімум рік, як немає існувати взагалі.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:47 Ответить
Як сильна держава? Рівна серед рівних? Так, вже більше року, як не існує.
Ось одне й підтверджень. Свіженьке.
18:58 https://censor.net/news/3213414/putin_i_makron_obsudili_vopros_donbassa_v_telefonnom_razgovore
Не скажете, чим в цей час займався велічайший? Зовнішня політика і захист держави його прямий обов'язок прописаний в Конституції.
Чому про Україну без України?
показать весь комментарий
12.08.2020 22:01 Ответить
слово в слово повторюєш кацапів, України не існує, тут повний безлад, розруха, бандитизм і голод
показать весь комментарий
12.08.2020 22:20 Ответить
Та ти шо? То хіба не для цього вони зеленського до влади привели? І детальніше про зЕ-процвітання, будь ласка.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:31 Ответить
кому ти це розповідаєш воно ж троляка флудить тут за пайку
он його вчорашній шедевр
Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов - Цензор.НЕТ 6232 https://censor.net/user/73230

от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
https://censor.net/comments/locate/3213180/019214ca-2a2b-70aa-ad07-b9cfb67a5997Ответить
Мне нравится
показать весь комментарий
12.08.2020 22:34 Ответить
Тобто ви бажаєте, щоб я вас цілу кіпу таких новин сюди виклав за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки, ?
показать весь комментарий
12.08.2020 22:21 Ответить
Вперед.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:28 Ответить
Так велічайшому ніхто там слова не дає, він для них не існує.
показать весь комментарий
13.08.2020 06:19 Ответить
У данилова язік бовтається, т о в одну, то в іншу сторону.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:49 Ответить
"Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы урегулирования ситуации, которая возникла на украинском Донбассе .Путин опять поднял свою любимую тему о том, что Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей", а также "налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском".
Ну почему же тогда Макрон с Меркель не сделают понимающие лица и похлопав ресничками не предложат путину, что поскольку вас там не, то никто не будет препятствовать войскам ООН оказаться на занятой оккупантами границе между рашей и Украиной, заблаговременно предупредив оккупантов, что они постоят там на всякий случай, ведь путин же не против, он же не причем.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:57 Ответить
потому что войска ООН єто глупость
показать весь комментарий
12.08.2020 22:21 Ответить
подмена понятий. не надо зеленое с толстым путать. путин говорит что их там нет, но он всегда был против войск оон.
вот если на твоей даче твоей семьи зимой нету, это же не значит, что ты не против если там поживет цыганский табор? ведь там никто не живет?
показать весь комментарий
12.08.2020 22:55 Ответить
Втрата Криму та війна на Донбасі лише останні епізоди трьохсотлітньої національно-визвольної війни русинів-малоросів Русі-України проти ординців-великоросів Московії-Росії. Історією доведено, що такі війни завершуються тільки перемогою нації, інакше нація зникає, перероджується в населення й розчиняється в сусідніх націях. Саме для цього останні сто років діє більшовицька українізація-дерусифікація, відсторонення українців від усього руського. Вже третє покоління безнаціональних українців саме цурається свого русинства на користь Росії. Відроджувати треба державність Русі на території України, а не тариторії України без Русі...
показать весь комментарий
12.08.2020 22:01 Ответить
Дочитал до малоросов и послал тебя очень далеко.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:16 Ответить
Ти ж,дурня зелена,як голова снбо сформулюй умови,за яких війна офіційно буде вважатися закінченою,а не гороскопи з прогнозом погоди тут розповідай.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:07 Ответить
Какие вы все недальновидные и необразованные, войну можно закончить только 100% победой или чередой унизительных уступок, разница между этими решениями может быть в сотни раз различаться. Не готовы дожить половину генофонда Украины? Все ради победы над кацапстаном может очень дорого стоить Украине, но тогда в Украине не останется украинцев. Я лично не знаю, как будет дальше, но готовиться к большим потрясениям надо, лишь бы голода не было.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:10 Ответить
Ну это перемирие,пока москали сябров перемалывают.Як перемолят,то знов почнеться.Думаю с Домбабве сняли часть ихтамнетов и они зараз беспределят в Беларуси
показать весь комментарий
12.08.2020 22:28 Ответить
Надо договаривать до конца. Войну невозможно закончить без возврата КРЫМА и СЕВАСТОПОЛЯ !!! Украине.
показать весь комментарий
12.08.2020 22:47 Ответить
Какой смысл говорить банальные, само собой разумеющиеся вещи? Это все равно что повторять "трава зеленая", "небо голубое".
показать весь комментарий
12.08.2020 22:49 Ответить
Треба ж Данілову щось "мудре" сказати бо ще Кравчука можуть на його посаду поставити.
показать весь комментарий
13.08.2020 06:24 Ответить
Такое впечатление, что вся эта плесень зЕлёная, с Луны свалилась! Ни чего не знают. Блин, действительно янелох - шикарнейший подарок моржовой! Этот Данилов не знает: что войны кончаются только победой или поражением, всегда!!! Третьего не дано...
Может зЕбилы и есть - "тасторона"? Надоели эти, менделемозговые...
показать весь комментарий
12.08.2020 23:47 Ответить
Скажите это Ермаку (агенту ФСБ по кличке "Козыпрь"), Президенту Зеро и прочим "кравчукам" можно не сообщать, за неимением смысла.
показать весь комментарий
13.08.2020 00:33 Ответить
Правильно говорит Данилов! Начинать борьбу за свободу и независимость Украины следует с запрета ОПЗЖ и Шария.
А руководителей этих банд следует арестовать и расстрелять или утопить в фекалиях.
показать весь комментарий
13.08.2020 07:14 Ответить
Войну вообще нельзя закончить,это не игра в карты. В войне можно или победить или проиграть.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:03 Ответить
 
 