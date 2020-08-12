Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов

Украина планирует завершить войну на Донбассе не за счет потери своего суверенитета или уступок, которые не будут восприниматься в украинском обществе.

Об этом журналистам заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы делаем сегодня все от нас зависящее, чтобы прекратилась война, чтобы прекратили погибать наши ребята на фронте. У нас сегодня пошел уже 16-й день, когда у нас нет потерь на фронте", - сказал Данилов.

По его словам, украинская власть стремится к завершению войны на Донбассе, "но не за счет потери нашего суверенитета или каких-то уступок, которые не будет воспринимать наше общество".

Также на Цензор.НЕТ: Украина будет развивать ракетостроение и авиацию, но, понимая, какие бюджеты есть у РФ, будем воевать "умом", - Данилов