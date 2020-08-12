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Новини Агресія Росії проти України
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Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов

Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов

Україна планує завершити війну на Донбасі не за рахунок втрати свого суверенітету чи поступок, які не будуть сприйматися в українському суспільстві.

Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми робимо сьогодні все від нас залежне, щоб припинилася війна, щоб припинили гинути наші хлопці на фронті. У нас сьогодні пішов уже 16-й день, коли в нас немає втрат на фронті", - сказав Данилов.

За його словами, українська влада прагне до завершення війни на Донбасі, "але не за рахунок втрати нашого суверенітету чи якихось поступок, які не сприйматиме наше суспільство".

Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов

Данілов Олексій (1259) суверенітет (67) Донбас (22358) перемир’я (996)


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Топ коментарі
+18
дії призедента та його шобли в цій ситуації.

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов - Цензор.НЕТ 3012
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12.08.2020 21:35 Відповісти
+16
І чому мало хто вірить цьому Данилову?
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12.08.2020 21:32 Відповісти
+12
Зачем они постоянно говорят за счёт чего нельзя закончить ?

Пусть хоть раз скажут, за счёт чего можно закончить.
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12.08.2020 21:44 Відповісти
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І чому мало хто вірить цьому Данилову?
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Мабуть тому, що зЕЕЕЕЕ! А зЕ всі однакові, от янелоха до ольгінського троля...
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12.08.2020 23:04 Відповісти
Росія посилює агресію проти України.
Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.

"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.
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12.08.2020 21:33 Відповісти
сказано хорошо, вопрос как будет сделано
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12.08.2020 21:33 Відповісти
Языком молоть...не мешки ворочать..
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12.08.2020 21:38 Відповісти
Зачем они постоянно говорят за счёт чего нельзя закончить ?

Пусть хоть раз скажут, за счёт чего можно закончить.
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12.08.2020 21:44 Відповісти
Тихо! Президент Зеленский не поверит пока сам не проверит, прям как его избиратели
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12.08.2020 21:34 Відповісти
дії призедента та його шобли в цій ситуації.

Войну на Донбассе нельзя закончить за счет потери суверенитета, - Данилов - Цензор.НЕТ 3012
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12.08.2020 21:35 Відповісти
Тупая обезьяна...надо выломать вот тот белый кружек...и все влезет..😃
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12.08.2020 21:40 Відповісти
Он не "Тупая обезьяна", он руссский!
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12.08.2020 23:08 Відповісти
как ты собрался без уступок и "чтоб не гибли ребята на фронте"
тут уж выбирать, или уступки или воевать за своё, между капелек не получится
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12.08.2020 21:37 Відповісти
Украина планирует завершить войну на Донбассе .... Источник: https://censor.net/n3213439
а ***** про це знає?
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12.08.2020 21:40 Відповісти
ЧТО ДЕЛАЕТ НАРОД С РАЗБУШЕВАВШИМИСЯ, ПЬЯНЫМИ ДУРАКАМИ !? ДА ПРОСТО СИЛЬНО ПЗДИТ !!! ТОЖЕ САМОЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НА ДОНБАССЕ !!
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12.08.2020 21:40 Відповісти
Ні про що. Саме таке фуфло й насторожує. Бо це значить, що плісняві планують зраду.
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12.08.2020 21:43 Відповісти
Якщо вас тут читати, то України вже мінімум рік, як немає існувати взагалі.
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12.08.2020 21:47 Відповісти
Як сильна держава? Рівна серед рівних? Так, вже більше року, як не існує.
Ось одне й підтверджень. Свіженьке.
18:58 https://censor.net/news/3213414/putin_i_makron_obsudili_vopros_donbassa_v_telefonnom_razgovore
Не скажете, чим в цей час займався велічайший? Зовнішня політика і захист держави його прямий обов'язок прописаний в Конституції.
Чому про Україну без України?
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12.08.2020 22:01 Відповісти
слово в слово повторюєш кацапів, України не існує, тут повний безлад, розруха, бандитизм і голод
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12.08.2020 22:20 Відповісти
Та ти шо? То хіба не для цього вони зеленського до влади привели? І детальніше про зЕ-процвітання, будь ласка.
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12.08.2020 22:31 Відповісти
кому ти це розповідаєш воно ж троляка флудить тут за пайку
он його вчорашній шедевр
Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов - Цензор.НЕТ 6232 https://censor.net/user/73230

от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
https://censor.net/comments/locate/3213180/019214ca-2a2b-70aa-ad07-b9cfb67a5997Ответить
Мне нравится
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12.08.2020 22:34 Відповісти
Тобто ви бажаєте, щоб я вас цілу кіпу таких новин сюди виклав за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки, ?
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12.08.2020 22:21 Відповісти
Вперед.
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12.08.2020 22:28 Відповісти
Так велічайшому ніхто там слова не дає, він для них не існує.
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13.08.2020 06:19 Відповісти
У данилова язік бовтається, т о в одну, то в іншу сторону.
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12.08.2020 21:49 Відповісти
"Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы урегулирования ситуации, которая возникла на украинском Донбассе .Путин опять поднял свою любимую тему о том, что Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей", а также "налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском".
Ну почему же тогда Макрон с Меркель не сделают понимающие лица и похлопав ресничками не предложат путину, что поскольку вас там не, то никто не будет препятствовать войскам ООН оказаться на занятой оккупантами границе между рашей и Украиной, заблаговременно предупредив оккупантов, что они постоят там на всякий случай, ведь путин же не против, он же не причем.
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12.08.2020 21:57 Відповісти
потому что войска ООН єто глупость
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12.08.2020 22:21 Відповісти
подмена понятий. не надо зеленое с толстым путать. путин говорит что их там нет, но он всегда был против войск оон.
вот если на твоей даче твоей семьи зимой нету, это же не значит, что ты не против если там поживет цыганский табор? ведь там никто не живет?
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12.08.2020 22:55 Відповісти
Втрата Криму та війна на Донбасі лише останні епізоди трьохсотлітньої національно-визвольної війни русинів-малоросів Русі-України проти ординців-великоросів Московії-Росії. Історією доведено, що такі війни завершуються тільки перемогою нації, інакше нація зникає, перероджується в населення й розчиняється в сусідніх націях. Саме для цього останні сто років діє більшовицька українізація-дерусифікація, відсторонення українців від усього руського. Вже третє покоління безнаціональних українців саме цурається свого русинства на користь Росії. Відроджувати треба державність Русі на території України, а не тариторії України без Русі...
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12.08.2020 22:01 Відповісти
Дочитал до малоросов и послал тебя очень далеко.
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12.08.2020 22:16 Відповісти
Ти ж,дурня зелена,як голова снбо сформулюй умови,за яких війна офіційно буде вважатися закінченою,а не гороскопи з прогнозом погоди тут розповідай.
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12.08.2020 22:07 Відповісти
Какие вы все недальновидные и необразованные, войну можно закончить только 100% победой или чередой унизительных уступок, разница между этими решениями может быть в сотни раз различаться. Не готовы дожить половину генофонда Украины? Все ради победы над кацапстаном может очень дорого стоить Украине, но тогда в Украине не останется украинцев. Я лично не знаю, как будет дальше, но готовиться к большим потрясениям надо, лишь бы голода не было.
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12.08.2020 22:10 Відповісти
Ну это перемирие,пока москали сябров перемалывают.Як перемолят,то знов почнеться.Думаю с Домбабве сняли часть ихтамнетов и они зараз беспределят в Беларуси
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12.08.2020 22:28 Відповісти
Надо договаривать до конца. Войну невозможно закончить без возврата КРЫМА и СЕВАСТОПОЛЯ !!! Украине.
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12.08.2020 22:47 Відповісти
Какой смысл говорить банальные, само собой разумеющиеся вещи? Это все равно что повторять "трава зеленая", "небо голубое".
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12.08.2020 22:49 Відповісти
Треба ж Данілову щось "мудре" сказати бо ще Кравчука можуть на його посаду поставити.
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13.08.2020 06:24 Відповісти
Такое впечатление, что вся эта плесень зЕлёная, с Луны свалилась! Ни чего не знают. Блин, действительно янелох - шикарнейший подарок моржовой! Этот Данилов не знает: что войны кончаются только победой или поражением, всегда!!! Третьего не дано...
Может зЕбилы и есть - "тасторона"? Надоели эти, менделемозговые...
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12.08.2020 23:47 Відповісти
Скажите это Ермаку (агенту ФСБ по кличке "Козыпрь"), Президенту Зеро и прочим "кравчукам" можно не сообщать, за неимением смысла.
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13.08.2020 00:33 Відповісти
Правильно говорит Данилов! Начинать борьбу за свободу и независимость Украины следует с запрета ОПЗЖ и Шария.
А руководителей этих банд следует арестовать и расстрелять или утопить в фекалиях.
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13.08.2020 07:14 Відповісти
Войну вообще нельзя закончить,это не игра в карты. В войне можно или победить или проиграть.
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13.08.2020 09:03 Відповісти
 
 