Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов

Україна планує завершити війну на Донбасі не за рахунок втрати свого суверенітету чи поступок, які не будуть сприйматися в українському суспільстві.

Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми робимо сьогодні все від нас залежне, щоб припинилася війна, щоб припинили гинути наші хлопці на фронті. У нас сьогодні пішов уже 16-й день, коли в нас немає втрат на фронті", - сказав Данилов.

За його словами, українська влада прагне до завершення війни на Донбасі, "але не за рахунок втрати нашого суверенітету чи якихось поступок, які не сприйматиме наше суспільство".

Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов