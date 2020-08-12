Війну на Донбасі не можна закінчити за рахунок втрати суверенітету, - Данілов
Україна планує завершити війну на Донбасі не за рахунок втрати свого суверенітету чи поступок, які не будуть сприйматися в українському суспільстві.
Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми робимо сьогодні все від нас залежне, щоб припинилася війна, щоб припинили гинути наші хлопці на фронті. У нас сьогодні пішов уже 16-й день, коли в нас немає втрат на фронті", - сказав Данилов.
За його словами, українська влада прагне до завершення війни на Донбасі, "але не за рахунок втрати нашого суверенітету чи якихось поступок, які не сприйматиме наше суспільство".
Також на Цензор.НЕТ: Україна розвиватиме ракетобудування та авіацію, але, розуміючи, які бюджети є у РФ, будемо воювати "розумом", - Данілов
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Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.
"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.
Пусть хоть раз скажут, за счёт чего можно закончить.
тут уж выбирать, или уступки или воевать за своё, между капелек не получится
а ***** про це знає?
Ось одне й підтверджень. Свіженьке.
18:58 https://censor.net/news/3213414/putin_i_makron_obsudili_vopros_donbassa_v_telefonnom_razgovore
Не скажете, чим в цей час займався велічайший? Зовнішня політика і захист держави його прямий обов'язок прописаний в Конституції.
Чому про Україну без України?
он його вчорашній шедевр
https://censor.net/user/73230
от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
https://censor.net/comments/locate/3213180/019214ca-2a2b-70aa-ad07-b9cfb67a5997Ответить
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Ну почему же тогда Макрон с Меркель не сделают понимающие лица и похлопав ресничками не предложат путину, что поскольку вас там не, то никто не будет препятствовать войскам ООН оказаться на занятой оккупантами границе между рашей и Украиной, заблаговременно предупредив оккупантов, что они постоят там на всякий случай, ведь путин же не против, он же не причем.
вот если на твоей даче твоей семьи зимой нету, это же не значит, что ты не против если там поживет цыганский табор? ведь там никто не живет?
Может зЕбилы и есть - "тасторона"? Надоели эти, менделемозговые...
А руководителей этих банд следует арестовать и расстрелять или утопить в фекалиях.