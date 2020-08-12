Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом, - Цепкало

Евросоюз может помочь разрешить политическое противостояние в Беларуси не санкциями против Лукашенко, а тем, что признает Светлану Тихановскую победительницей выборов президента.

Об этом заявил оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что здесь не санкции нужны, здесь надо просто признать Светлану Тихановскую президентом и все. Не признавать его (Лукашенко. - Ред.) в качестве законно избранного. Не надо никаких санкций. Тихановская президент, и все - никакого Лукашенко, его нет", - сказал Цепкало.

Он привел в пример ситуацию в Венесуэле, где параллельно существовал режим Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо, которого поддерживал парламент.

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"Абсолютно нормально в Венесуэле сделали, и Мадуро поделился властью. Ну, двоевластие, да. Здесь тебя поддерживает народ, там его поддерживают силовики - давай делиться властью. (…) Он (Лукашенко. - Ред.) сам должен сказать: "Я готов уступить в чем-то, готов к переговорам". И переговоры должны вестись не с Лукашенко, а только при посредничестве", - сказал Валерий Цепкало.