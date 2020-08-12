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Новости Революция в Беларуси
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Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом, - Цепкало

Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом, - Цепкало

Евросоюз может помочь разрешить политическое противостояние в Беларуси не санкциями против Лукашенко, а тем, что признает Светлану Тихановскую победительницей выборов президента.

Об этом заявил оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что здесь не санкции нужны, здесь надо просто признать Светлану Тихановскую президентом и все. Не признавать его (Лукашенко. - Ред.) в качестве законно избранного. Не надо никаких санкций. Тихановская президент, и все - никакого Лукашенко, его нет", - сказал Цепкало.

Он привел в пример ситуацию в Венесуэле, где параллельно существовал режим Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо, которого поддерживал парламент.

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"Абсолютно нормально в Венесуэле сделали, и Мадуро поделился властью. Ну, двоевластие, да. Здесь тебя поддерживает народ, там его поддерживают силовики - давай делиться властью. (…) Он (Лукашенко. - Ред.) сам должен сказать: "Я готов уступить в чем-то, готов к переговорам". И переговоры должны вестись не с Лукашенко, а только при посредничестве", - сказал Валерий Цепкало.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Евросоюз (17328) Тихановская Светлана (390) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+27
Або гірше, бо він путінець.
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12.08.2020 22:13 Ответить
+23
Евросоюз может помочь разрешить политическое противостояние в Беларуси не санкциями против Лукашенко, а тем, что признает Светлану Тихановскую победительницей выборов президента.


Він дебіл!
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12.08.2020 22:10 Ответить
+16
запозичено у
https://censor.net/user/405946

Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі

Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом, - Цепкало - Цензор.НЕТ 3035
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12.08.2020 22:19 Ответить
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Йди на йух комунальна хвойда.
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12.08.2020 23:56 Ответить
Посажены в основном молодежь - если выйдут их родители-умножьте на три как минимум...
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12.08.2020 23:43 Ответить
под словом "нам" он имеет в виду Рашу.
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13.08.2020 00:37 Ответить
Еще один политдебил - Венесуэла. Почему не Корея?!
Кто его здесь держит?!
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13.08.2020 02:26 Ответить
Дебил блин...
На основании чего победила Тихановская? На основании заявления одного председателя избиркома, сделанного втихаря и неизвестно где?
Токо второй "третий тур"!
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13.08.2020 08:28 Ответить
Че, гуайдо очередного хотят? А тусоваться она в Литве будет?
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13.08.2020 09:22 Ответить
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