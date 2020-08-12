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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко с помощью оружия захватил власть в Беларуси, - Луценко

Лукашенко с помощью оружия захватил власть в Беларуси, - Луценко

Александр Лукашенко с помощью оружия захватывает власть в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире Телеканал "Прямой" высказал политик Юрий Луценко.

"Меня поражает жестокость и зверство, с какими действует сегодня белорусский ОМОН. У нас такое озверение "Беркута" наступило лишь в последние критические дни Майдана. У них это началось с первой минуты, причем совершенно не спровоцировано.

У меня плохая новость для белорусских силовиков. Я абсолютно уверен, что рано или поздно власть в Беларуси изменится, и им придется отвечать не только по статье об избиении, незаконном задержании, пытках, но и за попытку вооруженного захвата власти. Потому что то, что происходит сейчас в Беларуси, означает, что Лукашенко, опираясь исключительно на штыки, скорее на дубинки ОМОНа и других спецподразделений, оружием захватывает власть.

Это одна из самых тяжелых статей украинского, белорусского или любого кодекса. И, к сожалению, их судьба, если они не одумаются, - это либо бежать в Москву, или садиться надолго ", - сказал Луценко.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Луценко Юрий (7719) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+41
фальсификация выборов и последующее удержание власти с помощью грубой силы и убийств - это тягчайшее преступление, в первую очередь перед своим народом
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12.08.2020 21:09 Ответить
+25
Если у них будет подобный генпрокурор, бояться мусорам нечего.
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12.08.2020 21:08 Ответить
+21
Не верю я в искренность Луценко и его кума Порошенко : будучи при власти оба успешно саботировали расследование убийств и зверств "Беркута" на Майдане. Только бла-бла-бла , результатов пшик.
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12.08.2020 21:17 Ответить
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Страница 3 из 3
Никого не смущает, что наше перемирие с Россией совпало с белорусскими выборами, и Рос может все силы перекинуть в Белорусь? Какие глобальные процессы привели нас, вот сейчас, к прекращению войны за свои земли? Сделают Беларусь и война вернётся к нам. Лучшая помощь белорусам - сковать их силы...
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12.08.2020 22:56 Ответить
По моему, только зЕбилы не заметили такого "совпадения", патамушто зЕбилы! А в глазу "мир", ихнюю мать...
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13.08.2020 00:15 Ответить
Пиджачок в клеточку ему к лицу ... "законнику" без юридического образования,под которого переписали закон .И откуда его достали это чудо ?
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12.08.2020 23:03 Ответить
Кого беларусам уж точно не стоило бы слушать - так это наших майданных неудачников, утративших корыто.
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12.08.2020 23:10 Ответить
У вас, пуки не хватит, для площади (майдана - укр.), хромосома не в ту сторону работает! =)))
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13.08.2020 00:19 Ответить
Юга - Югик - Юра - Луцик - Луценко, но ведь говорит правду, сейчас в Беларуси идёт переворот: вооружённый захват власти бывшим през...вом лукашенко! Пора события, называть своими именами!
Несчастная кацапня, а вы чаво ждёте, а???
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13.08.2020 00:03 Ответить
Внезапно...
А до этого там все выборы были честными и демократическими, права людей не нарушались, оппозиционеры не исчезали... Капец...
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13.08.2020 00:55 Ответить
Йой! Лукашенко захоплює владу! І не аби-як, а за допомогою зброї!
Байдуже, що захоплює владу у себе самого...
Схоже, югик із "синьки" пересів на наркоту. І на щось важке...
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13.08.2020 03:34 Ответить
Юрец, поезжай в туда, ты еще в белорусских аэропортах не бухал
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13.08.2020 05:37 Ответить
Чомусь кожна "бувша" бездарь вважає себе крутим політологом.
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13.08.2020 07:36 Ответить
Антиреклама белоруского майдана вылезла-значит кум попросил подтолкнуть бульдозер.
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13.08.2020 08:42 Ответить
В цьому плані кращого експерта не знайти😁
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13.08.2020 09:13 Ответить
Надо же, как запел. А когда сам был главным мусором, делал всё, чтобы в Украине было такое же мусорское государство.
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13.08.2020 10:06 Ответить
Ха!
Вот это поворот - при законном президенте Тихоновской Бацька таки организует вооружённый захват власти..
А-у, Расия, вы хунту искали?
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13.08.2020 11:07 Ответить
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін
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13.08.2020 21:30 Ответить
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