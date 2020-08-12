Лукашенко с помощью оружия захватил власть в Беларуси, - Луценко

Александр Лукашенко с помощью оружия захватывает власть в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире Телеканал "Прямой" высказал политик Юрий Луценко.

"Меня поражает жестокость и зверство, с какими действует сегодня белорусский ОМОН. У нас такое озверение "Беркута" наступило лишь в последние критические дни Майдана. У них это началось с первой минуты, причем совершенно не спровоцировано.

У меня плохая новость для белорусских силовиков. Я абсолютно уверен, что рано или поздно власть в Беларуси изменится, и им придется отвечать не только по статье об избиении, незаконном задержании, пытках, но и за попытку вооруженного захвата власти. Потому что то, что происходит сейчас в Беларуси, означает, что Лукашенко, опираясь исключительно на штыки, скорее на дубинки ОМОНа и других спецподразделений, оружием захватывает власть.

Это одна из самых тяжелых статей украинского, белорусского или любого кодекса. И, к сожалению, их судьба, если они не одумаются, - это либо бежать в Москву, или садиться надолго ", - сказал Луценко.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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