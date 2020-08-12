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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко за допомогою зброї захопив владу в Білорусі, - Луценко

Лукашенко за допомогою зброї захопив владу в Білорусі, - Луценко

Олександр Лукашенко за допомогою зброї захоплює владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Телеканал "Прямий" висловив політик Юрій Луценко.

"Мене вражає жорстокість і звірство, з якими діє сьогодні білоруський ОМОН. У нас таке озвіріння "Беркута" настало лише в останні критичні дні Майдану. У них це почалося з першої хвилини, причому абсолютно не спровоковано.

У мене погана новина для білоруських силовиків. Я абсолютно впевнений, що рано чи пізно влада в Білорусі зміниться, і їм доведеться відповідати не тільки за статтею про побиття, незаконне затримання, тортури, але і за спробу збройного захоплення влади. Тому що те, що відбувається зараз у Білорусі, означає, що Лукашенко, спираючись виключно на багнети, радше на кийки ОМОНу та інших спецпідрозділів, зброєю захоплює владу.

Це одна з найважчих статей українського, білоруського або будь-якого кодексу. І, на жаль, їхня доля, якщо вони не схаменуться, - це або тікати в Москву, або сідати надовго", - сказав Луценко.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Луценко Юрій (3447) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+41
фальсификация выборов и последующее удержание власти с помощью грубой силы и убийств - это тягчайшее преступление, в первую очередь перед своим народом
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12.08.2020 21:09 Відповісти
+25
Если у них будет подобный генпрокурор, бояться мусорам нечего.
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12.08.2020 21:08 Відповісти
+21
Не верю я в искренность Луценко и его кума Порошенко : будучи при власти оба успешно саботировали расследование убийств и зверств "Беркута" на Майдане. Только бла-бла-бла , результатов пшик.
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12.08.2020 21:17 Відповісти
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Никого не смущает, что наше перемирие с Россией совпало с белорусскими выборами, и Рос может все силы перекинуть в Белорусь? Какие глобальные процессы привели нас, вот сейчас, к прекращению войны за свои земли? Сделают Беларусь и война вернётся к нам. Лучшая помощь белорусам - сковать их силы...
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12.08.2020 22:56 Відповісти
По моему, только зЕбилы не заметили такого "совпадения", патамушто зЕбилы! А в глазу "мир", ихнюю мать...
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13.08.2020 00:15 Відповісти
Пиджачок в клеточку ему к лицу ... "законнику" без юридического образования,под которого переписали закон .И откуда его достали это чудо ?
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12.08.2020 23:03 Відповісти
Кого беларусам уж точно не стоило бы слушать - так это наших майданных неудачников, утративших корыто.
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12.08.2020 23:10 Відповісти
У вас, пуки не хватит, для площади (майдана - укр.), хромосома не в ту сторону работает! =)))
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13.08.2020 00:19 Відповісти
Юга - Югик - Юра - Луцик - Луценко, но ведь говорит правду, сейчас в Беларуси идёт переворот: вооружённый захват власти бывшим през...вом лукашенко! Пора события, называть своими именами!
Несчастная кацапня, а вы чаво ждёте, а???
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13.08.2020 00:03 Відповісти
Внезапно...
А до этого там все выборы были честными и демократическими, права людей не нарушались, оппозиционеры не исчезали... Капец...
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13.08.2020 00:55 Відповісти
Йой! Лукашенко захоплює владу! І не аби-як, а за допомогою зброї!
Байдуже, що захоплює владу у себе самого...
Схоже, югик із "синьки" пересів на наркоту. І на щось важке...
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13.08.2020 03:34 Відповісти
Юрец, поезжай в туда, ты еще в белорусских аэропортах не бухал
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13.08.2020 05:37 Відповісти
Чомусь кожна "бувша" бездарь вважає себе крутим політологом.
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13.08.2020 07:36 Відповісти
Антиреклама белоруского майдана вылезла-значит кум попросил подтолкнуть бульдозер.
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13.08.2020 08:42 Відповісти
В цьому плані кращого експерта не знайти😁
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13.08.2020 09:13 Відповісти
Надо же, как запел. А когда сам был главным мусором, делал всё, чтобы в Украине было такое же мусорское государство.
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13.08.2020 10:06 Відповісти
Ха!
Вот это поворот - при законном президенте Тихоновской Бацька таки организует вооружённый захват власти..
А-у, Расия, вы хунту искали?
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13.08.2020 11:07 Відповісти
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін
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13.08.2020 21:30 Відповісти
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