Лукашенко за допомогою зброї захопив владу в Білорусі, - Луценко

Олександр Лукашенко за допомогою зброї захоплює владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Телеканал "Прямий" висловив політик Юрій Луценко.

"Мене вражає жорстокість і звірство, з якими діє сьогодні білоруський ОМОН. У нас таке озвіріння "Беркута" настало лише в останні критичні дні Майдану. У них це почалося з першої хвилини, причому абсолютно не спровоковано.

У мене погана новина для білоруських силовиків. Я абсолютно впевнений, що рано чи пізно влада в Білорусі зміниться, і їм доведеться відповідати не тільки за статтею про побиття, незаконне затримання, тортури, але і за спробу збройного захоплення влади. Тому що те, що відбувається зараз у Білорусі, означає, що Лукашенко, спираючись виключно на багнети, радше на кийки ОМОНу та інших спецпідрозділів, зброєю захоплює владу.

Це одна з найважчих статей українського, білоруського або будь-якого кодексу. І, на жаль, їхня доля, якщо вони не схаменуться, - це або тікати в Москву, або сідати надовго", - сказав Луценко.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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