Лукашенко за допомогою зброї захопив владу в Білорусі, - Луценко
Олександр Лукашенко за допомогою зброї захоплює владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Телеканал "Прямий" висловив політик Юрій Луценко.
"Мене вражає жорстокість і звірство, з якими діє сьогодні білоруський ОМОН. У нас таке озвіріння "Беркута" настало лише в останні критичні дні Майдану. У них це почалося з першої хвилини, причому абсолютно не спровоковано.
У мене погана новина для білоруських силовиків. Я абсолютно впевнений, що рано чи пізно влада в Білорусі зміниться, і їм доведеться відповідати не тільки за статтею про побиття, незаконне затримання, тортури, але і за спробу збройного захоплення влади. Тому що те, що відбувається зараз у Білорусі, означає, що Лукашенко, спираючись виключно на багнети, радше на кийки ОМОНу та інших спецпідрозділів, зброєю захоплює владу.
Це одна з найважчих статей українського, білоруського або будь-якого кодексу. І, на жаль, їхня доля, якщо вони не схаменуться, - це або тікати в Москву, або сідати надовго", - сказав Луценко.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Несчастная кацапня, а вы чаво ждёте, а???
А до этого там все выборы были честными и демократическими, права людей не нарушались, оппозиционеры не исчезали... Капец...
Байдуже, що захоплює владу у себе самого...
Схоже, югик із "синьки" пересів на наркоту. І на щось важке...
Вот это поворот - при законном президенте Тихоновской Бацька таки организует вооружённый захват власти..
А-у, Расия, вы хунту искали?