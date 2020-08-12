Нам потрібні не санкції ЄС, а їхнє визнання Тіхановської президентом, - Цепкало

Євросоюз може допомогти вирішити політичне протистояння в Білорусі не санкціями проти Лукашенка, а тим, що визнає Світлану Тіхановську переможницею виборів президента.

Про це заявив опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що тут не санкції потрібні, тут треба просто визнати Світлану Тіхановську президентом і все. Не визнавати його (Лукашенка. - ред.) як законно обраного. Не треба ніяких санкцій. Тіхановська президент, і все - ніякого Лукашенка, його немає", - сказав Цепкало.

Він навів як приклад ситуацію у Венесуелі, де паралельно існував режим Ніколаса Мадуро і тимчасового президента Хуана Гуайдо, якого підтримував парламент.

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"Абсолютно нормально у Венесуелі зробили, і Мадуро поділився владою. Ну, двовладдя, так. Тут тебе підтримує народ, там його підтримують силовики - давай ділитися владою. (...) Він (Лукашенко. - ред.) сам повинен сказати: "Я готовий поступитися в чомусь, готовий до переговорів". І переговори повинні вестися не з Лукашенком, а тільки за посередництва", - сказав Валерій Цепкало.