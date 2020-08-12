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Новини Революція в Білорусі
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Нам потрібні не санкції ЄС, а їхнє визнання Тіхановської президентом, - Цепкало

Нам потрібні не санкції ЄС, а їхнє визнання Тіхановської президентом, - Цепкало

Євросоюз може допомогти вирішити політичне протистояння в Білорусі не санкціями проти Лукашенка, а тим, що визнає Світлану Тіхановську переможницею виборів президента.

Про це заявив опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що тут не санкції потрібні, тут треба просто визнати Світлану Тіхановську президентом і все. Не визнавати його (Лукашенка. - ред.) як законно обраного. Не треба ніяких санкцій. Тіхановська президент, і все - ніякого Лукашенка, його немає", - сказав Цепкало.

Він навів як приклад ситуацію у Венесуелі, де паралельно існував режим Ніколаса Мадуро і тимчасового президента Хуана Гуайдо, якого підтримував парламент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко за допомогою зброї захопив владу в Білорусі, - Луценко

"Абсолютно нормально у Венесуелі зробили, і Мадуро поділився владою. Ну, двовладдя, так. Тут тебе підтримує народ, там його підтримують силовики - давай ділитися владою. (...) Він (Лукашенко. - ред.) сам повинен сказати: "Я готовий поступитися в чомусь, готовий до переговорів". І переговори повинні вестися не з Лукашенком, а тільки за посередництва", - сказав Валерій Цепкало.

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Євросоюз (13767) Тіхановська Світлана (389) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+27
Або гірше, бо він путінець.
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12.08.2020 22:13 Відповісти
+23
Евросоюз может помочь разрешить политическое противостояние в Беларуси не санкциями против Лукашенко, а тем, что признает Светлану Тихановскую победительницей выборов президента.


Він дебіл!
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12.08.2020 22:10 Відповісти
+16
запозичено у
https://censor.net/user/405946

Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі

Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом, - Цепкало - Цензор.НЕТ 3035
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12.08.2020 22:19 Відповісти
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Йди на йух комунальна хвойда.
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12.08.2020 23:56 Відповісти
Посажены в основном молодежь - если выйдут их родители-умножьте на три как минимум...
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12.08.2020 23:43 Відповісти
под словом "нам" он имеет в виду Рашу.
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13.08.2020 00:37 Відповісти
Еще один политдебил - Венесуэла. Почему не Корея?!
Кто его здесь держит?!
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13.08.2020 02:26 Відповісти
Дебил блин...
На основании чего победила Тихановская? На основании заявления одного председателя избиркома, сделанного втихаря и неизвестно где?
Токо второй "третий тур"!
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13.08.2020 08:28 Відповісти
Че, гуайдо очередного хотят? А тусоваться она в Литве будет?
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13.08.2020 09:22 Відповісти
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