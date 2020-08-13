На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА
2/3 этой суммы удалось получить благодаря платным камерам в Лукьяновском СИЗО Киева.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - сказано в сообщении.
Самую крупную сумму выручили благодаря платным камерами в Лукьяновском СИЗО Киева, отметили в министерстве.
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Топ комментарии
+2 dip dip #472604
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+2 Valery Greff
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+1 Valery Greff
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Тільки не зрозуміло - якщо такий дохід, то що будуть українці програвати в казіно? Щоб поповнити бюджет?
Покидьки...
Коровы пасутся - надои растут
Обилие дешевой зеленой массы в летний период позволяет значительно повысить молочную продуктивность коров, привесы молодняка и снизить себестоимость продукции. Кроме того, росту продуктивности молочного стада в летний период способствует и сезонность отелов.
http://www.dribin.by/?p=38019
бандюки резали - грабили убивали -
Но отслюнявили ментам и теперя в полном шекаладе -
ахахаха - рехворма длялоха-а!!
такой себе "Красный Террор" по кругу...
ну и моральный аспект - преступление одно, а предварительное наказание разное...
сумасшедший Дом...
и пойду по СИЗам предлагать камеру в аренду с % от прибыли ...
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 24. Громадяни мають https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96#w1_4 рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
1 Законодательно сделать обязательную платную тюрьму
2. Пересадить всех, кто за Украину
3. Наполнить бюджет и разворовать его снова
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Вроде это уже было и кое-где есть: СССР, РФ, Беларусь, Северная Корея....
тоган удвоится.................
Что бы еще продать, что еще не продано, верно, Президент Украины Степанов?
Тупая срань, тянущая за зесопли урода - тошнит от вас, гнид тупых.
Ежемесячная ЗП чиновника федерации футбола. ЗП директора Укрпочты более в 3 раза.
Я не знаю сколько получают несметное количество разрозшихся структур, которые якобы борются с коррупцией, тоолько вот посадить никого не могут. ПОЗОР!