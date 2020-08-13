На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

2/3 этой суммы удалось получить благодаря платным камерам в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - сказано в сообщении.

Самую крупную сумму выручили благодаря платным камерами в Лукьяновском СИЗО Киева, отметили в министерстве.

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