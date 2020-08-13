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На платних камерах у СІЗО заробили майже пів мільйона, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

На платних камерах у СІЗО заробили майже пів мільйона, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

2/3 цієї суми вдалося отримати завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисячі гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу суму виручили завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва, зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст розпочинає великий розпродаж в'язниць, почнуть з "Ірпінського виправного центру"

На платних камерах у СІЗО заробили майже пів мільйона, - Мінюст 01

Автор: 

Мін’юст (1608) СІЗО (730)


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Топ коментарі
+2
На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА



бандюки резали - грабили убивали -

Но отслюнявили ментам и теперя в полном шекаладе -

ахахаха - рехворма длялоха-а!!
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13.08.2020 00:31 Відповісти
+2
Не смогли побороть, решили возглавить. Опять же - зелебобики Пороха не смогли посадить, а за себя у них такой уверенности нет...
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13.08.2020 00:33 Відповісти
+1
На них и раньше зарабатывали, просто мимо кассы...
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13.08.2020 00:25 Відповісти
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На них и раньше зарабатывали, просто мимо кассы...
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13.08.2020 00:25 Відповісти
Це по цілих 10 коп на кожного українця. А скільки було переможних реляцій і галасу!
Тільки не зрозуміло - якщо такий дохід, то що будуть українці програвати в казіно? Щоб поповнити бюджет?
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13.08.2020 01:06 Відповісти
А кто сказал, что доход именно каждому Украинцу? "Тот доход кому надо доход"...
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13.08.2020 16:54 Відповісти
А скільки розікрали на дерібані противірусного фонда, на «величному будівництві» Мінюст не бажає порахувати??? А скільки втратили на оборутках бєні з Центренерго???
Покидьки...
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13.08.2020 00:29 Відповісти
Ребят, а обдолбленная гонщица из Харькова, которая убила и покалечила кучу людей и которая сейчас загорает в шезлонге на зоне, кому занесла, в чей бюджет?
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13.08.2020 00:30 Відповісти
Савецкая веска:

Коровы пасутся - надои растут
Обилие дешевой зеленой массы в летний период позволяет значительно повысить молочную продуктивность коров, привесы молодняка и снизить себестоимость продукции. Кроме того, росту продуктивности молочного стада в летний период способствует и сезонность отелов.
http://www.dribin.by/?p=38019
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13.08.2020 00:30 Відповісти
хм.. а на заносе-продаже в СИЗО запретов для арестантов менты заработали 10.000.000 млн.гр. Говорить правду так до конца....
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13.08.2020 00:30 Відповісти
На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА



бандюки резали - грабили убивали -

Но отслюнявили ментам и теперя в полном шекаладе -

ахахаха - рехворма длялоха-а!!
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13.08.2020 00:31 Відповісти
Не смогли побороть, решили возглавить. Опять же - зелебобики Пороха не смогли посадить, а за себя у них такой уверенности нет...
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13.08.2020 00:33 Відповісти
прямая выгода больше сажать обеспеченных...
такой себе "Красный Террор" по кругу...
ну и моральный аспект - преступление одно, а предварительное наказание разное...
сумасшедший Дом...
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13.08.2020 00:36 Відповісти
Тепер зрозуміло, як Зєля збирається піднімати економіку...
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13.08.2020 00:37 Відповісти
Есть еще вариант - он продал дом и вложился в новую недвижимость, готовит себе гнёздышко...
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13.08.2020 00:39 Відповісти
теперь, получается, бедного человека и в тюрьму не возьмут, везде только состоятельные надо,ведь в тюрьме кол-во мест ограничено, и на платные камеры нужен платежеспособный спрос, кто же в убыток хочет работать, и вложения, инвестиции нужно отбивать
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13.08.2020 00:57 Відповісти
тепер дурко малюська купіт піджак с отлівом-і в ялту.
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13.08.2020 01:00 Відповісти
Поставлю на окна квартиры решётки , поставлю бронированную дверь с кормушкой на одну из комнат
и пойду по СИЗам предлагать камеру в аренду с % от прибыли ...
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13.08.2020 01:54 Відповісти
А це ідея. За місцем проживання осуждєного, кімнату або ціляком квартиру обложити ґратами і сигналізацією і хай його родина утримує весь термін...
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13.08.2020 08:41 Відповісти
Пересажать олигархов, президентов, министров, смотрящих, соросню - пожизненное заключение в "тюремный курорт" - государство на этом очень хорошо заработает +2ВВП в год.
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13.08.2020 03:28 Відповісти
Конституція України:

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 24. Громадяни мають https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96#w1_4 рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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13.08.2020 03:32 Відповісти
смешные цифры не стоящие того пиара в который эту хрень возвели... сложили в кучу, как раз хватит на з\п с отпускными одному судьи....
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13.08.2020 05:09 Відповісти
Скажите..а можно на правах оренды открыть в випкамерах видео салон? у меня есть прекрасный видеомагнитофон.
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13.08.2020 05:33 Відповісти
Точно. А я знаю тёлок, готовых сниматься в этом видеосалоне. Мы на одних видео эту тюрьму до 5-звёздочного уровня подтянем.
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13.08.2020 06:39 Відповісти
Вот оно - СПАСЕНИЕ БЮДЖЕТА!!!
1 Законодательно сделать обязательную платную тюрьму
2. Пересадить всех, кто за Украину
3. Наполнить бюджет и разворовать его снова
=============
Вроде это уже было и кое-где есть: СССР, РФ, Беларусь, Северная Корея....
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13.08.2020 05:34 Відповісти
Создаётся четкое впечатление, что малюськс готовится к будущему "комфорту"с многими подельниками - слугами.
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13.08.2020 07:02 Відповісти
круто..... а если им туда ******, шампанское и цыганский хор с медведями ??? наверняка чис
тоган удвоится.................
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13.08.2020 07:37 Відповісти
Зашибись.
Что бы еще продать, что еще не продано, верно, Президент Украины Степанов?
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13.08.2020 08:05 Відповісти
Купіть з тих грошей Малюськє спінер, хай займе чимось свої блудливі рученята, заколупав уже!
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13.08.2020 08:43 Відповісти
Министерство юстиции, которое должно нести миллиардную эффективность для страны - прожирает миллиарды на своё содержание и занимается оборудованием камер для ЗЭК-ов. В нарушение конституции. Это пипец.

Тупая срань, тянущая за зесопли урода - тошнит от вас, гнид тупых.
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13.08.2020 09:12 Відповісти
Налоги заплатили,кассовые аппараты купили,лицензии получили,или прибыль без документов,разрешений и выплаты налогов?
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13.08.2020 09:23 Відповісти
А чому б міністру юстиції не зайнятися питанням пришвидшення досудового слідства? Можливо, тоді і проблеми з тривалим перебуванням в СІЗО вирішаться? Але ні. Такий механізм вирішення проблеми нікому в міністерстві юстиції навіть теоретично в голову не прийде.
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13.08.2020 09:54 Відповісти
Что такое полмиллиона? Ничто! Вот сколько стоит уважение государства.
Ежемесячная ЗП чиновника федерации футбола. ЗП директора Укрпочты более в 3 раза.
Я не знаю сколько получают несметное количество разрозшихся структур, которые якобы борются с коррупцией, тоолько вот посадить никого не могут. ПОЗОР!
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13.08.2020 10:09 Відповісти
Похоже, весь креатив зелебобиков по наполнению бюджета сводится к новому сабакяновскому "бизнесу" - деньги от заключенных в СИЗО и деньги от дорожных штрафов. Ура! Даешь больше камер - и предварительного заключения и видеонаблюдения! Каждый третий должен отсидеть по липовым обвинениям, причем не меньше, чем полгода. И все водители поголовно должны оплачивать штраф не менее одного раза в месяц. Количество бессмысленных знаков об ограничении скорости до 30 км/ч будет расти пропорционально количеству новых установленных видео-камер.
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13.08.2020 10:31 Відповісти
Мужики! Потерялся, не врубаюсь. Для кого и для чего Министерство юстиции придумало такую помпезность - 500 тыс. - это что сегодня бабки? Но это тоже самое, чтобы в советское время в Магадан и а Соловки зэкам еженедельно привозили Оркестр им. Александрова или им. Веревки и при этом подавали еду из лучших европейских ресторанов. Люди, совершившие преступления должны отбывать наказание, а не устраивать попойки с руководством колонии вместе с охраной в фешенебельных камерах. Это просто прямое издевательство, унижение простого люда. Время не спокойное, вот эти местные набобы решили заранее обеспечить себе комфорт, если посадят. Может и Президент это учитывает для себя? Зайцева, которая в Харькове угробила в машине людей, теперь в тюрьме загорает на отдельной территории, как это для нее еще не сгородили там отдельный бассейн? Как всё безнаказанно продается?
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13.08.2020 10:36 Відповісти
А может свободные камеры Бацьке сдавать? Только бизнес!
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13.08.2020 11:02 Відповісти
Давайте все бросим работать и будем сдавать камеры, это ж какие деньжища, 500 тыс. гр на страну дохода!
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13.08.2020 11:55 Відповісти
 
 