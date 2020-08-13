На платних камерах у СІЗО заробили майже пів мільйона, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА
2/3 цієї суми вдалося отримати завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисячі гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Найбільшу суму виручили завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва, зазначили в міністерстві.
Топ коментарі
+2 dip dip #472604
показати весь коментар13.08.2020 00:31 Відповісти Посилання
+2 Valery Greff
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+1 Valery Greff
показати весь коментар13.08.2020 00:25 Відповісти Посилання
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Тільки не зрозуміло - якщо такий дохід, то що будуть українці програвати в казіно? Щоб поповнити бюджет?
Покидьки...
Коровы пасутся - надои растут
Обилие дешевой зеленой массы в летний период позволяет значительно повысить молочную продуктивность коров, привесы молодняка и снизить себестоимость продукции. Кроме того, росту продуктивности молочного стада в летний период способствует и сезонность отелов.
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бандюки резали - грабили убивали -
Но отслюнявили ментам и теперя в полном шекаладе -
ахахаха - рехворма длялоха-а!!
такой себе "Красный Террор" по кругу...
ну и моральный аспект - преступление одно, а предварительное наказание разное...
сумасшедший Дом...
и пойду по СИЗам предлагать камеру в аренду с % от прибыли ...
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
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Стаття 24. Громадяни мають https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96#w1_4 рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
1 Законодательно сделать обязательную платную тюрьму
2. Пересадить всех, кто за Украину
3. Наполнить бюджет и разворовать его снова
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Вроде это уже было и кое-где есть: СССР, РФ, Беларусь, Северная Корея....
тоган удвоится.................
Что бы еще продать, что еще не продано, верно, Президент Украины Степанов?
Тупая срань, тянущая за зесопли урода - тошнит от вас, гнид тупых.
Ежемесячная ЗП чиновника федерации футбола. ЗП директора Укрпочты более в 3 раза.
Я не знаю сколько получают несметное количество разрозшихся структур, которые якобы борются с коррупцией, тоолько вот посадить никого не могут. ПОЗОР!