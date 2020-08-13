На платних камерах у СІЗО заробили майже пів мільйона, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

2/3 цієї суми вдалося отримати завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисячі гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО", - йдеться в повідомленні.



Найбільшу суму виручили завдяки платним камерам у Лук'янівському СІЗО Києва, зазначили в міністерстві.

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