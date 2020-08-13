"Более 80% граждан Грузии считают РФ главной угрозой для страны, - опрос..."

Большинство опрошенных в Грузии граждан считают Россию самой большой политической и экономической угрозой для страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международным республиканским институтом США (IRI), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно опубликованным организацией в среду результатам проведенного в Грузии опроса, так считают 82%.

В сообщении говорится, что самым большим политическим и экономическим партнером Грузии 65% назвали США.

Конкретно в экономическом направлении самой большой угрозой Россию назвали 70%, а самым большим партнером США - 51%, отмечают в IRI.

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В сообщении говорится, что опрос проводился в период с 4 июня по 2 июля, участие в нем приняли 1500 респондентов в масштабах всей Грузии, погрешность может составлять 2,5%.