Понад 80% громадян Грузії вважають РФ головною загрозою для країни, - опитування

більшість опитаних у Грузії громадян вважають Росію найбільшою політичною та економічною загрозою для країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного міжнародним республіканським інститутом США (IRI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опублікованими організацією в середу результатами проведеного в Грузії опитування, так вважають 82%.

У повідомленні зазначено, що найбільшим політичним та економічним партнером Грузії 65% назвали США.

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Саме в економічному напрямку найбільшою загрозою Росію назвали 70%, а найбільшим партнером США - 51%, зазначають у IRI.

У повідомленні йдеться, що опитування проводилося в період із 4 червня по 2 липня, участь у ньому взяли 1500 респондентів у масштабах всієї Грузії, похибка може становити 2,5%.