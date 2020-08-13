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Новини
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Понад 80% громадян Грузії вважають РФ головною загрозою для країни, - опитування

Понад 80% громадян Грузії вважають РФ головною загрозою для країни, - опитування

більшість опитаних у Грузії громадян вважають Росію найбільшою політичною та економічною загрозою для країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного міжнародним республіканським інститутом США (IRI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опублікованими організацією в середу результатами проведеного в Грузії опитування, так вважають 82%.

У повідомленні зазначено, що найбільшим політичним та економічним партнером Грузії 65% назвали США.

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Саме в економічному напрямку найбільшою загрозою Росію назвали 70%, а найбільшим партнером США - 51%, зазначають у IRI.

У повідомленні йдеться, що опитування проводилося в період із 4 червня по 2 липня, участь у ньому взяли 1500 респондентів у масштабах всієї Грузії, похибка може становити 2,5%.

Автор: 

Грузія (1853) опитування (1985) росія (66417)


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Топ коментарі
+11
Блд,а у нас 73% считают главной угрозой Порошенко и порохоботы.
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13.08.2020 06:25 Відповісти
+10
И самое парадоксальное, что расисяне с деньгами наращивают покупку недвижимости в Грузии и возвращаются на курорты этой гостеприимной страны
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13.08.2020 01:00 Відповісти
+8
"Более 80% граждан Грузии считают РФ главной угрозой для страны, - опрос..."

Оце нація! Глибока повага до грузинів! А що українці?
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13.08.2020 07:07 Відповісти
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И самое парадоксальное, что расисяне с деньгами наращивают покупку недвижимости в Грузии и возвращаются на курорты этой гостеприимной страны
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13.08.2020 01:00 Відповісти
Саакашвили не ввёл визовый режим для россиян в то время когда россия ввела визовый режим для грузин.
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13.08.2020 01:37 Відповісти
а оставшиеся 18% обслуживают россиян в домах отдыха и санаториях где их как опарышей на дохлой кошке летом...
в Украине впрочем дела с этим еще хуже...
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13.08.2020 01:02 Відповісти
Страна здорового человека.
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13.08.2020 01:06 Відповісти
хм.. а ведь как версия вполне логична..
Goga Schenk · Знаете, что сегодня вывезли на российских самолетах? Вагнеровцев ? Нет !!! Избирательные бюллетени. Чтобы невозможно было подтвердить чудовищные фальсификации. Там им сделают правильную аранжировку.
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13.08.2020 01:08 Відповісти
Пофиг все. Нам надо сначала в Украине порядок навести а потом к соседям заглядывать. Оттого, что у них воняет наше гавно лучше не будет.
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13.08.2020 01:16 Відповісти
цікавий допис із прапорцем Німеччини, самокритично?
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13.08.2020 09:16 Відповісти
Колы аргументив немае, кидайся на флаг хлопчик
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13.08.2020 23:51 Відповісти
рибка, ти хоча б само, усвідомлюєш комізм своїх дописів?
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14.08.2020 10:53 Відповісти
Блд,а у нас 73% считают главной угрозой Порошенко и порохоботы.
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13.08.2020 06:25 Відповісти
Значит путлеровец.
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13.08.2020 07:55 Відповісти
"Более 80% граждан Грузии считают РФ главной угрозой для страны, - опрос..."

Оце нація! Глибока повага до грузинів! А що українці?
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13.08.2020 07:07 Відповісти
Не только Грузия так считает. Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, а теперь ещё и Украина считают Россию агрессором и окупантом. Империей зла и государством - террористом, Россию считает подавляющее число стран в мире. Что может произойти в Беларуси сегодня,- спрогнозировать не трудно
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13.08.2020 10:18 Відповісти
Так, але скільки процентів українців вважають москалів головною загрозою для України? 80%, сумніваюсь.
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13.08.2020 11:23 Відповісти
Грустно читать про такие опросы. Грустно от того, что тебя окружают миллионы малороссов, которые оправдывают российскую агрессию, приветствуют ее и считают агрессоров братьями. А грузинам респект!
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13.08.2020 08:08 Відповісти
это значит что ватников меньше 20%. Украины только может позавидовать такой пропорции
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13.08.2020 09:24 Відповісти
И кстати странно, учитывая, шо при совке они там как сыр в масле катались.
А украинцев совок гнобил, устраивал Голодоморы, но ваты всё равно дофига.
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13.08.2020 09:46 Відповісти
12 августа 2008-го Саакашвили была принята капитуляция Грузии и теперь самое время напомнить про «грузинский опыт»


Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..

Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
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13.08.2020 10:08 Відповісти
Ложь.
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13.08.2020 13:31 Відповісти
"В Україні у лютому 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 54% українців"

https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/17/7248318/
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13.08.2020 10:14 Відповісти
Верить таким опросам, это как верить в то, что Лукашенко набрал в свою поддержку более 80% голосов белорусов.
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13.08.2020 10:27 Відповісти
Респект грузинам. А наши малороси і досі підтримують рузкій мір. А головних ворогів України ще й у парламент завели. Шість років кацапи нас знищують, а цим потворам байдуже.
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13.08.2020 10:24 Відповісти
А сулугуни вместе зЭчмом считают кацапстан своими деловыми партнерами и не гнушаются от них денюжку брать
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13.08.2020 11:03 Відповісти
А сами стелятся перед кацапами. В гости зовут, вином поят, шашлыки, сацыви.....
Бизнес на крови и чести?
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13.08.2020 11:04 Відповісти
В Грузии всего 20% ваты....
Повезло им!
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13.08.2020 12:08 Відповісти
 
 