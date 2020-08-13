Понад 80% громадян Грузії вважають РФ головною загрозою для країни, - опитування
більшість опитаних у Грузії громадян вважають Росію найбільшою політичною та економічною загрозою для країни.
Про це свідчать дані опитування, проведеного міжнародним республіканським інститутом США (IRI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з опублікованими організацією в середу результатами проведеного в Грузії опитування, так вважають 82%.
У повідомленні зазначено, що найбільшим політичним та економічним партнером Грузії 65% назвали США.
Саме в економічному напрямку найбільшою загрозою Росію назвали 70%, а найбільшим партнером США - 51%, зазначають у IRI.
У повідомленні йдеться, що опитування проводилося в період із 4 червня по 2 липня, участь у ньому взяли 1500 респондентів у масштабах всієї Грузії, похибка може становити 2,5%.
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в Украине впрочем дела с этим еще хуже...
Goga Schenk · Знаете, что сегодня вывезли на российских самолетах? Вагнеровцев ? Нет !!! Избирательные бюллетени. Чтобы невозможно было подтвердить чудовищные фальсификации. Там им сделают правильную аранжировку.
Оце нація! Глибока повага до грузинів! А що українці?
А украинцев совок гнобил, устраивал Голодоморы, но ваты всё равно дофига.
Пять дней назад украинцы вспоминали об агрессии России в Грузии. Сегодня есть смысл вспомнить об окончании этой войны, которая закончилась через 5 дней после ее начала, то есть, 12 августа 2008 года, закончилась подписанием плана Медведева-Саркози.
В названии плана, как видно, фамилия Саакашвили отсутствует.
Тот план был разработан в Москве, 12 августа 2008 года в результате переговоров президентов России и Франции. 14 августа 2008 года был подписан представителями Абхазии и Южной Осетии, а 15 августа тот же документ был подписан президентом Грузии Саакашвили..
Он отмечает, согласно этому плану Саакашвили узаконил российские войска на территории Абхазии и Южной Осетии и сделал юридический шаг для его признания.
Через месяц после этого Саакашвили начнет закупать электроэнергию в оккупированной Абхазии, платя «марионеткам» доллары. Еще спустя 2 года после этого Саакашвили возобновит импорт российских товаров в довоенных масштабах, при полном запрете экспорта грузинских товаров в Россию. Еще спустя 4 года после этого Саакашвили в одностороннем порядке отменит визы для оккупантов.
Самое главное, еще спустя 9 лет после этого «грузинского реформатора» будут тянуть через государственную границу Украины, разрушая основы государственности только для того, чтобы он здесь рассказывал про «грузинский опыт».
https://replyua.net/politika/219032-bloger-12-avgusta-2008-go-saakashvili-byla-prinyata-kapitulyaciya-gruzii-i-teper-samoe-vremya-napomnit-pro-gruzinskiy-opyt.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/17/7248318/
Бизнес на крови и чести?
Повезло им!