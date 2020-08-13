С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ
В период с 27 июля, когда начали действовать договоренности ТКГ о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится отчете миссии ОБСЕ от 12 августа.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Ali Hasan
показать весь комментарий13.08.2020 08:25 Ответить Ссылка
+14 вау
показать весь комментарий13.08.2020 08:26 Ответить Ссылка
+11 вау
показать весь комментарий13.08.2020 08:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами!
ЗЕлені покидьки вважають,що мінометні обстріли українських воїнів не свідчать про зрив перемир'я.
Тобто насильне введення прутня в піхву та анальний отвір,тривалі фракції ,які закінчуються викидом сперми не є згвалтуванням ?
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....
процитую дописувача АЛЕК
ОБСЄ видає 262 обстріли за час перемиря, в середньому за добу 16 обстрілів, значить якщо вора з їхнього боку 4 порущення то з нашого - 12. Аналізуйте і думай те.
https://censor.net/comments/locate/3213467/019214c9-89cc-72cd-981d-040d59eb07b4
Вчера к примеру в районе Красногоровки я насчитал 27 взрывов....которые слышал собственными ушами...а зеленое стадо вещает об одном выстреле из гранатомета с целью поставить мину мон...
ЗСУ зафіксували один постріл з боку кацапів
а ти і ОБСЄ нарахували набагато більше, що тобі тут неясно? чи ти вважаєш що путлєра можна перемогти якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
Или ты утверждаешь...что твой осел..и твое зеленое стадо брешет когда говорит что ВСУ ответный огонь не открывпло??
иногда даже первіми открівает
а работа Зеленского с честніми глазами заявить, что не открівали
взрослей
соєві на всю голову впевнені, що всі 262 порушення тиші належить виключно кацапам
нічого дивного, все по методичці кремля
щяс наша ботоферма победит врага клавиатурами.