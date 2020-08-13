С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ

В период с 27 июля, когда начали действовать договоренности ТКГ о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится отчете миссии ОБСЕ от 12 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)", - говорится в сообщении.

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