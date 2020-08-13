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Новости Агрессия России против Украины
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С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ

С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ

В период с 27 июля, когда начали действовать договоренности ТКГ о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится отчете миссии ОБСЕ от 12 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

ОБСЕ (4888) обстрел (28195) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Зараз вам зебрехуни будуть розповідати, що це несистемні обстріли і жодна куля не летіла в бік України.
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13.08.2020 08:25 Ответить
+14
С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8588
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13.08.2020 08:26 Ответить
+11
Никогда такого небыло и вот те на опять !
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8157
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13.08.2020 08:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зараз вам зебрехуни будуть розповідати, що це несистемні обстріли і жодна куля не летіла в бік України.
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13.08.2020 08:25 Ответить
є інші пропозиції як це усе закінчити..?
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13.08.2020 08:29 Ответить
Будуть після того, як твоїх зенероб викинуть із влади та нова влада буде слухати поради.
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13.08.2020 08:31 Ответить
отже немає..чомусь так і думав..
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13.08.2020 08:33 Ответить
Для вас нема, для нормальних буде.
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13.08.2020 08:35 Ответить
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13.08.2020 08:36 Ответить
👉
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13.08.2020 08:37 Ответить
Яка влада слухала твої поради? Північна корея?
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13.08.2020 10:17 Ответить
у нього нема
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13.08.2020 08:32 Ответить
ЕСТЬ!
На каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами!
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13.08.2020 08:38 Ответить
і як це стратегічно вирішиться питання..?
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13.08.2020 08:42 Ответить
Це фізично знищить сепарню !!))
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13.08.2020 08:45 Ответить
хтось збирається знищувати мертвячука, новинського, бойко та інших колаборантів..? було б добре, але одразу пукін нападьот..чи вже нє..?
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13.08.2020 08:48 Ответить
Зараз тема "Шатуна" не в тренді !!)))
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13.08.2020 08:55 Ответить
не подобається тема знищення топових колаборантів..?
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13.08.2020 08:57 Ответить
Яке "Шатун", має відношення до сепарсько-колорадської гидоти ,ціх українських гнид,на кштал Мертвичука, Новінського та т. ін . Гадаєшь я не пам"ятаю як ми разом топили проти вселякою чоколадної брехні про нерозгойдувайте човен,кремлівських агентів ,добре пам"ятаю !! Але це минуле !! Зараз інша пошість,зелена прокремлівська гидота !!))
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13.08.2020 09:05 Ответить
Нісенітниця..🤪
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13.08.2020 09:12 Ответить
В чому? Ми з тобою не топили проти чоколадного бариги в 14-17 році ?? В тебе що часткова амнезія??
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13.08.2020 09:20 Ответить
Подивився старий профіль,Фобос в друзях у "Дмитро Черних ",без ціх незрозумілих цифр !!))
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13.08.2020 09:23 Ответить
Топив і шо..? Не було за шо..?
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13.08.2020 10:57 Ответить
Ти вважаєш, що Дмитро Черних - це щамаскованиф Зєлєнскій? Бо не зрозуміло, чого питання до нього.
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13.08.2020 08:57 Ответить
фізично нищити сепарню саме він пропонує..
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13.08.2020 08:59 Ответить
А що неправильно? Їх нищити не треба? 😮
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13.08.2020 09:02 Ответить
читати вмієте..?
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13.08.2020 09:04 Ответить
Вміємо!! Відповідати пріцільними пострілами--Це стратегично вирішіт питання? --це фізично знищить сепарню !!! Де я закликаю до знищення ??? Це лише констатація факта !!))
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13.08.2020 09:10 Ответить
Знову маніпуляції..можна знищити тисячі орків,але поки тут жирують їх фактичні керманичі,користі від цього буде не дуже багато..
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13.08.2020 09:15 Ответить
Ще раз питаю _Де я закликаю нищити сепарню ???
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13.08.2020 09:17 Ответить
А треба..але здебільшого не баранів, а вівчарів..отара без них сама розбіжиться..
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13.08.2020 10:59 Ответить
Не останется уродев желающих заработать чуть-чуть кацапских денежек постреливая в сторону Украины.
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13.08.2020 08:49 Ответить
там оленів на сто років вистачить..і поки тут є сильна п'ята колона - будуть лізти..поки ми слабі - будуть лізти..поки розбрат - будуть лізти..
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13.08.2020 08:53 Ответить
👏👏👏👏👏
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13.08.2020 08:55 Ответить
Окрім як підставити дупу гвалтівникові, ватка?
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13.08.2020 08:42 Ответить
для початку навчіться елементарним манерам спілкування..
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13.08.2020 08:44 Ответить
Уявіть цей дикий цинізм !!!
ЗЕлені покидьки вважають,що мінометні обстріли українських воїнів не свідчать про зрив перемир'я.
Тобто насильне введення прутня в піхву та анальний отвір,тривалі фракції ,які закінчуються викидом сперми не є згвалтуванням ?
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13.08.2020 08:31 Ответить
С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8588
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13.08.2020 08:26 Ответить
Никогда такого небыло и вот те на опять !
Украденные из ПриватБанка деньги обнаружились на офшорных счетах Зеленского ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксировано 262 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8157
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13.08.2020 08:29 Ответить
цікаво
процитую дописувача АЛЕК

ОБСЄ видає 262 обстріли за час перемиря, в середньому за добу 16 обстрілів, значить якщо вора з їхнього боку 4 порущення то з нашого - 12. Аналізуйте і думай те.
https://censor.net/comments/locate/3213467/019214c9-89cc-72cd-981d-040d59eb07b4
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13.08.2020 08:31 Ответить
Ага...допысувач алек точно такой же зеленый идиот как и ты...
Вчера к примеру в районе Красногоровки я насчитал 27 взрывов....которые слышал собственными ушами...а зеленое стадо вещает об одном выстреле из гранатомета с целью поставить мину мон...
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13.08.2020 08:44 Ответить
все правильно
ЗСУ зафіксували один постріл з боку кацапів
а ти і ОБСЄ нарахували набагато більше, що тобі тут неясно? чи ти вважаєш що путлєра можна перемогти якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
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13.08.2020 08:50 Ответить
Это не я так считаю...это твой осел и твое зеленое стадо так считает??😃
Или ты утверждаешь...что твой осел..и твое зеленое стадо брешет когда говорит что ВСУ ответный огонь не открывпло??
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13.08.2020 08:53 Ответить
конечно брешет
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13.08.2020 08:54 Ответить
Отлично...зебил начал прозревать или скушал чего то???
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13.08.2020 08:58 Ответить
я всегда знал, что ВСУ ответній огонь открівает
иногда даже первіми открівает
а работа Зеленского с честніми глазами заявить, что не открівали
взрослей
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13.08.2020 09:04 Ответить
тсс! тільки Данілову не кажіть
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13.08.2020 08:31 Ответить
здається я зрозумів
соєві на всю голову впевнені, що всі 262 порушення тиші належить виключно кацапам
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13.08.2020 08:33 Ответить
Вы абсолютно правы, это все зсу виноваты . А сепары не стреляют и не минируют, им же не запрещают отметку, никогда. И Ничего . Ибо они мышебратья, добрые и пушистые. Как. Вата в вашей голове
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13.08.2020 08:38 Ответить
Ясна річ,сепари це мирні мешканці Даунбаса ,які воліють будувати мирне життя , а вояки ЗСУ,ці кляті "біндєровці" ім заважают ,вбивають нівчому не винних агнеців !!))
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13.08.2020 08:44 Ответить
так, вбивають і правильно роблять
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13.08.2020 08:45 Ответить
Дійде черга і до зебобіків !!))
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13.08.2020 08:58 Ответить
тобто ти бажаєш смерті 73% всіх українців?
нічого дивного, все по методичці кремля
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13.08.2020 09:03 Ответить
Ти в їх числі?
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13.08.2020 09:10 Ответить
так, я в числі 73% українців
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13.08.2020 09:14 Ответить
73%-ому лохтарату я бажаю одуження від параноїдальної маячні "Русского мира", цього ганебного спадку богатовікової асиміляціі українців московитами !!)) !!!))
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13.08.2020 09:15 Ответить
чому це ЗСУ винуваті? я так не вважаю, ЗСУ постійно стріляють і правильно роблять
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13.08.2020 08:44 Ответить
А в зебілів кацапи- білі і пухнасті. Ну так що ж ти з вати та ригів візьмеш?
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13.08.2020 08:45 Ответить
З цим сепаром не варто говорити, лише час втрачатимете.
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13.08.2020 08:46 Ответить
Та я бачу....
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13.08.2020 08:47 Ответить
Я так понял ров с кракадилами рыть не будут ..Только в ров не нильских кракадилов нарустить ,а даунбасовских кракадилов
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13.08.2020 08:36 Ответить
Из них 210 были в первые сутки, а затем стало намного тише.
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13.08.2020 08:36 Ответить
Пуйло повелел скрывать боевые потери в своих войсках. Если что солдатики умерли от кори или ветрянки.. Ну,лопатками детскими в песочнице друг дружку отметелили до смерти. А няня-воспитательница и не заметила.. Верной дорогой идешь Зелебоба. Только вот куда она тебя приведет,гнида?
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13.08.2020 08:45 Ответить
Втече з краденими грошима, а зебобіки після цього будуть його виправдовувати.
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13.08.2020 08:50 Ответить
І що ще повино статися?що б Зеля та різні єрмаки і кравчуки зрозуміли,що ворог розуміє тільки закон сили.
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13.08.2020 09:03 Ответить
чому не вказано з якого боку порушення?
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13.08.2020 09:12 Ответить
нарешті хтось щось починає підозрювати
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13.08.2020 09:16 Ответить
Если на каждый "не системный" и "не прицельный" обстрел ОТВЕЧАТЬ десятью системными и прицельными обстрелами, то "не системные" и "не прицельные" очень быстро ЗАКОНЧАТЬСЯ!
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13.08.2020 09:14 Ответить
То сепаські "шалунішки" "пострелівают", від нудьги. Готуються до капітуляції. Української.
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13.08.2020 10:48 Ответить
вы фсё врётии....
щяс наша ботоферма победит врага клавиатурами.
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13.08.2020 12:31 Ответить
 
 