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Новости Е-декларации госслужащих
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10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК

10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК

Количество должностных лиц, которые не подали ежегодные декларации и декларации после увольнения за 2019 г., уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с прошлым годом количество должностных лиц, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тыс. Это стало следствием системного сотрудничества НАПК для решения вопроса непредставление деклараций с Национальной полицией, ГСЧС, Управлением пенитенциарных инспекций Министерства юстиции Украины и другими органами власти", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, больше всего работников, которые не подали декларации, в таких учреждениях: 2 тыс. - в комитетах, службах, государственных агентствах, фондах, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти (причем больше всего сообщений о непредставлении деклараций поступило из ГСЧС), 1,7 тыс. - в государственных и казенных предприятиях; 1,7 тыс. - в Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, а также 1,6 тыс. - в пенитенциарных органах (колониях, центрах, изоляторах).

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госслужащие (341) электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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Тобто зекорупція квітне.
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13.08.2020 08:34 Ответить
А вони нічого не заробили, навпаки гроші на роботу несли, бо не бариги!
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13.08.2020 08:35 Ответить
А как ее подать если постоянно несут хабарі и вороваь продолжаем для тонуса, вообщем доход постоянно меняется.
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13.08.2020 09:07 Ответить
Есть методы, позволяющие довести поданные декларации до 100%.
1) Уволить всех не подавших, с запретом занимать должности на 10 лет.
2) Нет декларации - нет майна! Конфисковать всё под чистую у не подавших.
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13.08.2020 09:18 Ответить
"10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК" - новие лица ?
Какая разница, головне що дороги асфальтують, "и свет на улицах".
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13.08.2020 09:19 Ответить
и почему эта мразота не на зоне?)))
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13.08.2020 11:02 Ответить
10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК... и все они зеленые. Надеются что зеля прикроет.
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13.08.2020 12:21 Ответить
 
 