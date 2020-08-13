10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК
Количество должностных лиц, которые не подали ежегодные декларации и декларации после увольнения за 2019 г., уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"По сравнению с прошлым годом количество должностных лиц, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тыс. Это стало следствием системного сотрудничества НАПК для решения вопроса непредставление деклараций с Национальной полицией, ГСЧС, Управлением пенитенциарных инспекций Министерства юстиции Украины и другими органами власти", - говорится в сообщении.
Как отмечается, больше всего работников, которые не подали декларации, в таких учреждениях: 2 тыс. - в комитетах, службах, государственных агентствах, фондах, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти (причем больше всего сообщений о непредставлении деклараций поступило из ГСЧС), 1,7 тыс. - в государственных и казенных предприятиях; 1,7 тыс. - в Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, а также 1,6 тыс. - в пенитенциарных органах (колониях, центрах, изоляторах).
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1) Уволить всех не подавших, с запретом занимать должности на 10 лет.
2) Нет декларации - нет майна! Конфисковать всё под чистую у не подавших.
Какая разница, головне що дороги асфальтують, "и свет на улицах".