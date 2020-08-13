УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців
2 467 7

10 тис. посадових осіб не подали е-декларації за 2019 рік, - НАЗК

10 тис. посадових осіб не подали е-декларації за 2019 рік, - НАЗК

Кількість посадових осіб, які не подали щорічні декларації та декларації після звільнення за 2019 р., зменшилася на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з минулим роком кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину – з 14 до 10 тис. Це стало результатом системної співпраці НАЗК для розв’язання питання неподання декларацій з Національною поліцією, ДСНС, Управлінням пенітенціарних інспекцій Міністерства юстиції України та іншими органами влади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва

Як зазначається, найбільше працівників, які не подали декларації, у таких установах: 2 тис. – у комітетах, службах, державних агентствах, фондах, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади (до того ж найбільше повідомлень про неподання декларацій надійшло з ДСНС); 1,7 тис. – у державних та казенних підприємствах; 1,7 тис. – у Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, а також 1,6 тис. – у пенітенціарних органах (колоніях, центрах, ізоляторах).

Автор: 

держслужбовці (339) електронне декларування (1472) НАЗК (1699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто зекорупція квітне.
показати весь коментар
13.08.2020 08:34 Відповісти
А вони нічого не заробили, навпаки гроші на роботу несли, бо не бариги!
показати весь коментар
13.08.2020 08:35 Відповісти
А как ее подать если постоянно несут хабарі и вороваь продолжаем для тонуса, вообщем доход постоянно меняется.
показати весь коментар
13.08.2020 09:07 Відповісти
Есть методы, позволяющие довести поданные декларации до 100%.
1) Уволить всех не подавших, с запретом занимать должности на 10 лет.
2) Нет декларации - нет майна! Конфисковать всё под чистую у не подавших.
показати весь коментар
13.08.2020 09:18 Відповісти
"10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК" - новие лица ?
Какая разница, головне що дороги асфальтують, "и свет на улицах".
показати весь коментар
13.08.2020 09:19 Відповісти
и почему эта мразота не на зоне?)))
показати весь коментар
13.08.2020 11:02 Відповісти
10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК... и все они зеленые. Надеются что зеля прикроет.
показати весь коментар
13.08.2020 12:21 Відповісти
 
 