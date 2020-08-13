10 тис. посадових осіб не подали е-декларації за 2019 рік, - НАЗК

Кількість посадових осіб, які не подали щорічні декларації та декларації після звільнення за 2019 р., зменшилася на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з минулим роком кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину – з 14 до 10 тис. Це стало результатом системної співпраці НАЗК для розв’язання питання неподання декларацій з Національною поліцією, ДСНС, Управлінням пенітенціарних інспекцій Міністерства юстиції України та іншими органами влади", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, найбільше працівників, які не подали декларації, у таких установах: 2 тис. – у комітетах, службах, державних агентствах, фондах, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади (до того ж найбільше повідомлень про неподання декларацій надійшло з ДСНС); 1,7 тис. – у державних та казенних підприємствах; 1,7 тис. – у Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, а також 1,6 тис. – у пенітенціарних органах (колоніях, центрах, ізоляторах).