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Вузы будут самостоятельно определять форму обучения, - Шмыгаль
В Кабинете Министров Украины утверждают, что университеты вправе самостоятельно определять форму обучения.
По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, очный, дистанционный или смешанный формат - решать руководству вуза, однако начать занятия желательно в разные даты.
Для первокурсников - с 7 по 15 сентября.
Для студентов старших курсов - с 1 сентября.
Для магистров - с 11 по 15 сентября.
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показать весь комментарий13.08.2020 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Uk Sus #474017
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Li Quan
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Li Quan
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serh
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юра Лонг
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