Вузы будут самостоятельно определять форму обучения, - Шмыгаль

В Кабинете Министров Украины утверждают, что университеты вправе самостоятельно определять форму обучения.

По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, очный, дистанционный или смешанный формат - решать руководству вуза, однако начать занятия желательно в разные даты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школьникам и студентам разрешили не носить маски во время занятий. ДОКУМЕНТ

Для первокурсников - с 7 по 15 сентября.

Для студентов старших курсов - с 1 сентября.

Для магистров - с 11 по 15 сентября.