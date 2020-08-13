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Новости Коронавирус и карантин
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Вузы будут самостоятельно определять форму обучения, - Шмыгаль

Вузы будут самостоятельно определять форму обучения, - Шмыгаль

В Кабинете Министров Украины утверждают, что университеты вправе самостоятельно определять форму обучения.

По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, очный, дистанционный или смешанный формат - решать руководству вуза, однако начать занятия желательно в разные даты.

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Для первокурсников - с 7 по 15 сентября.

Для студентов старших курсов - с 1 сентября.

Для магистров - с 11 по 15 сентября.

Автор: 

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Шмигло, ну шо там зі стильним одягом для тварин який ти рекламував?
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13.08.2020 10:25 Ответить
треба виносити цього шмиля
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13.08.2020 10:42 Ответить
Бесполезно - ведь государственная «рыба» гниет с зеленского и дерьмака
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13.08.2020 10:53 Ответить
Так что для начала каламоя нужно додавить и в будущем исключить влияние ставленников олигархата на эволюционные процессы в институтах государственной власти
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13.08.2020 10:54 Ответить
Бздит принимать ответственные решения. Новые литса - зебильные никчемы
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13.08.2020 10:54 Ответить
А кто не согласится тому отключим газ.
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13.08.2020 11:31 Ответить
 
 