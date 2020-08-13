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Новини Коронавірус і карантин
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Виші самостійно визначатимуть форму навчання, - Шмигаль

Виші самостійно визначатимуть форму навчання, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.

За рішенням уряду, в зеленій, жовтій та оранжевій зонах карантину учні зможуть ходити на заняття в школи і університети, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, очний, дистанційний формат або змішаний - вирішувати керівництву вишу, втім, почати заняття бажано в різні дати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять. ДОКУМЕНТ

Для першокурсників - з 7 по 15 вересня.

Для студентів старших курсів - з 1 вересня.

Для магістрів - з 11 по 15 вересня.

Автор: 

виш (556) карантин (18172) навчання (600) студенти (448) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шмигло, ну шо там зі стильним одягом для тварин який ти рекламував?
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13.08.2020 10:25 Відповісти
треба виносити цього шмиля
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13.08.2020 10:42 Відповісти
Бесполезно - ведь государственная «рыба» гниет с зеленского и дерьмака
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13.08.2020 10:53 Відповісти
Так что для начала каламоя нужно додавить и в будущем исключить влияние ставленников олигархата на эволюционные процессы в институтах государственной власти
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13.08.2020 10:54 Відповісти
Бздит принимать ответственные решения. Новые литса - зебильные никчемы
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13.08.2020 10:54 Відповісти
А кто не согласится тому отключим газ.
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13.08.2020 11:31 Відповісти
 
 