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Виші самостійно визначатимуть форму навчання, - Шмигаль
У Кабінеті Міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.
За рішенням уряду, в зеленій, жовтій та оранжевій зонах карантину учні зможуть ходити на заняття в школи і університети, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, очний, дистанційний формат або змішаний - вирішувати керівництву вишу, втім, почати заняття бажано в різні дати.
Для першокурсників - з 7 по 15 вересня.
Для студентів старших курсів - з 1 вересня.
Для магістрів - з 11 по 15 вересня.
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Uk Sus #474017
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Li Quan
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serh
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юра Лонг
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