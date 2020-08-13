Виші самостійно визначатимуть форму навчання, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.

За рішенням уряду, в зеленій, жовтій та оранжевій зонах карантину учні зможуть ходити на заняття в школи і університети, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, очний, дистанційний формат або змішаний - вирішувати керівництву вишу, втім, почати заняття бажано в різні дати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярам і студентам дозволили не носити маски під час занять. ДОКУМЕНТ

Для першокурсників - з 7 по 15 вересня.

Для студентів старших курсів - з 1 вересня.

Для магістрів - з 11 по 15 вересня.