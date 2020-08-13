Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины
В Следственном комитете Беларуси подтвердили смерть арестованного во время акции протеста в Гомеле 25-летнего мужчины.
Об этом сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным правоохранителей, вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за "активное участие в несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.
Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как отмечается, "во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено". Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее СМИ сообщили о смерти в Гомеле 25-летнего участника протеста Александра Выхора. По словам его матери, у сына были проблемы с сердцем. Когда после задержания он длительное время находился в закрытом автомобиле, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор, ему стало плохо.
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Это беларусы точно позволят, а вот таежный союз могут и не позволить.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Значит, Ковид-19?
НУ, КТО ЕЩЁ ХОЧЕТ В СОВОК?