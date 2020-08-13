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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины

Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины

В Следственном комитете Беларуси подтвердили смерть арестованного во время акции протеста в Гомеле 25-летнего мужчины.

Об этом сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным правоохранителей, вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за "активное участие в несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

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Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как отмечается, "во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено". Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее СМИ сообщили о смерти в Гомеле 25-летнего участника протеста Александра Выхора. По словам его матери, у сына были проблемы с сердцем. Когда после задержания он длительное время находился в закрытом автомобиле, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор, ему стало плохо.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) смерть (9259) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+18
Я бы сильно удивился, если бы мусара на нем нашли следы побоев.
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13.08.2020 10:53 Ответить
+12
Лукашенко - убийца!
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13.08.2020 10:54 Ответить
+6
73%
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13.08.2020 11:04 Ответить
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Я бы сильно удивился, если бы мусара на нем нашли следы побоев.
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13.08.2020 10:53 Ответить
Лукашенко - убийца!
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13.08.2020 10:54 Ответить
Пуйло Таргана помітив кров`ю. Все, тепер йому одна дорога - в "братні" обійми расєї, остаточно і безповоротно. Чи дозволять то білоруси? На жаль, так...
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13.08.2020 10:54 Ответить
Есть еще несколько дорог - повеситься, отравиться, застрелиться, попросить Коленьку пульнуть в усатую башку из золотого пистолетика...
Это беларусы точно позволят, а вот таежный союз могут и не позволить.
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13.08.2020 11:34 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.08.2020 13:22 Ответить
Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины - Цензор.НЕТ 8331
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13.08.2020 10:56 Ответить
"во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено". Источник: https://censor.net/n3213509
Значит, Ковид-19?
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13.08.2020 10:56 Ответить
Путлер начал 4 Мировую войну...а ему деаться некуда....
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13.08.2020 10:56 Ответить
Короче убили и хотят закатать в асфальт тело. Скоро начнут собирать забастовщиков в больницах и домах престарелых.
НУ, КТО ЕЩЁ ХОЧЕТ В СОВОК?
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13.08.2020 10:57 Ответить
Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины - Цензор.НЕТ 4840
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13.08.2020 10:58 Ответить
73%
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13.08.2020 11:04 Ответить
Ти просто альтернативно обдарований, чи за гроші?
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13.08.2020 12:50 Ответить
Нефть в ЖО...газ в ЖО...другого на РАБссии ничего нет....,Это вам не Илан Маск с его новейшими технологиями...
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13.08.2020 10:59 Ответить
Запишут самоубийство. Забил себя до смерти сапогами и резиновыми дубинками.
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13.08.2020 11:08 Ответить
"Резко ухудшилось самочувствие" - прямо, как у нас сейчас, в зоне ООС на Донбассе, бойцы умирают от "резкого ухудшения здоровья".
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13.08.2020 11:24 Ответить
 
 