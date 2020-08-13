Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске. ВИДЕО
В минском микрорайоне Грушевка сотрудники силовых структур проводили задержание со стрельбой поблизости от жилого дома.
Сделанную очевидцами видеосъемку распространил в среду вечером портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.
На видео видно, что к одному из жилых домов подбежали вооруженные люди в форме. Заметно, что с козырька подъездной крыши мужчина бросил на них какой-то предмет.
Затем люди в форме забежали в проем между домами, отчетливо раздались одиночные выстрелы. Заметно, что силовики кого-то ищут, но момент задержания на видео не показан.
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Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Різниця між Лукашенко і Піночетом чи Каддафі ніякої ! Ніякої в принципі ! Ну дехто на тсадіонах політв'язнів пакував, а дехто в спортзалах пакує. Це вся різниця ?
Каддафі також був вождем лівійської революці і був дуже популярний в країні. А Піночет в галузі економіки зробив набагато, на 3 голови вище для Чілі ніж Лука для Білорусі. І от виясляється "для України вигідно" що сусідньою європейською країною правив дехто Августо Муаморович Лукашенко.
Дай ничтожеству немного власти и безнаказанности и он убивать будет чтобы не расставаться с ощущением превосходства.
https://t.me/nexta_live/7384
А рашка наоборот поддерживает Лукашенко, пуйлу не нужен прецендент свержения ещё одного диктатора, похожего на него.
Да и Лукашенко - это выгодный пуйлу, президент Беларуси.
Поэтому пуйло его и поздравил с избранием, одним из первым.
Именно при Лукашенко Беларусь находится в военном союзе с рашкой - в ОДКБ.
Лука совсем не мечтает стать губернатором "белорусского федерального округа", потому что прекрасно понимает что его ожидает в итоге.
То что там войска рашки на базах это результат его политики лавирования. Пока что они никак не проявили себя. Гарантии что не проявят нет скорее проявят. Они выжидают, потому что Лука сам себя гонит в сторону рашки. Проявишь себя раньше - ты агрессор.
Может внешняя политика??? Или может экономика?
Смешно... Но вы продолжайте верить в сказочки, если нравится
Батька припиняє купувати газ та нафту в РФ - таке мордор не прощає
Но это уже другой выбор и другая тема...
То надо лукашенко поддержать, а то путин нападет Только он уже давно там
Не палитесь так косячно, кремлеботы
ПРОСТО ВСЕ НЕ ВЫХОДИТЕ НА РАБОТУ !!! ВСЕ !! ВО ВСЕХ ГОРОДАХ...
https://twitter.com/alexxbezz
alexxbezz
@alexxbezz
·https://twitter.com/alexxbezz/status/1293681805783072769 13 мин
Растет поддержка протестующих в силовом блоке Беларуси. "Потихоньку начинают саботировать приказы, стараются сливать информацию о спецмероприятиях протестуюшим. Лукашенко теряет контроль над силовым блоком. Он крайне зол, наезжает на них жестко. Но расклад изменился.
Лукашенко предложили уволить главу КГБ республики Вакульчика, главу АП, главу Совета безопасности, главу правительства и управляющего делами Шеймана. Фактически речь идет об устранении от власти Лукашенко и его команды.
И это уже не молодежь, это их отцы и деды кричат "Живе Беларусь!"
https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806 https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806
Боюсь , что кровавый Таракан не долго будет соромиться перенимать абсолютно все методы своего кумира - "вяликага канцлера" ... Тот , пытался усмирить партизан , расстривая каждого десятого из близлежащих сёл . Но даже это не всегда "работало" . Потому , что когда отчаяние заставляет кого-то идти в партизаны , т.е. в убийц любого врага , то сердце черствеет , и кроме жажды крови , все остальные чувства притупляются .
А еще если бутылки правильно подготовить, то потом 10 раз подумают, прежде чем въезжать так во дворы автозаками.
Беларусь - вот https://www.youtube.com/watch?v=7hD64ydBQK4 инструкция, как встречать карателей .
конечно белорусы жидковаты в протесте, но не все быстро бывает. всему свое время. из искры возгорится пламя))) и этому говну луке мало не покажется.Жыве Беларусь!!!