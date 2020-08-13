Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске. ВИДЕО

В минском микрорайоне Грушевка сотрудники силовых структур проводили задержание со стрельбой поблизости от жилого дома.

Сделанную очевидцами видеосъемку распространил в среду вечером портал TUT.BY, информирует Цензор.НЕТ.

На видео видно, что к одному из жилых домов подбежали вооруженные люди в форме. Заметно, что с козырька подъездной крыши мужчина бросил на них какой-то предмет.

Затем люди в форме забежали в проем между домами, отчетливо раздались одиночные выстрелы. Заметно, что силовики кого-то ищут, но момент задержания на видео не показан.

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Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.