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Новини Відео Репресії в Білорусі
29 136 70

Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

У мінському мікрорайоні Грушівка співробітники силових структур проводили затримання зі стріляниною поблизу житлового будинку.

Зроблену очевидцями відеозйомку поширив у середу ввечері портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, що до одного з житлових будинків підбігли озброєні люди у формі. Помітно, що з козирка даху під'їзду чоловік кинув на них якийсь предмет.

Потім люди у формі забігли в отвір між будинками, чітко пролунали поодинокі постріли. Помітно, що силовики когось шукають, але момент затримання на відео не показаний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!". ВIДЕО

Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c

— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7931) репресії (1622) стрілянина (1781) Мінськ (828) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+36
Сужу по зверствах на Киевском Майдане и в РБ - почерк один, это кацапы.. Они были у Нас и как я смотрю и у Вас тоже присутствуют... Беларусы и Украинцы на такое НЕСПОСОБНЫ будь они конченными ментами-ватниками-путинистами... КРАПКА
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13.08.2020 01:27
+33
К сожалению среди мусоров и в Украине и Беларуси полно сдистов-пидоров.
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13.08.2020 01:28
+29
Луку треба виносити. Бо скоро дійде до "градів" та іприту по мікрорайонах.
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13.08.2020 01:22
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Луку треба виносити. Бо скоро дійде до "градів" та іприту по мікрорайонах.
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13.08.2020 01:22 Відповісти
Даже немецкие фашисты не смогли уничтожить Беларусь, а вот рашисты - вполне...
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13.08.2020 08:10 Відповісти
бо більше часу мали
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13.08.2020 08:47 Відповісти
Ставлю лайк. І одночасно дивуюсь факту, що в Україні повно ідіотів, які переконані, що "Лукашенко вигідний Україні", "Лукашенко протистоїть Путіну", "якщо не Лукашенко то Білорусь окупує росія", "якщо не Лукашенко то хто.... (типу якщо не Путін, якщо не Назарбієв, ікщо не Порошенко)".
Різниця між Лукашенко і Піночетом чи Каддафі ніякої ! Ніякої в принципі ! Ну дехто на тсадіонах політв'язнів пакував, а дехто в спортзалах пакує. Це вся різниця ?
Каддафі також був вождем лівійської революці і був дуже популярний в країні. А Піночет в галузі економіки зробив набагато, на 3 голови вище для Чілі ніж Лука для Білорусі. І от виясляється "для України вигідно" що сусідньою європейською країною правив дехто Августо Муаморович Лукашенко.
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13.08.2020 08:27 Відповісти
білорусам треба братися до зброї
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13.08.2020 01:23 Відповісти
І чим швидше вони це зрозуміють тим краще для всіх. Менше жертв буде. Іншого виходу немає.
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13.08.2020 08:29 Відповісти
Сужу по зверствах на Киевском Майдане и в РБ - почерк один, это кацапы.. Они были у Нас и как я смотрю и у Вас тоже присутствуют... Беларусы и Украинцы на такое НЕСПОСОБНЫ будь они конченными ментами-ватниками-путинистами... КРАПКА
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13.08.2020 01:27 Відповісти
К сожалению среди мусоров и в Украине и Беларуси полно сдистов-пидоров.
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13.08.2020 01:28 Відповісти
согласен... но в ситуации на Киевском Майдане и в Беларуси ведущую партию садистов взяли на себя кацапы... меня в обратном не переубедишь...Ну не могут так зверствовать прилюдно те кто в этой стране живет !!!
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13.08.2020 01:35 Відповісти
Понятно что не без кацапского участия, но и своих уродов в избытке.
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13.08.2020 01:37 Відповісти
Так ведёт себя оккупант.Выписали их из Домбабве мабуть.Бо пока у нас перемирие,им поставили другую задачу.Утопить сябров в терроре
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13.08.2020 01:47 Відповісти
Нет (пока) никаких оккупантов. Просто менты упиваются вседозволенностью. Они этих дней всю жизнь ждали.
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13.08.2020 02:17 Відповісти
Та да.Первые москалям присягнут.Будут бегать чернуху исполнять,а потом братушки и их исполнят как лишних свидетелей
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13.08.2020 02:26 Відповісти
А в НКВД служили и ГУЛАГ охраняли рептилоиды по твоему?
Дай ничтожеству немного власти и безнаказанности и он убивать будет чтобы не расставаться с ощущением превосходства.
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13.08.2020 02:14 Відповісти
все перечисленное-присуще только кацапской нации,у украинцев такого нет
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13.08.2020 07:23 Відповісти
ты наверно и в Деда Мороза веришь
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13.08.2020 08:33 Відповісти
https://censor.net/user/12543,тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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13.08.2020 09:44 Відповісти
На майдане 100% бойню кацапские свинособаки устроили.
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13.08.2020 01:35 Відповісти
Нет, свои.
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13.08.2020 02:21 Відповісти
свои с белыми повязками на руках? это чтобы среди своих не заблудиться?
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13.08.2020 08:39 Відповісти
причем повязки были у кацапских свинособак в Одессе 2 мая,которые стреляли в активистов, под прикрытием продажных ментов
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13.08.2020 09:50 Відповісти
Увы, ещё как способны, только это не беларусы, а биоМУСОР не понящий родства! Карателям платят 2000 руб+2000 премия и за каждый выезд на карательную акцию от 600 до 1000. Курс к баксу сейчас 2.5 . Не хилые такие 30 сребряников? По чём беркутня брала? , ей наверное такие расценки и не снились.
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13.08.2020 03:53 Відповісти
Не понятно одно, куда они все подевались, почему ни кто из них не сел
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13.08.2020 08:24 Відповісти
Кацапы наверняка координируют и обучают,а все делают как и у нас местные мусорские ублюдки! Кто туда раньше шел у нас,одни бандиты ,которые видели как хорошо живут менты на зарплату 1500 гривен у постового.Грабили и убивали и им за это ничего не было.Вот такие отбросы там и служили.При новых реформаторах ,большая часть из них возвращается и это стимулируется.Следующий раз эти садисты будут еще страшнее убивать и издеваться!! так что это менты местные.А если ситуация выйдет из под контроля,тогда уже х-ло направит помощь,у него неограниченный резерв садистов! По тишине зедебилолов ,они все это поддерживают и учатся на будущее или настоящее,да же некоторые из них публично поддерживают преступников!
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13.08.2020 08:57 Відповісти
Пернатый омон, такие же петухи как дырявый беркут
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13.08.2020 01:27 Відповісти
Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске - Цензор.НЕТ 1893
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13.08.2020 01:30 Відповісти
Любые силовики неважно в какой стране ,которые служат диктаторам и так называемым царькам , должны быть однажды наказаны народным судом им должен быть вынесен суровый и справедливый приговор и в том числе смертная казнь для тех кто убивал людей
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13.08.2020 01:45 Відповісти
Почему беларусы не жгут петушатники на колёсах?
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13.08.2020 01:32 Відповісти
Ще не навчилися, але вчаться швидко - https://www.youtube.com/watch?v=z6qBQ5CqB0o&feature=emb_title https://youtu.be/z6qBQ5CqB0o
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13.08.2020 01:46 Відповісти
Не надо так с высока ,они делают дело и у них получится если ,будут действовать слаженно и организуют штабы ну а если у вас есть возможность и желание тогда окажите помощь ,они такие же люди как и мы и скорее всего нуждаются в поддержке из вне
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13.08.2020 02:02 Відповісти
Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске - Цензор.НЕТ 1584Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске - Цензор.НЕТ 7559
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13.08.2020 07:26 Відповісти
Ну и в чём я неправ и что не так сказал ,кто то просто недооценил белорусов, как тот которому я ответил
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17.08.2020 23:19 Відповісти
Эскадроны смерти Лукашенко, подьезжают на бусе к машине, вылазят из буса и пытаются задержать водителя, тот разворачивается и уезжает от них. Тогда члены эскадрона смерти открывают огонь по автомобилю из огнестрельного оружия.
https://t.me/nexta_live/7384
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13.08.2020 01:43 Відповісти
ой как страшно... Страшилки с канала, финансируемого из Раши, и у которого у единственного почему-то нет проблем с интернетом.
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13.08.2020 01:46 Відповісти
Этот канал как раз из Польши.
А рашка наоборот поддерживает Лукашенко, пуйлу не нужен прецендент свержения ещё одного диктатора, похожего на него.
Да и Лукашенко - это выгодный пуйлу, президент Беларуси.
Поэтому пуйло его и поздравил с избранием, одним из первым.
Именно при Лукашенко Беларусь находится в военном союзе с рашкой - в ОДКБ.
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13.08.2020 01:53 Відповісти
рашка рада тому что лука сам себя приговаривает, чтобы потом раскрыть ему свои объятия.
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13.08.2020 02:23 Відповісти
А сйчас он типа не в их объятиях Вы в своем уме? Там российские войска и российские ракеты. УЖЕ ТАМ!!!
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13.08.2020 03:10 Відповісти
Прекрати истерить. Я в своем уме.
Лука совсем не мечтает стать губернатором "белорусского федерального округа", потому что прекрасно понимает что его ожидает в итоге.
То что там войска рашки на базах это результат его политики лавирования. Пока что они никак не проявили себя. Гарантии что не проявят нет скорее проявят. Они выжидают, потому что Лука сам себя гонит в сторону рашки. Проявишь себя раньше - ты агрессор.
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13.08.2020 03:46 Відповісти
Гы-гы Расскажите мне чего у них такого "независимого"?
Может внешняя политика??? Или может экономика?

Смешно... Но вы продолжайте верить в сказочки, если нравится
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13.08.2020 03:58 Відповісти
да. економіка незалежна.
Батька припиняє купувати газ та нафту в РФ - таке мордор не прощає
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13.08.2020 23:12 Відповісти
Ага Смешно Вы путаете реальность с шантажом Белорусский хим пром без рос ресурсов не сможет конкурировать с окружающими. И это секрет Полишенеля Понимают все. Я скажу больше - без рос рынка хреново будет большей части белорусских предприятий. Как плохо многим украинским. Лихорадить будет так, что большая часть населения будет молить лукашенко вернуться...

Но это уже другой выбор и другая тема...
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15.08.2020 01:34 Відповісти
Это мечта кацапов,развязать гражданскую,а потом разрулить и помочь хитрожопу,когда он как асад попросит помощи.И они помогут войсками.Все так просто.Понимая ситуацию.я почти впервые не вышел.У нас ситуация две лопаты....одна с рюзьким гавном,вторая с усатым навозом.Cегодня,кстати,напоковали жестко кацапских провокатров,
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13.08.2020 01:45 Відповісти
Нахрена тогда Лукашенко сам подыгрывает кацапам, расстреливая людей, тем самым зля их?
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13.08.2020 01:50 Відповісти
Лука просто в панике. И его действия не поддаются логическому анализу. Сейчас меня в спам загонят, но лука сопротивляется давлению из Москвы в стиле - "тряпка отдай приказ стрелять боевыми, посмотри что с Виктором случилось".
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13.08.2020 02:29 Відповісти
може силовики там не зовсім йому підпорядковуються вже чи то пак формально йому але грають за правилами кремля
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13.08.2020 23:13 Відповісти
Смешно смотреть как кремлеботики поддерживают лукашенко То видео Тихановская записала в Литве, только прихватив с собой диван из ЦИК с подоконником
То надо лукашенко поддержать, а то путин нападет Только он уже давно там
Не палитесь так косячно, кремлеботы
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13.08.2020 03:08 Відповісти
У тебя кокошник ветром сдуло и куйло на Украину не напал.Но ты терпи,терпила скреиная.Ржунемогу.)))
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13.08.2020 16:36 Відповісти
не воюйте с зверями,
ПРОСТО ВСЕ НЕ ВЫХОДИТЕ НА РАБОТУ !!! ВСЕ !! ВО ВСЕХ ГОРОДАХ...
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13.08.2020 01:58 Відповісти
Не варіант. Можуть погнати на працю примусово, "для острастки" демонстративно розстрілюючи непокірних.
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13.08.2020 03:30 Відповісти
https://twitter.com/alexxbezz
https://twitter.com/alexxbezz

alexxbezz

@alexxbezz

·https://twitter.com/alexxbezz/status/1293681805783072769 13 мин

Растет поддержка протестующих в силовом блоке Беларуси. "Потихоньку начинают саботировать приказы, стараются сливать информацию о спецмероприятиях протестуюшим. Лукашенко теряет контроль над силовым блоком. Он крайне зол, наезжает на них жестко. Но расклад изменился.
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13.08.2020 02:06 Відповісти
https://twitter.com/alexxbezz alexxbezz Показательно, что несиловая часть белорусской элиты уже открыто возмущается провокационной деятельностью силовиков и требует решать проблемы мирным путем. Фактически это серьезный разлом элиты. Прозападная партия в окружении Лукашенко фактически ставит ему ультиматум, обещая румынский сценарий отстранения от власти.

Лукашенко предложили уволить главу КГБ республики Вакульчика, главу АП, главу Совета безопасности, главу правительства и управляющего делами Шеймана. Фактически речь идет об устранении от власти Лукашенко и его команды.
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13.08.2020 02:19 Відповісти
всё как в чнваре-феврале 14года в украине.. потеря власти овощем и раскол в пр
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13.08.2020 11:39 Відповісти
Белорусы славятся же своими партизанскими традициями. Режим таракана это окупационный режим и пора начинать партизанское движение по освобождению Белоруссии.
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13.08.2020 03:01 Відповісти
Потому что забрасывать нужно коктейлями молотова, тогда им было бы не до задержаний...
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13.08.2020 03:02 Відповісти
Білоруси після десятиріч покірного рабського життя і так зараз підняли голови.Для них коктелі молотова ,це ще напевно страшно.І масовий великий протест в сотні тисяч на вулиці-страшно.Але для них навіть такі протести-вже крок до подолання того застарілого страху перед владою
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13.08.2020 08:30 Відповісти
Це все чепуха. Цього замало. Білорусь довго гралась у совок і думала що смак совка то згущене молоко по радянським ГОСТам. Тож вкусіть тепер смак справжнього совка. Смак крові, страху і гівна. То може так згадаете і мову рідну і відчуття гідності.
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13.08.2020 03:53 Відповісти
они шо стреляют самправзашными пулями?!
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13.08.2020 06:00 Відповісти
Это рабочие завода Химволокно. Какие бы войска и куда бы не вводил таракан, с такими настроениями в народе у него просто нет шансов

И это уже не молодежь, это их отцы и деды кричат "Живе Беларусь!"
https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806 https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806
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13.08.2020 06:02 Відповісти
Зараз той момант, калі нашыя бацькі, якія раней казалі - ну куды ты ідзеш, нічога ты не зменіш, зараз не проста становяцца побач, а ўжо нават бяруць камень.

Силовики открыли огонь в спальном микрорайоне в Минске - Цензор.НЕТ 6214
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13.08.2020 06:16 Відповісти
ОМОН это злобные цепные псы,которым дали команду ФАС...Это инструмент...И этот инструмент Бацька применил против собственного народа.А посему выходит что никакой он не Бацька а тиран,деспот,узурпатор.Он один в ответе за то что произошло.Короче еще один кандидат для Гааги.Бог не теля вiн все бачить звiдтiля.
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13.08.2020 07:00 Відповісти
Бог в помощь беларусам.
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13.08.2020 07:11 Відповісти
УКРАИНА ВВЕДИ ВОЙСКА
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13.08.2020 07:28 Відповісти
Лукашенко должен быть теперь повешен на центральной площади
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13.08.2020 08:27 Відповісти
Дивляться з неба прадіди, шиши білоруські, на своїх недолугих нащадків і плачуть...
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13.08.2020 08:34 Відповісти
по действиям силовиков видно опыт фрицовский.Они ,в свое времья обучали рашистов
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13.08.2020 09:00 Відповісти
Партизанская война городского типа куда сложнее и опаснее , чем бегать за вьетконговцами по джунглям . Напалм тут не катит ...
Боюсь , что кровавый Таракан не долго будет соромиться перенимать абсолютно все методы своего кумира - "вяликага канцлера" ... Тот , пытался усмирить партизан , расстривая каждого десятого из близлежащих сёл . Но даже это не всегда "работало" . Потому , что когда отчаяние заставляет кого-то идти в партизаны , т.е. в убийц любого врага , то сердце черствеет , и кроме жажды крови , все остальные чувства притупляются .
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13.08.2020 09:01 Відповісти
У мене таке враження, що в Мінську нема бруківки, як в Києві.
Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську - Цензор.НЕТ 7616
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13.08.2020 09:37 Відповісти
Ушли ни с чем через минуту. Хорошая тактика против карателей, кстати.
А еще если бутылки правильно подготовить, то потом 10 раз подумают, прежде чем въезжать так во дворы автозаками.
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13.08.2020 10:14 Відповісти
В Украине такие космонавты и 30 секунд не покатались бы по дворам.
Беларусь - вот https://www.youtube.com/watch?v=7hD64ydBQK4 инструкция, как встречать карателей .
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13.08.2020 10:17 Відповісти
лука обычный пост коммунистический недоумок, для него потерять власть страшней атомной войны.умный политик никогда такое бы не устроил. думаю луке пи*дец как политику.
конечно белорусы жидковаты в протесте, но не все быстро бывает. всему свое время. из искры возгорится пламя))) и этому говну луке мало не покажется.Жыве Беларусь!!!
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13.08.2020 11:01 Відповісти
 
 