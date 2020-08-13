Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО
У мінському мікрорайоні Грушівка співробітники силових структур проводили затримання зі стріляниною поблизу житлового будинку.
Зроблену очевидцями відеозйомку поширив у середу ввечері портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.
На відео видно, що до одного з житлових будинків підбігли озброєні люди у формі. Помітно, що з козирка даху під'їзду чоловік кинув на них якийсь предмет.
Потім люди у формі забігли в отвір між будинками, чітко пролунали поодинокі постріли. Помітно, що силовики когось шукають, але момент затримання на відео не показаний.
Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Різниця між Лукашенко і Піночетом чи Каддафі ніякої ! Ніякої в принципі ! Ну дехто на тсадіонах політв'язнів пакував, а дехто в спортзалах пакує. Це вся різниця ?
Каддафі також був вождем лівійської революці і був дуже популярний в країні. А Піночет в галузі економіки зробив набагато, на 3 голови вище для Чілі ніж Лука для Білорусі. І от виясляється "для України вигідно" що сусідньою європейською країною правив дехто Августо Муаморович Лукашенко.
Дай ничтожеству немного власти и безнаказанности и он убивать будет чтобы не расставаться с ощущением превосходства.
https://t.me/nexta_live/7384
А рашка наоборот поддерживает Лукашенко, пуйлу не нужен прецендент свержения ещё одного диктатора, похожего на него.
Да и Лукашенко - это выгодный пуйлу, президент Беларуси.
Поэтому пуйло его и поздравил с избранием, одним из первым.
Именно при Лукашенко Беларусь находится в военном союзе с рашкой - в ОДКБ.
Лука совсем не мечтает стать губернатором "белорусского федерального округа", потому что прекрасно понимает что его ожидает в итоге.
То что там войска рашки на базах это результат его политики лавирования. Пока что они никак не проявили себя. Гарантии что не проявят нет скорее проявят. Они выжидают, потому что Лука сам себя гонит в сторону рашки. Проявишь себя раньше - ты агрессор.
Может внешняя политика??? Или может экономика?
Смешно... Но вы продолжайте верить в сказочки, если нравится
Батька припиняє купувати газ та нафту в РФ - таке мордор не прощає
Но это уже другой выбор и другая тема...
То надо лукашенко поддержать, а то путин нападет Только он уже давно там
Не палитесь так косячно, кремлеботы
ПРОСТО ВСЕ НЕ ВЫХОДИТЕ НА РАБОТУ !!! ВСЕ !! ВО ВСЕХ ГОРОДАХ...
https://twitter.com/alexxbezz
alexxbezz
@alexxbezz
·https://twitter.com/alexxbezz/status/1293681805783072769 13 мин
Растет поддержка протестующих в силовом блоке Беларуси. "Потихоньку начинают саботировать приказы, стараются сливать информацию о спецмероприятиях протестуюшим. Лукашенко теряет контроль над силовым блоком. Он крайне зол, наезжает на них жестко. Но расклад изменился.
Лукашенко предложили уволить главу КГБ республики Вакульчика, главу АП, главу Совета безопасности, главу правительства и управляющего делами Шеймана. Фактически речь идет об устранении от власти Лукашенко и его команды.
И это уже не молодежь, это их отцы и деды кричат "Живе Беларусь!"
https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806 https://twitter.com/StalinGulag/status/1293634160305868806
Боюсь , что кровавый Таракан не долго будет соромиться перенимать абсолютно все методы своего кумира - "вяликага канцлера" ... Тот , пытался усмирить партизан , расстривая каждого десятого из близлежащих сёл . Но даже это не всегда "работало" . Потому , что когда отчаяние заставляет кого-то идти в партизаны , т.е. в убийц любого врага , то сердце черствеет , и кроме жажды крови , все остальные чувства притупляются .
А еще если бутылки правильно подготовить, то потом 10 раз подумают, прежде чем въезжать так во дворы автозаками.
Беларусь - вот https://www.youtube.com/watch?v=7hD64ydBQK4 инструкция, как встречать карателей .
конечно белорусы жидковаты в протесте, но не все быстро бывает. всему свое время. из искры возгорится пламя))) и этому говну луке мало не покажется.Жыве Беларусь!!!