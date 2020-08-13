Силовики відкрили вогонь у спальному мікрорайоні в Мінську. ВIДЕО

У мінському мікрорайоні Грушівка співробітники силових структур проводили затримання зі стріляниною поблизу житлового будинку.

Зроблену очевидцями відеозйомку поширив у середу ввечері портал TUT.BY, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, що до одного з житлових будинків підбігли озброєні люди у формі. Помітно, що з козирка даху під'їзду чоловік кинув на них якийсь предмет.

Потім люди у формі забігли в отвір між будинками, чітко пролунали поодинокі постріли. Помітно, що силовики когось шукають, але момент затримання на відео не показаний.

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Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

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Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.