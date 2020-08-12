Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!". ВIДЕО

Опубліковано відео, на якому представники правоохоронних органів жорстоко б'ють учасника протестів, який лежить на асфальті. Чоловік плаче.

Відео опубліковано Телеграм-каналом NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Один силовик б'є чоловіка, який лежить на землі, ще кілька - стоять поруч і дивляться на це. Протестувальник ридає. Затримувати його ніхто не намагається. Закінчивши побиття, силовики йдуть.

УВАГА! ЖОРСТОКІСТЬ, НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО