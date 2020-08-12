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Новини Відео Репресії в Білорусі
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Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!". ВIДЕО

Опубліковано відео, на якому представники правоохоронних органів жорстоко б'ють учасника протестів, який лежить на асфальті. Чоловік плаче.

Відео опубліковано Телеграм-каналом NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

Один силовик б'є чоловіка, який лежить на землі, ще кілька - стоять поруч і дивляться на це. Протестувальник ридає. Затримувати його ніхто не намагається. Закінчивши побиття, силовики йдуть.

УВАГА! ЖОРСТОКІСТЬ, НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА.

Пиздец какой pic.twitter.com/8BM3jfxyru

— Рустем Адагамов (@adagamov) August 12, 2020

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+63
Худобо, в 2014 Турчинов з Порошенком врятували вас від такого.
Але ж ви 21.04.2019, вирішили таки почати шлях до от таких забав.
Ну, що ж.
Щасливої вам дороги, ідіоти.
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12.08.2020 23:12
+47
Эти ублюдки считают, что после их избиения он заживёт лучше?Мрази!
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12.08.2020 23:11
+23
да сябры, как теперь дальше вам жить в такой стране? хз...
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12.08.2020 23:11
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Удивляет почему мужики с балкона снимают этот садизм, почему с соседями не выбежали отбить лежащего? До тех пор основная часть белорусов будет ахать - охать в сторонке" слава богу, что не меня бьют гады" за их налоги бюджетные садисты будут калечить их сыновей, детей и внуков.
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13.08.2020 10:46 Відповісти
Це не солдати, не міліція, ц просто скажені собаки, їх так дресерували.
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13.08.2020 10:56 Відповісти
"Как только восставшие начнут убивать этих бешеных псов, одновременно предлагая капитуляцию в обмен на сохранение жизни (не свободы, а хотя бы жизни) - только это заставит их отказаться от борьбы за спасение фашистского режима. Как ни парадоксально, но решительное и безжалостное насилие в отношении карателей на начальной стадии войны поможет предотвратить в Белоруссии массированную бойню, которую уже крайне трудно будет остановить, если маховик гражданской войны окажется раскручен. За примерами далеко ходить не надо. Румынская революция 1989 г. унесла порядка полутора тысяч жизней, из которых 90% пришлось на представителей карательных органов, коих вырезали просто по спискам без каких-либо разбирательств. А вот в Югославии десятилетие длилась гражданская война, в ходе которой погибли уже десятки тысяч, не говоря уж о сотнях тысяч беженцев и больших разрушениях. Другой пример, когда из-за слабости оппозиции гражданская война переросла в фулл-формат - Сирия. Согласитесь, для этой страны было бы счастьем, если бы агрессивная толпа в 2011 г. ворвалась в дворец Асада и порвала в клочья всех, кто там находился и носил погоны, а в течении недели повстанцы отловили и забили насмерть всех тамошних гестаповцев, проволочив их окровавленные тушки по улицам городов. Да, это выглядело бы неаппетитно, было бы проявлением средневековой дикости и вызвало бы осуждение чувствительной западной интеллигенции. Но тот ад, который там творится уже почти 10 лет - не хуже ли это в тысячи раз самой жестокой расправы над псами, охраняющими трон? Венесула - в ту же копилку. Жертвами насилия, хаоса и голода стали уже десятки тысячи мирных граждан. Пять миллионов беженцев создали большие проблемы соседним странам. Если бы вместо слизняка Гуайдо вождем оппозиции оказался какой-нибудь кровавый маньяк, поведший массы на президентский дворец, то погибли бы сотни мирных протестантов. После озверевшая толпа растерзала бы и Мадуро, и тысячи его защитников. Но кровавая баня длилась бы от силы несколько дней, и в результате страна получила бы шанс на возвращение к нормальной жизни. А так Венесуэла просто превратилась в Сомали. Хотя, нет,аналогия довольно бледная. Венесуэла на сегодняшний день - самая большая зона гуманитарной катастрофы на планете. Я могу привести еще много примеров, когда решительное и кровавое насилие - это самый гуманный способ решения проблемы. Но, полагаю, мои усилия совершенно излишни. Омоновское зверье в Белоруссии доводит эту мысль до людей гораздо более доходчиво, чем я. И те быстро взрослеют. Надеюсь, что белорусское восстание победит с минимальным количеством трупов, и что большинство трупов будут в черной форме зондер-ментов».
(А.Кунгуров)
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13.08.2020 18:40 Відповісти
Смешного мало. Мы в в Украине не наказали никого из тех, кто отдавал преступные приказы и кто совершал зверства. Это значит, что нам еще раз придется пройтись по этой же дорожке кровавой, и цену за нашу ошибку будут платить уже наши дети.
Авакова необходимо гнать и чистить ряды наших полицаев пока не поздно!
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13.08.2020 19:16 Відповісти
Правильно сказал Портников - я верю в исторический процесс, Лука ХЛО Зеленский отправятся на свалку истории, кто-то в начале пути, как беларусы, кто-то на финишной прямой -как мы
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13.08.2020 22:45 Відповісти
Кто?
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02.01.2021 21:35 Відповісти
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