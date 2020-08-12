Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!". ВIДЕО
Опубліковано відео, на якому представники правоохоронних органів жорстоко б'ють учасника протестів, який лежить на асфальті. Чоловік плаче.
Відео опубліковано Телеграм-каналом NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Один силовик б'є чоловіка, який лежить на землі, ще кілька - стоять поруч і дивляться на це. Протестувальник ридає. Затримувати його ніхто не намагається. Закінчивши побиття, силовики йдуть.
УВАГА! ЖОРСТОКІСТЬ, НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА.
Пиздец какой pic.twitter.com/8BM3jfxyru— Рустем Адагамов (@adagamov) August 12, 2020
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
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