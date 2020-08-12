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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Силовики в Беларуси избивают мужчину: "Плохо живешь, бл#дь?!". ВИДЕО

Опубликовано видео, на котором представители правоохранительных органов жестоко избивают лежащего на асфальте участника протестов. Тот плачет.

Видео опубликовано Телеграм-каналом NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

Один силовик избивает лежащего на земле мужчину, еще несколько - стоят рядом и смотрят на это. Протестующий рыдает. Задерживать его никто не пытается. Закончив избиение, силовики уходят.

ВНИМАНИЕ! ЖЕСТОКОСТЬ, НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА.

Пиздец какой pic.twitter.com/8BM3jfxyru

— Рустем Адагамов (@adagamov) August 12, 2020

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+63
Худобо, в 2014 Турчинов з Порошенком врятували вас від такого.
Але ж ви 21.04.2019, вирішили таки почати шлях до от таких забав.
Ну, що ж.
Щасливої вам дороги, ідіоти.
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12.08.2020 23:12 Ответить
+47
Эти ублюдки считают, что после их избиения он заживёт лучше?Мрази!
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12.08.2020 23:11 Ответить
+23
да сябры, как теперь дальше вам жить в такой стране? хз...
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12.08.2020 23:11 Ответить
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Страница 3 из 3
Удивляет почему мужики с балкона снимают этот садизм, почему с соседями не выбежали отбить лежащего? До тех пор основная часть белорусов будет ахать - охать в сторонке" слава богу, что не меня бьют гады" за их налоги бюджетные садисты будут калечить их сыновей, детей и внуков.
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13.08.2020 10:46 Ответить
Це не солдати, не міліція, ц просто скажені собаки, їх так дресерували.
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13.08.2020 10:56 Ответить
"Как только восставшие начнут убивать этих бешеных псов, одновременно предлагая капитуляцию в обмен на сохранение жизни (не свободы, а хотя бы жизни) - только это заставит их отказаться от борьбы за спасение фашистского режима. Как ни парадоксально, но решительное и безжалостное насилие в отношении карателей на начальной стадии войны поможет предотвратить в Белоруссии массированную бойню, которую уже крайне трудно будет остановить, если маховик гражданской войны окажется раскручен. За примерами далеко ходить не надо. Румынская революция 1989 г. унесла порядка полутора тысяч жизней, из которых 90% пришлось на представителей карательных органов, коих вырезали просто по спискам без каких-либо разбирательств. А вот в Югославии десятилетие длилась гражданская война, в ходе которой погибли уже десятки тысяч, не говоря уж о сотнях тысяч беженцев и больших разрушениях. Другой пример, когда из-за слабости оппозиции гражданская война переросла в фулл-формат - Сирия. Согласитесь, для этой страны было бы счастьем, если бы агрессивная толпа в 2011 г. ворвалась в дворец Асада и порвала в клочья всех, кто там находился и носил погоны, а в течении недели повстанцы отловили и забили насмерть всех тамошних гестаповцев, проволочив их окровавленные тушки по улицам городов. Да, это выглядело бы неаппетитно, было бы проявлением средневековой дикости и вызвало бы осуждение чувствительной западной интеллигенции. Но тот ад, который там творится уже почти 10 лет - не хуже ли это в тысячи раз самой жестокой расправы над псами, охраняющими трон? Венесула - в ту же копилку. Жертвами насилия, хаоса и голода стали уже десятки тысячи мирных граждан. Пять миллионов беженцев создали большие проблемы соседним странам. Если бы вместо слизняка Гуайдо вождем оппозиции оказался какой-нибудь кровавый маньяк, поведший массы на президентский дворец, то погибли бы сотни мирных протестантов. После озверевшая толпа растерзала бы и Мадуро, и тысячи его защитников. Но кровавая баня длилась бы от силы несколько дней, и в результате страна получила бы шанс на возвращение к нормальной жизни. А так Венесуэла просто превратилась в Сомали. Хотя, нет,аналогия довольно бледная. Венесуэла на сегодняшний день - самая большая зона гуманитарной катастрофы на планете. Я могу привести еще много примеров, когда решительное и кровавое насилие - это самый гуманный способ решения проблемы. Но, полагаю, мои усилия совершенно излишни. Омоновское зверье в Белоруссии доводит эту мысль до людей гораздо более доходчиво, чем я. И те быстро взрослеют. Надеюсь, что белорусское восстание победит с минимальным количеством трупов, и что большинство трупов будут в черной форме зондер-ментов».
(А.Кунгуров)
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13.08.2020 18:40 Ответить
Смешного мало. Мы в в Украине не наказали никого из тех, кто отдавал преступные приказы и кто совершал зверства. Это значит, что нам еще раз придется пройтись по этой же дорожке кровавой, и цену за нашу ошибку будут платить уже наши дети.
Авакова необходимо гнать и чистить ряды наших полицаев пока не поздно!
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13.08.2020 19:16 Ответить
Правильно сказал Портников - я верю в исторический процесс, Лука ХЛО Зеленский отправятся на свалку истории, кто-то в начале пути, как беларусы, кто-то на финишной прямой -как мы
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13.08.2020 22:45 Ответить
Кто?
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02.01.2021 21:35 Ответить
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