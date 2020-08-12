Силовики в Беларуси избивают мужчину: "Плохо живешь, бл#дь?!". ВИДЕО

Опубликовано видео, на котором представители правоохранительных органов жестоко избивают лежащего на асфальте участника протестов. Тот плачет.

Видео опубликовано Телеграм-каналом NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

Один силовик избивает лежащего на земле мужчину, еще несколько - стоят рядом и смотрят на это. Протестующий рыдает. Задерживать его никто не пытается. Закончив избиение, силовики уходят.

ВНИМАНИЕ! ЖЕСТОКОСТЬ, НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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