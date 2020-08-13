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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Влада Білорусі підтвердила смерть заарештованого на акції протесту 25-річного чоловіка

Влада Білорусі підтвердила смерть заарештованого на акції протесту 25-річного чоловіка

У Слідчому комітеті Білорусі підтвердили смерть заарештованого під час акції протесту в Гомелі 25-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник відділу інформації і зв'язку з громадськістю центрального апарату Слідчого комітету Сергій Кабакович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними правоохоронців, увечері 9 серпня гомельчанин був затриманий співробітниками міліції за "активну участь у несанкціонованому масовому заході". Постановою суду його було притягнуто до адміністративної відповідальності та заарештовано на 10 діб.

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Чоловіка направили до місця відбування покарання, де в нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанина доставили до закладу охорони здоров'я, де він помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як зазначається, "під час огляду видимих ​​тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено". Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть у Гомелі 25-річного учасника протесту Олександра Вихора. За словами його матері, у сина були проблеми із серцем. Коли після затримання він тривалий час перебував у закритому автомобілі, який стояв на спеці в черзі в слідчий ізолятор, йому стало зле.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) смерть (6787) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+18
Я бы сильно удивился, если бы мусара на нем нашли следы побоев.
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13.08.2020 10:53 Відповісти
+12
Лукашенко - убийца!
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13.08.2020 10:54 Відповісти
+6
73%
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13.08.2020 11:04 Відповісти
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Я бы сильно удивился, если бы мусара на нем нашли следы побоев.
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13.08.2020 10:53 Відповісти
Лукашенко - убийца!
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13.08.2020 10:54 Відповісти
Пуйло Таргана помітив кров`ю. Все, тепер йому одна дорога - в "братні" обійми расєї, остаточно і безповоротно. Чи дозволять то білоруси? На жаль, так...
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13.08.2020 10:54 Відповісти
Есть еще несколько дорог - повеситься, отравиться, застрелиться, попросить Коленьку пульнуть в усатую башку из золотого пистолетика...
Это беларусы точно позволят, а вот таежный союз могут и не позволить.
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13.08.2020 11:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.08.2020 13:22 Відповісти
Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины - Цензор.НЕТ 8331
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13.08.2020 10:56 Відповісти
"во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено". Источник: https://censor.net/n3213509
Значит, Ковид-19?
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13.08.2020 10:56 Відповісти
Путлер начал 4 Мировую войну...а ему деаться некуда....
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13.08.2020 10:56 Відповісти
Короче убили и хотят закатать в асфальт тело. Скоро начнут собирать забастовщиков в больницах и домах престарелых.
НУ, КТО ЕЩЁ ХОЧЕТ В СОВОК?
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13.08.2020 10:57 Відповісти
Власть Беларуси подтвердила смерть арестованного на акции протеста 25-летнего мужчины - Цензор.НЕТ 4840
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13.08.2020 10:58 Відповісти
73%
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13.08.2020 11:04 Відповісти
Ти просто альтернативно обдарований, чи за гроші?
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13.08.2020 12:50 Відповісти
Нефть в ЖО...газ в ЖО...другого на РАБссии ничего нет....,Это вам не Илан Маск с его новейшими технологиями...
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13.08.2020 10:59 Відповісти
Запишут самоубийство. Забил себя до смерти сапогами и резиновыми дубинками.
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13.08.2020 11:08 Відповісти
"Резко ухудшилось самочувствие" - прямо, как у нас сейчас, в зоне ООС на Донбассе, бойцы умирают от "резкого ухудшения здоровья".
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13.08.2020 11:24 Відповісти
 
 