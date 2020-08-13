Влада Білорусі підтвердила смерть заарештованого на акції протесту 25-річного чоловіка

У Слідчому комітеті Білорусі підтвердили смерть заарештованого під час акції протесту в Гомелі 25-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник відділу інформації і зв'язку з громадськістю центрального апарату Слідчого комітету Сергій Кабакович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними правоохоронців, увечері 9 серпня гомельчанин був затриманий співробітниками міліції за "активну участь у несанкціонованому масовому заході". Постановою суду його було притягнуто до адміністративної відповідальності та заарештовано на 10 діб.

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Чоловіка направили до місця відбування покарання, де в нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанина доставили до закладу охорони здоров'я, де він помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як зазначається, "під час огляду видимих ​​тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено". Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть у Гомелі 25-річного учасника протесту Олександра Вихора. За словами його матері, у сина були проблеми із серцем. Коли після затримання він тривалий час перебував у закритому автомобілі, який стояв на спеці в черзі в слідчий ізолятор, йому стало зле.