Взрыв в Бейруте: за материальной помощью в посольство обратились 56 граждан Украины, - Кулеба
Обращения от 56 украинцев относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и телесными повреждениями в результате взрывов в Бейруте, поступили в посольство Украины в Ливане, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.
Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.
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Разрушена хижина там...едь домой..
Это КАК, в какие ворота?
Было бы неплохо опубликовать список поступивших налогов от 56 "граждан" за последние 10 лет.
чому я впевнений, що ці 16-ть- це далеко не найбідніші з цих 56? Песимізм чи реалізм?