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Взрыв в Бейруте: за материальной помощью в посольство обратились 56 граждан Украины, - Кулеба

Взрыв в Бейруте: за материальной помощью в посольство обратились 56 граждан Украины, - Кулеба

Обращения от 56 украинцев относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и телесными повреждениями в результате взрывов в Бейруте, поступили в посольство Украины в Ливане, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.

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Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Автор: 

Ливан (126) украинцы (3880) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Обратитесь к Хезболла. Она там рулит.
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13.08.2020 11:38 Ответить
+6
А с какого перепугу Украина должна предоставлять им помощь??
Разрушена хижина там...едь домой..
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13.08.2020 11:34 Ответить
+6
А до чого тут посольство з матеріальною допомогою???!! Посольство може тільки допомагати в тому, щоб повернути цих людей на землю обітованну. А вони чомусь не це просять, а просять матеріальну допомогу. За грошима це до керівництва Лівану. Платники податків в Україні вас туди не відсилали та й податки сплачують не для того.
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13.08.2020 11:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В её свои дома, в Украине
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13.08.2020 11:32 Ответить
Пардон, ВСЕ
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13.08.2020 11:37 Ответить
А с какого перепугу Украина должна предоставлять им помощь??
Разрушена хижина там...едь домой..
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13.08.2020 11:34 Ответить
наглость-второе счастье.
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13.08.2020 11:36 Ответить
весь Бейрут???????
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13.08.2020 11:34 Ответить
Звыняйте, ни тугриков ни шекелей нема.
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13.08.2020 11:37 Ответить
Аферисти.
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13.08.2020 11:37 Ответить
Обратитесь к Хезболла. Она там рулит.
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13.08.2020 11:38 Ответить
Я пострадал от тупизны зебилов, а это страшнее взрыва, дайте мне помощь!
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13.08.2020 11:46 Ответить
НЕ могу понять ПОЧЕМУ Украина должна платить за разрушенные ЧАСТНЫЕ дома в ДРУГОЙ стране??? Мы что эмираты с нефтебаксами???
Это КАК, в какие ворота?
Было бы неплохо опубликовать список поступивших налогов от 56 "граждан" за последние 10 лет.
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13.08.2020 11:47 Ответить
Зеленский разбрасывает государственные деньги. За июнь государственный долг вырос на 3 миллиарда долларов, с 82 до 85 миллиардов.
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13.08.2020 12:03 Ответить
А до чого тут посольство з матеріальною допомогою???!! Посольство може тільки допомагати в тому, щоб повернути цих людей на землю обітованну. А вони чомусь не це просять, а просять матеріальну допомогу. За грошима це до керівництва Лівану. Платники податків в Україні вас туди не відсилали та й податки сплачують не для того.
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13.08.2020 11:49 Ответить
посольство вже виплатило цю допомогу 16 громадянам України Джерело: https://censor.net/ua/n3213525



чому я впевнений, що ці 16-ть- це далеко не найбідніші з цих 56? Песимізм чи реалізм?
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13.08.2020 12:29 Ответить
реально. А ще реально, що там трохи більше дописано "постраждалих" і суми трохи більші за збитки. І яким боком Україна до відшкодування збитків завданих в іншій державі з вини керівництва тієї держави? А наші "добродетелі" та "рятівники" під благими намірами завжди раді надати фінансову допомогу з бюджету і на цьому гарно самим наваритися. Песимізм чи реальність?
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13.08.2020 12:39 Ответить
так ото ж... Можливо, у статті є неточність та допомогу надано на рівні поїсти, попити, помитись, виспатись??? Але, песимізм і є реальність та хтось заробив на нещасті знову.
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13.08.2020 13:00 Ответить
А скоко налогов они заплатили за всю жизнь, в пятидесятишестером ?
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13.08.2020 12:09 Ответить
Арабчата с купленным гражданством ещё и денюшки из Украины могут поддаивать?зашибись им там.
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13.08.2020 12:41 Ответить
 
 