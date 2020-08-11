РУС
NASA показало масштабы ущерба от взрыва в Бейруте. КАРТА

Аэрокосмическое управление США в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством продемонстрировало карту повреждений от мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Темно-красные пиксели на карте обозначают наиболее серьезные повреждения. Отмеченное оранжевым - умеренно повреждено, желтым - пострадало незначительно. Каждый цветной пиксель - площадь 30 квадратных метров.

Радары с синтезированной апертурой используются на спутниках в том числе для того, чтобы показать изменения поверхности земли до и после крупного события вроде землетрясения.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

8 августа в ливанской столице тысячи людей вышли на улицы. Они требовали наказать виновных за взрыв в порту 4 августа, из-за которого погибли по меньшей мере 200 человек. Во время протестов не менее 728 человек получили ранения в результате столкновений с полицией.

Бейруту поталанило, що велику частину вибухової хвилі прийняла на себе будівля елеватора.
На диво міцно збудована.
Явно не будівничими Спітаку.
11.08.2020 11:31 Ответить
Ничо оно там особо не задержало, развешто ухмылочку злорадную на облаке Вильсона организовало.
11.08.2020 12:26 Ответить
Разрушения ушли по овалу, т.е. элеватор ослабил распространение взрыва за ним. Если бы не помог, то было бы круглое пятно разрушений.
11.08.2020 14:25 Ответить
Чиновники, проверяйте всю Украину, чтоб потом не пришлось вас вешать за халатность!
11.08.2020 11:34 Ответить
А им не по хер ? )))))
Как будто сейчас есть какая то ответственность
11.08.2020 11:40 Ответить
Сейчас нет, а потом будут виселицы! Всё к тому идёт.
11.08.2020 12:03 Ответить
Рвонуло - фест, здоров.я всім загиблим(ну, там "рай", "гурії", чи шо там не "харам" у них?)
А то шо у нас такого немає, то дякуємо Зевсу та Оброку Його - Десятині
11.08.2020 12:00 Ответить
террористы! будте осторожно со спичками
11.08.2020 12:06 Ответить
это наса везде раньше роскосмоса успевает,..козни строит, палки бросает в сопло
11.08.2020 12:54 Ответить
 
 