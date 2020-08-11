NASA показало масштабы ущерба от взрыва в Бейруте. КАРТА

Аэрокосмическое управление США в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством продемонстрировало карту повреждений от мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NASA.

Темно-красные пиксели на карте обозначают наиболее серьезные повреждения. Отмеченное оранжевым - умеренно повреждено, желтым - пострадало незначительно. Каждый цветной пиксель - площадь 30 квадратных метров.

Радары с синтезированной апертурой используются на спутниках в том числе для того, чтобы показать изменения поверхности земли до и после крупного события вроде землетрясения.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

8 августа в ливанской столице тысячи людей вышли на улицы. Они требовали наказать виновных за взрыв в порту 4 августа, из-за которого погибли по меньшей мере 200 человек. Во время протестов не менее 728 человек получили ранения в результате столкновений с полицией.