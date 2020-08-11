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NASA показало масштаби збитків від вибуху в Бейруті. КАРТА

Аерокосмічне управління США у співпраці з Обсерваторією Землі в Сінгапурі та Європейським космічним агентством продемонстрували карту пошкоджень від потужного вибуху 4 серпня в порту Бейрута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт NASA.

NASA показало масштаби збитків від вибуху в Бейруті 01

Також читайте: Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута

Темно-червоні пікселі на карті позначають найбільш серйозні пошкодження. Позначене помаранчевим - помірно пошкоджено, жовтим - постраждало незначно. Кожен кольоровий піксель - площа 30 квадратних метрів.

Радари із синтезованою апертурою використовуються на супутниках зокрема для того, щоб показати зміни поверхні землі до та після великої події на кшталт землетрусу.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.

8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок з поліцією.

Автор: 

NASA (172) вибух (4540) Ліван (122)


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Бейруту поталанило, що велику частину вибухової хвилі прийняла на себе будівля елеватора.
На диво міцно збудована.
Явно не будівничими Спітаку.
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11.08.2020 11:31 Відповісти
Ничо оно там особо не задержало, развешто ухмылочку злорадную на облаке Вильсона организовало.
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11.08.2020 12:26 Відповісти
Разрушения ушли по овалу, т.е. элеватор ослабил распространение взрыва за ним. Если бы не помог, то было бы круглое пятно разрушений.
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11.08.2020 14:25 Відповісти
Чиновники, проверяйте всю Украину, чтоб потом не пришлось вас вешать за халатность!
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11.08.2020 11:34 Відповісти
А им не по хер ? )))))
Как будто сейчас есть какая то ответственность
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11.08.2020 11:40 Відповісти
Сейчас нет, а потом будут виселицы! Всё к тому идёт.
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11.08.2020 12:03 Відповісти
Рвонуло - фест, здоров.я всім загиблим(ну, там "рай", "гурії", чи шо там не "харам" у них?)
А то шо у нас такого немає, то дякуємо Зевсу та Оброку Його - Десятині
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11.08.2020 12:00 Відповісти
террористы! будте осторожно со спичками
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11.08.2020 12:06 Відповісти
это наса везде раньше роскосмоса успевает,..козни строит, палки бросает в сопло
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11.08.2020 12:54 Відповісти
 
 