NASA показало масштаби збитків від вибуху в Бейруті. КАРТА

Аерокосмічне управління США у співпраці з Обсерваторією Землі в Сінгапурі та Європейським космічним агентством продемонстрували карту пошкоджень від потужного вибуху 4 серпня в порту Бейрута.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт NASA.

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Темно-червоні пікселі на карті позначають найбільш серйозні пошкодження. Позначене помаранчевим - помірно пошкоджено, жовтим - постраждало незначно. Кожен кольоровий піксель - площа 30 квадратних метрів.

Радари із синтезованою апертурою використовуються на супутниках зокрема для того, щоб показати зміни поверхні землі до та після великої події на кшталт землетрусу.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.

8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок з поліцією.