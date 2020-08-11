NASA показало масштаби збитків від вибуху в Бейруті. КАРТА
Аерокосмічне управління США у співпраці з Обсерваторією Землі в Сінгапурі та Європейським космічним агентством продемонстрували карту пошкоджень від потужного вибуху 4 серпня в порту Бейрута.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт NASA.
Темно-червоні пікселі на карті позначають найбільш серйозні пошкодження. Позначене помаранчевим - помірно пошкоджено, жовтим - постраждало незначно. Кожен кольоровий піксель - площа 30 квадратних метрів.
Радари із синтезованою апертурою використовуються на супутниках зокрема для того, щоб показати зміни поверхні землі до та після великої події на кшталт землетрусу.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Серед жертв трагедії є громадянин України.
8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок з поліцією.
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На диво міцно збудована.
Явно не будівничими Спітаку.
Как будто сейчас есть какая то ответственность
А то шо у нас такого немає, то дякуємо Зевсу та Оброку Його - Десятині