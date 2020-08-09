Українець Вільям Азар загинув унаслідок вибуху в Бейруті, - посол Осташ. ФОТО

Унаслідок вибуху в порту в ліванському Бейруті 4 серпня загинув 32-річний громадянин України Вільям Азар.

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ, інформує Цензор.НЕТ.

"Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара", - написав він.

Осташ зв'язався з матір'ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

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Фото: facebook.com/ihor.ostash

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Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо про загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих.

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