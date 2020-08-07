Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб
Виконувач обов'язків державного уповноваженого суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що в межах розслідування вибуху в порту Бейрута затримали 16 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Національне агентство новин Лівану (NNA).
Загалом у межах розслідування допитали 18 осіб.
Зокрема, були допитані посадовці Ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту.
Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Associated Press, розслідування проводиться спільними силами військової поліції та Служби внутрішньої безпеки Лівану.
До теперішнього моменту проведено попередні опитування деяких посадових осіб порту Бейрута, представників митного управління, осіб, відповідальних за технічне обслуговування, і тих, хто відповідав за експлуатацію ангара №12, в якому були складовані 2750 тонн селітри, що здетонувала.
Ліванська влада вважає, що причиною руйнівних вибухів у порту Бейрута стала детонація 2750 тонн складованої там аміачної селітри. Цей вантаж був конфіскований митницею Лівану ще шість років тому.
Тим часом, глава митної служби Лівану Бадрі Даер повідомив напередодні в інтерв'ю ліванській газеті "Орьян-ле-Жур", що співробітники його відомства неодноразово попереджали про небезпеку, яку становить величезний вантаж селітри, складований на території порту.
"Цей вантаж був конфіскований за рішенням органів правосуддя. Він був поміщений в ангар №12 порту в Бейруті. Саме він і вибухнув", - сказав Даер.
"З 2014 року і до недавнього часу ми шість разів попереджали органи правосуддя про те, що цей вантаж необхідно вивезти з країни, але там нас не слухали", - продовжив він.
Водночас Даер пояснив, що вирішення цього питання не перебувало в компетенції митної служби, оскільки вантаж був розміщений в ангарі порту, а ними керує та експлуатує їх дирекція порту.
Тим часом, директор компанії з управління та експлуатації порту Бейрута Хасан Корайтем в ефірі ліванської телерадіомовної компанії LBC повідомив, що "існують документи, мета яких полягає в тому, щоб перекласти відповідальність на інших і перешкодити розслідуванню".
"Необхідно провести чітке і прозоре розслідування, яке визначить відповідальність", - зазначив Корайтем, додавши, що "здивований тим, що складованого матеріалу не позбулися, попри листування між митною службою та органами правосуддя".
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.
Сама по себе она не горит и не детонирует! Нужна комбинация селитра+горючее
селитра+уголь+сера = порох
селитра+дизтопливо (селитра+ал. пудра......) = аммонал (горная взрывчатка)
селитра+сахар = топливо для самодельных ракет
....
просто селитра = удобрание
Разлагается при определённых условиях с детонацией
При определенных условиях и вода взрывается....
Давайте сделаем проще: просто приведите химическую формулу горения/разложения селитры с выделением тепла и я с вами соглашусь.
Вот например формула горения спирта C2H5OH+302=2 CO2+3H2O+1370 кДж.
Селитра где?!
На тебе оттуда пару формул:
Температура ниже 200 °C:
NH4NO3 - N2O +2H2O + 36,8 кДж/моль.
Температура выше 350 °C или детонация:
NH4NO3 - N2+1/2 O2+2H2O + 112,6 кДж/моль.
В этих двух процессах выделяется не только большое количество тепла, но и сильный окислитель, поэтому в качестве взрывчатых веществ используются смеси нитрата аммония с восстановителем, например - с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 алюминиевой пудрой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB аммонал ).
Учебники собирай!
Я нашел немного другие формулы
до 200 град с затратой энергии: NH4N03 = NH3+ HN03 -41,7 ккал
200-270 град с выделением энергии: NH4NO3= N20 + 2Н20 + 8,8 ккал
при детонации с высокой температурой: NH4N03 = N2+ 2Н20 + 1/202 + 28,5 ккал
Чтобы взорвать ее нужно было сильно постараться - варить прямо на мешке с селитрой или швырнуть туда гранату
От этого не легче никому
Для взрывного разложения аммиачной селитры, склад должен быть закрытый и давление в нем при пожаре должно достигнуть 6 атмосфер - это условие взрывного разложения
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
Везде несомненный успех!
Были случаи взрывов в количествах несколько тонн.
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
В общем не всё так однозначно...
А была ли пиротехника? Или это очередная придумка роспропаганды? Даже если она была в соседнем ангаре - вряд ли это подорвало бы по всему объему.
Ну в общем химикам надо все расследовать . Есть вопросы.
Газ как в квартире взрывается? На открытом пространстве нужно устроить пузырь радиусом в несколько сотен метров и только тогда горение перейдёт в детонацию. А в квартире ножку кресла обогнуло, получилось завихрение и бабах.
Уже отметился, надеются с зеВовой
Бабла распилить
Нет, не горит, но детонирует ажбигом. Из педивикии цитата: "В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва". Запомнил? 0.42 в чистом виде к тротилу.
Селитра + 6% дизтоплива = АСДТ
Аммонал = селитра+тротил+алюминиевая пудра.
Собирай учебники - уже меньше месяца до школы осталось.
Але згоден: без патрона-бойовика, який забезпечує первинну ініціалізацію, підірвати таку вибухівку неможливо
Взрывоопасна
Компоненты при этом хорошо горят и добавляют
Килоджоули
Категорически запрещается разрыхление аммиачной селитры искрообразующим инструментом или с применением даже незначительных количеств взрывчатых веществ.https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
"Кулаками которыми ты не махал при драке после драки нужно стучать по собственной голове"
"Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек"
При цьому чомусь не розглядається версія, за якою той, хто цей лаз зробив, встановив у складі невеликий заряд, який потім здетонував усю масу АС?
Тобто, на мій погляд, це скоріш теракт. І після цього ціни на нафту пішли у гору. А хто має з цього прибуток? Звісно, свтнособачий лаптєстан.