Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб

Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб

Виконувач обов'язків державного уповноваженого суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що в межах розслідування вибуху в порту Бейрута затримали 16 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Національне агентство новин Лівану (NNA).

Загалом у межах розслідування допитали 18 осіб.

Зокрема, були допитані посадовці Ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту.

Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Associated Press, розслідування проводиться спільними силами військової поліції та Служби внутрішньої безпеки Лівану.

До теперішнього моменту проведено попередні опитування деяких посадових осіб порту Бейрута, представників митного управління, осіб, відповідальних за технічне обслуговування, і тих, хто відповідав за експлуатацію ангара №12, в якому були складовані 2750 тонн селітри, що здетонувала.

Ліванська влада вважає, що причиною руйнівних вибухів у порту Бейрута стала детонація 2750 тонн складованої там аміачної селітри. Цей вантаж був конфіскований митницею Лівану ще шість років тому.

Тим часом, глава митної служби Лівану Бадрі Даер повідомив напередодні в інтерв'ю ліванській газеті "Орьян-ле-Жур", що співробітники його відомства неодноразово попереджали про небезпеку, яку становить величезний вантаж селітри, складований на території порту.

"Цей вантаж був конфіскований за рішенням органів правосуддя. Він був поміщений в ангар №12 порту в Бейруті. Саме він і вибухнув", - сказав Даер.

"З 2014 року і до недавнього часу ми шість разів попереджали органи правосуддя про те, що цей вантаж необхідно вивезти з країни, але там нас не слухали", - продовжив він.

Водночас Даер пояснив, що вирішення цього питання не перебувало в компетенції митної служби, оскільки вантаж був розміщений в ангарі порту, а ними керує та експлуатує їх дирекція порту.

Тим часом, директор компанії з управління та експлуатації порту Бейрута Хасан Корайтем в ефірі ліванської телерадіомовної компанії LBC повідомив, що "існують документи, мета яких полягає в тому, щоб перекласти відповідальність на інших і перешкодити розслідуванню".

"Необхідно провести чітке і прозоре розслідування, яке визначить відповідальність", - зазначив Корайтем, додавши, що "здивований тим, що складованого матеріалу не позбулися, попри листування між митною службою та органами правосуддя".

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

+2
Селітра без детонатора не вибухне, помилка була у зберіганні разом інших вибухових та займистих речовин.
07.08.2020 08:43 Відповісти
+2
Селитра как раз и является окислителем (как кислород)
Сама по себе она не горит и не детонирует! Нужна комбинация селитра+горючее
селитра+уголь+сера = порох
селитра+дизтопливо (селитра+ал. пудра......) = аммонал (горная взрывчатка)
селитра+сахар = топливо для самодельных ракет
....

просто селитра = удобрание
07.08.2020 09:34 Відповісти
+2
хто звернув увагу на те, що був отвір в приміщення складу, який потім вирішили заварити?
При цьому чомусь не розглядається версія, за якою той, хто цей лаз зробив, встановив у складі невеликий заряд, який потім здетонував усю масу АС?
Тобто, на мій погляд, це скоріш теракт. І після цього ціни на нафту пішли у гору. А хто має з цього прибуток? Звісно, свтнособачий лаптєстан.
07.08.2020 10:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jd4Df5fD4ig Разрушенный взрывом Бейрут сняли с коптера
07.08.2020 08:23 Відповісти
Гаврило Принцип шмальнув селітрою, чекаємо на наслідки. Хаос простимульовано.
07.08.2020 08:37 Відповісти
Селітра без детонатора не вибухне, помилка була у зберіганні разом інших вибухових та займистих речовин.
07.08.2020 08:43 Відповісти
А мене тут переконували що вибухає.
07.08.2020 08:53 Відповісти
А если еще маслом полить, а еще лучше дизелем и пипец-отличная взрывчатка.
07.08.2020 09:06 Відповісти
З маслом вибухає кисень.
07.08.2020 09:11 Відповісти
Селитра как раз и является окислителем (как кислород)
Сама по себе она не горит и не детонирует! Нужна комбинация селитра+горючее
селитра+уголь+сера = порох
селитра+дизтопливо (селитра+ал. пудра......) = аммонал (горная взрывчатка)
селитра+сахар = топливо для самодельных ракет
....

просто селитра = удобрание
07.08.2020 09:34 Відповісти
Вы бы хоть википедию почитали,
Разлагается при определённых условиях с детонацией
07.08.2020 09:58 Відповісти
Сейчас подправлю википедию и не будет разлагаться!
При определенных условиях и вода взрывается....
Давайте сделаем проще: просто приведите химическую формулу горения/разложения селитры с выделением тепла и я с вами соглашусь.
Вот например формула горения спирта C2H5OH+302=2 CO2+3H2O+1370 кДж.
Селитра где?!
07.08.2020 10:12 Відповісти
Упорный какой, смотрика. Править педивикию собрался

На тебе оттуда пару формул:
Температура ниже 200 °C:
NH4NO3 - N2O +2H2OВибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 305 + 36,8 кДж/моль.
Температура выше 350 °C или детонация:
NH4NO3 - N2+1/2 O2+2H2OВибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 305 + 112,6 кДж/моль.

В этих двух процессах выделяется не только большое количество тепла, но и сильный окислитель, поэтому в качестве взрывчатых веществ используются смеси нитрата аммония с восстановителем, например - с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 алюминиевой пудрой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB аммонал ).

Учебники собирай!
07.08.2020 10:20 Відповісти
Ок убедили энергия выделяется, НО!
Я нашел немного другие формулы
до 200 град с затратой энергии: NH4N03 = NH3+ HN03 -41,7 ккал
200-270 град с выделением энергии: NH4NO3= N20 + 2Н20 + 8,8 ккал

при детонации с высокой температурой: NH4N03 = N2+ 2Н20 + 1/202 + 28,5 ккал



Чтобы взорвать ее нужно было сильно постараться - варить прямо на мешке с селитрой или швырнуть туда гранату
07.08.2020 10:32 Відповісти
По этому она редко и взрывается, но
От этого не легче никому
07.08.2020 10:34 Відповісти
Не просто редко - случаи вообще единичные и никогда не происходят на открытых складах даже при сильных пожарах (а температура там поболе 270...)
Для взрывного разложения аммиачной селитры, склад должен быть закрытый и давление в нем при пожаре должно достигнуть 6 атмосфер - это условие взрывного разложения
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответ­ствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
07.08.2020 10:47 Відповісти
Были случаи взрыва при перевозке в грузовиках.
07.08.2020 10:57 Відповісти
28ккал=112кДж
07.08.2020 10:38 Відповісти
Прально, сдетонировать тяжело, нужен хороший пожар и желательно както помочь - трюмы позакрывать с наддувом паром как в Техассити в 47м, или пиротехники добавить как в Бейруте. На крайняк тупо подорвать типа чтоб измельчить - ну как в Оппау 1921.

Везде несомненный успех!

Были случаи взрывов в количествах несколько тонн.
07.08.2020 10:41 Відповісти
не просто помочь, а создать давление а 6 атм
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответ­ствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
07.08.2020 10:48 Відповісти
т.е. взрыв должен быть прямо в селитре (температура+давление)
07.08.2020 10:50 Відповісти
Вот то-то и оно. Надо было внутрь снаряд заложить . И серьезный. Перед взрывом обнаружили щель, в которую мог бы проникнуть кто угодно и заложить что угодно . При пожаре она скорее всего просто загорелась бы. А здесь детонация по всему объему одновременно . А они наверно еще и в мешках были? Или навалом? Срок годности прошел. Наверно затвердели?
В общем не всё так однозначно...
А была ли пиротехника? Или это очередная придумка роспропаганды? Даже если она была в соседнем ангаре - вряд ли это подорвало бы по всему объему.
Ну в общем химикам надо все расследовать . Есть вопросы.
07.08.2020 15:01 Відповісти
Какие проблемы? Гдето нетак кристалл треснет и будет давление, атам уже понарастающей.

Газ как в квартире взрывается? На открытом пространстве нужно устроить пузырь радиусом в несколько сотен метров и только тогда горение перейдёт в детонацию. А в квартире ножку кресла обогнуло, получилось завихрение и бабах.
07.08.2020 11:00 Відповісти
Поправьте лучше Бейрут, вон шмыгаль
Уже отметился, надеются с зеВовой
Бабла распилить
07.08.2020 10:32 Відповісти
Деццкий сад. А што взорвалося в Техас-Сити в 1947?
Нет, не горит, но детонирует ажбигом. Из педивикии цитата: "В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва". Запомнил? 0.42 в чистом виде к тротилу.

Селитра + 6% дизтоплива = АСДТ
Аммонал = селитра+тротил+алюминиевая пудра.

Собирай учебники - уже меньше месяца до школы осталось.
07.08.2020 10:06 Відповісти
селітра+дизпальне=емульсіна ******* вибухівка (бінарна)..
Але згоден: без патрона-бойовика, який забезпечує первинну ініціалізацію, підірвати таку вибухівку неможливо
07.08.2020 10:32 Відповісти
Возможно взрыву поспособствовал авиационный керосин (аэродром все таки) или газ которым проводили сварочные работы, но они должны были быть смешаны, а не просто быть рядом
07.08.2020 09:37 Відповісти
Маячня. Ці компоненти повинні бути в певній пропорції до кількості селітри, а її там було сотні тонн, якщо не тисячі.
07.08.2020 09:52 Відповісти
Компоненты не важны, она сама по себе
Взрывоопасна
07.08.2020 10:02 Відповісти
При детонации выделяет кислород,
Компоненты при этом хорошо горят и добавляют
Килоджоули
07.08.2020 10:05 Відповісти
Аэродром морской порт какая разница. Это испорченый телефон или вы из секты зеленого клована?
07.08.2020 11:10 Відповісти
Якщо його стистнути
07.08.2020 15:50 Відповісти
Приложение 4 правила по безопасному складированию, хранению, перевозке, подготовке и внесению аммиачной селитры



Категорически запрещается разрыхление аммиачной селитры искрообразующим инструментом или с применением даже незначительных количеств взрывчатых веществ.https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
07.08.2020 08:56 Відповісти
Когда-то в детстве, давным давно, во времена СССР для меня родители выписывали детский журнал "Мурзилка". Так вот в этом журнале на внутренней стороне обложки приводились пословицы разных народов. Так вот одна из них настолько меня поразила своей точностью, что я запомнил её на всю жизнь! Помню, что пословица была казахская. Итак:
"Кулаками которыми ты не махал при драке после драки нужно стучать по собственной голове"
"Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек"
07.08.2020 08:48 Відповісти
Так произошел подрыв при терракте или халатность? Что там в Мурзилке написано?
07.08.2020 15:05 Відповісти
В Мурзилке написано, что 74 подозрительных лица нужно было хватать ДО взрыва, а не ПОСЛЕ.
07.08.2020 15:57 Відповісти
Под Одессой в порту "Южный", на одном из причалов, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте
07.08.2020 08:53 Відповісти
№82
07.08.2020 09:12 Відповісти
Вчера писали, и это правда
07.08.2020 10:03 Відповісти
Украинцев селитрой не запугать, потому что они очень смелые.
07.08.2020 10:03 Відповісти
Возле порта Южный гдето недалеко пару сёл, конечно, есть, но это совсем не под Одессой.
07.08.2020 10:15 Відповісти
а сам порт не жалко?
07.08.2020 10:26 Відповісти
хто звернув увагу на те, що був отвір в приміщення складу, який потім вирішили заварити?
При цьому чомусь не розглядається версія, за якою той, хто цей лаз зробив, встановив у складі невеликий заряд, який потім здетонував усю масу АС?
Тобто, на мій погляд, це скоріш теракт. І після цього ціни на нафту пішли у гору. А хто має з цього прибуток? Звісно, свтнособачий лаптєстан.
07.08.2020 10:35 Відповісти
👏
07.08.2020 15:07 Відповісти
Химию не учили , а юриспруденцию и экономику - вот и результат !
07.08.2020 10:35 Відповісти
Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 172
07.08.2020 10:43 Відповісти
 
 