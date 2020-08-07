Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб

Виконувач обов'язків державного уповноваженого суддя Лівану Фаді Акіко заявив, що в межах розслідування вибуху в порту Бейрута затримали 16 осіб.

про це повідомляє Національне агентство новин Лівану (NNA).

Загалом у межах розслідування допитали 18 осіб.

Зокрема, були допитані посадовці Ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту.

Суддя повідомив, що розслідування причин вибуху буде всебічним і відкритим.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Associated Press, розслідування проводиться спільними силами військової поліції та Служби внутрішньої безпеки Лівану.

До теперішнього моменту проведено попередні опитування деяких посадових осіб порту Бейрута, представників митного управління, осіб, відповідальних за технічне обслуговування, і тих, хто відповідав за експлуатацію ангара №12, в якому були складовані 2750 тонн селітри, що здетонувала.

Ліванська влада вважає, що причиною руйнівних вибухів у порту Бейрута стала детонація 2750 тонн складованої там аміачної селітри. Цей вантаж був конфіскований митницею Лівану ще шість років тому.

Тим часом, глава митної служби Лівану Бадрі Даер повідомив напередодні в інтерв'ю ліванській газеті "Орьян-ле-Жур", що співробітники його відомства неодноразово попереджали про небезпеку, яку становить величезний вантаж селітри, складований на території порту.

"Цей вантаж був конфіскований за рішенням органів правосуддя. Він був поміщений в ангар №12 порту в Бейруті. Саме він і вибухнув", - сказав Даер.

"З 2014 року і до недавнього часу ми шість разів попереджали органи правосуддя про те, що цей вантаж необхідно вивезти з країни, але там нас не слухали", - продовжив він.

Водночас Даер пояснив, що вирішення цього питання не перебувало в компетенції митної служби, оскільки вантаж був розміщений в ангарі порту, а ними керує та експлуатує їх дирекція порту.

Тим часом, директор компанії з управління та експлуатації порту Бейрута Хасан Корайтем в ефірі ліванської телерадіомовної компанії LBC повідомив, що "існують документи, мета яких полягає в тому, щоб перекласти відповідальність на інших і перешкодити розслідуванню".

"Необхідно провести чітке і прозоре розслідування, яке визначить відповідальність", - зазначив Корайтем, додавши, що "здивований тим, що складованого матеріалу не позбулися, попри листування між митною службою та органами правосуддя".

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.