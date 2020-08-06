30 українців у Бейруті звернулися по фінансову допомогу, - Кулеба. ВIДЕО

Три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися по невелику грошову допомогу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До Посольства України в Лівані звернулося три українські родини з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань унаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Посольство України в Лівані опікується долею цих громадян. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. Зокрема, є запит від 30 осіб на отримання невеличкої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

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