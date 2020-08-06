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30 українців у Бейруті звернулися по фінансову допомогу, - Кулеба. ВIДЕО

Три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися по невелику грошову допомогу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"До Посольства України в Лівані звернулося три українські родини з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань унаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Посольство України в Лівані опікується долею цих громадян. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. Зокрема, є запит від 30 осіб на отримання невеличкої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - сказав Кулеба.

Також читайте: Інформація про постраждалих українців на борту вантажних суден у порту Бейрута не підтверджується, - Кулеба

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Змагання наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу": ЗМІ РФ "виявили" український слід у вибуху в Бейруті. Скриншот. СКРИНШОТ

Автор: 

Ліван (122) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
У мене питання , а ці тридцять як допомогали української армії з 2014 року ?? Якщо ніяк--то пішли вони нафіг !
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06.08.2020 15:21 Відповісти
+3
А с Кипра? есть пострадавшие??
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06.08.2020 15:15 Відповісти
+2
Будут!
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06.08.2020 15:17 Відповісти
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А с Кипра? есть пострадавшие??
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06.08.2020 15:15 Відповісти
Будут!
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06.08.2020 15:17 Відповісти
30 украинцев в Бейруте обратились за финансовой помощью, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3680
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06.08.2020 15:17 Відповісти
А не большая помощь это сколько? если не секрет...
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06.08.2020 15:18 Відповісти
Дети лейтенанта Шмидта?
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06.08.2020 15:18 Відповісти
Якщо пішла така жара. Куди звертатись за невеликою фінансовою допомогою?
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06.08.2020 15:19 Відповісти
Тут как бы в другом вопрос. Приезжайте на родину. В чем вопрос или в розваленом Бейруте + еще эконом кризис и коронавирис в Ливане это лучше чем жить в Украине? Вы уехали жить в другую страну. Досвидос!
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06.08.2020 15:22 Відповісти
Я понимаю все, да, жаль людей, а если в рашке завтра воронеж росхерачит, так что нашим гастерам тоже помогать?
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06.08.2020 15:23 Відповісти
Как ранее сообщал https://censor.net/, https://censor.net/video_news/3211916/moschnyyi_vzryv_proizoshel_v_beyirute_mnojestvo_postradavshih_videofotoreportaj. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой. Источник: https://censor.net/n3212299
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Hamad Hassan (https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Sprache arabisch حمد حسن, https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_31635 DMG Ḥamad Ḥasan; * https://de.wikipedia.org/wiki/1969 1969 in https://de.wikipedia.org/wiki/Baalbek Baalbek ) ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Libanon libanesischer *************** und Kommunalpoiitiker. Seit Januar 2020 ist er Gesundheitsminister im https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Diab Kabinett Diab . Арабською пишеться Хассан, але я радий перекрученню прізвища ліванського міністра на турецький лад.
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06.08.2020 15:20 Відповісти
У мене питання , а ці тридцять як допомогали української армії з 2014 року ?? Якщо ніяк--то пішли вони нафіг !
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06.08.2020 15:21 Відповісти
Вони вже давно отримали ліванське громадянство.
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06.08.2020 15:23 Відповісти
Пане Алі , я вас дуже поважаю , але ! В 2014 році до нас самооборону "Січ " приїхав чоловік , який ще дитиною виїхав в США з батьками , та привіз 10 тис дол .За ці гроші разом з ним було куплено багато корисних речей до речі і в батальон Кульчицького теж ( броніки, каски ..раціїї....) Про нього писали в місцевій газеті . Це була допомога не від діаспори, а просто від ньго.
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06.08.2020 15:34 Відповісти
Какого черта???
Вопрос, а налоги в Украину они платят???

Живешь в Ливане, пусть тебе Ливан и помогает!
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06.08.2020 15:22 Відповісти
Я вот только не понял с "какого буя" я за свои налоги должен поддержывать хер пойми кого??? хер пойми в какой стране. Квартиру твою мать ей повредило в ЛИВАНЕ. Из ЛИЧНЫХ денег (зарплаты) послов - пожалуста,но не за НАШИ деньги.
Подарите им по глобусу, пусть изучают
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06.08.2020 15:42 Відповісти
Так тут же гандонам попиарится надо, выборы скоро.
Больницы отремотируйте, в некоторые страшно заходить, благодетели
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06.08.2020 18:29 Відповісти
три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва Источник: https://censor.net/v3212299
пусть приедут в Украину, у нас есть модульные городки для ВПО, и поселятся в них, люди там уже по 6 лет живут.
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06.08.2020 15:42 Відповісти
30 украинцев в Бейруте

Ну как их не узнать !
30 українців у Бейруті звернулися по фінансову допомогу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8155
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06.08.2020 17:12 Відповісти
 
 