30 українців у Бейруті звернулися по фінансову допомогу, - Кулеба. ВIДЕО
Три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися по невелику грошову допомогу.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"До Посольства України в Лівані звернулося три українські родини з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань унаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Посольство України в Лівані опікується долею цих громадян. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. Зокрема, є запит від 30 осіб на отримання невеличкої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.
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Hamad Hassan (https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Sprache arabisch حمد حسن, https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_31635 DMG Ḥamad Ḥasan; * https://de.wikipedia.org/wiki/1969 1969 in https://de.wikipedia.org/wiki/Baalbek Baalbek ) ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Libanon libanesischer *************** und Kommunalpoiitiker. Seit Januar 2020 ist er Gesundheitsminister im https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Diab Kabinett Diab . Арабською пишеться Хассан, але я радий перекрученню прізвища ліванського міністра на турецький лад.
Вопрос, а налоги в Украину они платят???
Живешь в Ливане, пусть тебе Ливан и помогает!
Подарите им по глобусу, пусть изучают
Больницы отремотируйте, в некоторые страшно заходить, благодетели
пусть приедут в Украину, у нас есть модульные городки для ВПО, и поселятся в них, люди там уже по 6 лет живут.
Ну как их не узнать !