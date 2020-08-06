"Змагання наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу": ЗМІ РФ "виявили" український слід у вибуху в Бейруті. Скриншот. СКРИНШОТ
Російські пропагандисти заявили, що до вибуху в порту столиці Лівану – Бейруті може бути причетна Україна.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Максимов, передає Цензор.НЕТ.
"У змаганні наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу "Известия" явно прагнуть увійти до числа лідерів", - зазначив Максимов, опублікувавши скриншот видання "Известия".
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.
У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виноваты блин только ливанские пожарные инспекторы и рабочие которые устроили пожар.
- Невістка...
- Так її ж дома не було?...
- А он плахта на кілочку висить...
П"ять років тому судно арештували, селітру вивантажили з судна на портовий склад, а український екіпаж відправили додому. Судно встигло затонуть...
Винні ті, кого "жадность обуяла" - портова влада... Загребли під себе вантаж, а збереження належне, не забезпечили...
Основной причиной таких последствий является зерновая пыль, которую можно назвать врагом №1 на элеваторе. Она образуется в результате трения зерен продукта друг о друга и о стенки оборудования, которое возникает при операциях транспортировки зерна на предприятии, начиная от приема зерновых и заканчивая их отгрузкой.Зерновая пыль является чрезвычайно опасным и легко воспламеняемым продуктом, температура воспламенения меньше 250 °С, нижний концентрационный предел воспламенения 20-63 г/м3.
Мгновенное самовозгорание мелких частиц, вызванное статическим электричеством или банальным перегревом подшипника, мгновенно создает давление до 10 кг/см2, которое сопровождается резким ростом температуры до 3000С.Подобный взрыв, происходящий в каком-либо из узлов называется «первичным пылевым взрывом» и зачастую он является причиной «вторичного пылевого взрыва», при котором происходит разрушение здания элеватора, силосов и приводит к катастрофическим последствиям."
Конфискованную в Бейруте аммиачную селитру с судна Rhosus перевозил украинский экипаж, сообщила 5 августа представитель благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант.
По ее словам, судно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, капитаном также был гражданин России, остальной экипаж состоял из семи украинцев.
В 2013 году судно Rhosus с грузом аммиачной селитры вышло из Батуми и направилось в Мозамбик, однако из-за технических проблем зашло в порт Бейрута.
Фабрикант заверила, что Гречушкин решил не обслуживать судно, и в результате добраться до пункта назначения оно не смогло. Ливанские власти отпустили с корабля четверых младших членов экипажа, а командный состав остался на судне на 11 месяцев.
"Они жили на обездвиженном судне без средств к существованию, без еды и поддержки. Вынужденно они прожили там в очень тяжелых условиях, охраняя это судно и груз. Также получатель груза в Мозамбике отказался искать другое судно"
Российские пропагандисты заявили, что ко взрыву в порту столицы Ливана может быть причастна Украина. Соответствующую новость 4 августа опубликовало издание "Царьград".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vzryv-v-beyrute-rossiyskie-propagandisty-nashli-ukrainskiy-sled-1512386.html
Появилась информация, что у эпицентра взрыва в Бейруте было пришвартовано судно, недавно прибывшее из Мариуполя. Этот украинский город находится в непосредственной близости от зоны конфликта в Донбассе.
У взрыва в порту Бейрута может быть "украинское происхождение". Имеется информация, что рядом с эпицентром взрыва было пришвартовано судно, прибывшее в Ливан из Украины.
Речь идёт о грузовом корабле Mero Star. По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне.
Если я не ошибаюсь, семь лет назад действительно то ли шаланда с селитрой плавала под украинским флагом, то ли команда была из Украины...
И это - ПРАВДА!
Анти-террористическая операция не закончилась победой.
Что думать обычным иностранцам?
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.