"Змагання наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу": ЗМІ РФ "виявили" український слід у вибуху в Бейруті. Скриншот. СКРИНШОТ

Російські пропагандисти заявили, що до вибуху в порту столиці Лівану – Бейруті може бути причетна Україна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Максимов, передає Цензор.НЕТ.

"У змаганні наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу "Известия" явно прагнуть увійти до числа лідерів", - зазначив Максимов, опублікувавши скриншот видання "Известия".

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

