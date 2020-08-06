30 украинцев в Бейруте обратились за финансовой помощью, - Кулеба. ВИДЕО
Три украинские семьи в Бейруте сообщили в Посольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились за небольшой денежной помощью.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", - сказал Кулеба.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.
Hamad Hassan (https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Sprache arabisch حمد حسن, https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_31635 DMG Ḥamad Ḥasan; * https://de.wikipedia.org/wiki/1969 1969 in https://de.wikipedia.org/wiki/Baalbek Baalbek ) ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Libanon libanesischer *************** und Kommunalpoiitiker. Seit Januar 2020 ist er Gesundheitsminister im https://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Diab Kabinett Diab . Арабською пишеться Хассан, але я радий перекрученню прізвища ліванського міністра на турецький лад.
Вопрос, а налоги в Украину они платят???
Живешь в Ливане, пусть тебе Ливан и помогает!
Подарите им по глобусу, пусть изучают
Больницы отремотируйте, в некоторые страшно заходить, благодетели
пусть приедут в Украину, у нас есть модульные городки для ВПО, и поселятся в них, люди там уже по 6 лет живут.
Ну как их не узнать !