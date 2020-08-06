РУС
30 украинцев в Бейруте обратились за финансовой помощью, - Кулеба. ВИДЕО

Три украинские семьи в Бейруте сообщили в Посольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились за небольшой денежной помощью.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", - сказал Кулеба.

Читайте также: Информация о пострадавших украинцах на борту грузовых судов в порту Бейрута не подтверждается, - Кулеба

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

+7
У мене питання , а ці тридцять як допомогали української армії з 2014 року ?? Якщо ніяк--то пішли вони нафіг !
06.08.2020 15:21 Ответить
+3
А с Кипра? есть пострадавшие??
06.08.2020 15:15 Ответить
+2
Будут!
06.08.2020 15:17 Ответить
06.08.2020 15:17 Ответить
А не большая помощь это сколько? если не секрет...
показать весь комментарий
06.08.2020 15:18 Ответить
Дети лейтенанта Шмидта?
06.08.2020 15:18 Ответить
Якщо пішла така жара. Куди звертатись за невеликою фінансовою допомогою?
06.08.2020 15:19 Ответить
Тут как бы в другом вопрос. Приезжайте на родину. В чем вопрос или в розваленом Бейруте + еще эконом кризис и коронавирис в Ливане это лучше чем жить в Украине? Вы уехали жить в другую страну. Досвидос!
06.08.2020 15:22 Ответить
Я понимаю все, да, жаль людей, а если в рашке завтра воронеж росхерачит, так что нашим гастерам тоже помогать?
06.08.2020 15:23 Ответить
06.08.2020 15:20 Ответить
Вони вже давно отримали ліванське громадянство.
06.08.2020 15:23 Ответить
Пане Алі , я вас дуже поважаю , але ! В 2014 році до нас самооборону "Січ " приїхав чоловік , який ще дитиною виїхав в США з батьками , та привіз 10 тис дол .За ці гроші разом з ним було куплено багато корисних речей до речі і в батальон Кульчицького теж ( броніки, каски ..раціїї....) Про нього писали в місцевій газеті . Це була допомога не від діаспори, а просто від ньго.
06.08.2020 15:34 Ответить
Какого черта???
Вопрос, а налоги в Украину они платят???

Живешь в Ливане, пусть тебе Ливан и помогает!
06.08.2020 15:22 Ответить
Я вот только не понял с "какого буя" я за свои налоги должен поддержывать хер пойми кого??? хер пойми в какой стране. Квартиру твою мать ей повредило в ЛИВАНЕ. Из ЛИЧНЫХ денег (зарплаты) послов - пожалуста,но не за НАШИ деньги.
Подарите им по глобусу, пусть изучают
06.08.2020 15:42 Ответить
Так тут же гандонам попиарится надо, выборы скоро.
Больницы отремотируйте, в некоторые страшно заходить, благодетели
06.08.2020 18:29 Ответить
пусть приедут в Украину, у нас есть модульные городки для ВПО, и поселятся в них, люди там уже по 6 лет живут.
06.08.2020 15:42 Ответить
30 украинцев в Бейруте

Ну как их не узнать !
06.08.2020 17:12 Ответить
 
 