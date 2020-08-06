30 украинцев в Бейруте обратились за финансовой помощью, - Кулеба. ВИДЕО

Три украинские семьи в Бейруте сообщили в Посольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились за небольшой денежной помощью.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", - сказал Кулеба.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.