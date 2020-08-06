УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
2 939 24

Кількість загиблих у Бейруті збільшилася до 157

Кількість загиблих у Бейруті збільшилася до 157

Кількість жертв вибуху 2,7 тисячі тонн нітрату амонію в ліванській столиці Бейрут зросла до 157.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

За словами чиновників, очікується, що число жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута.

Смотрите также: 30 українців у Бейруті звернулися по фінансову допомогу, - Кулеба. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

вибух (4621) Ліван (124) смерть (6828)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Позитивне в цій історії те, що тепер на всьому Близькому Сході будуть ненавидіти росіян і їх прихильників типу лугандонів, зебілів...
показати весь коментар
06.08.2020 16:14 Відповісти
+4
А когда-то Ливан был богатой страной, пока туда не влез совок.
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
+4
Туда не совок влез, туда ООП с Арафатом во главе влезла и покатился Ливан в пропасть.
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Позитивне в цій історії те, що тепер на всьому Близькому Сході будуть ненавидіти росіян і їх прихильників типу лугандонів, зебілів...
показати весь коментар
06.08.2020 16:14 Відповісти
тут не згоден, кацапа ж не винен, шо вони його селітру не освоїли пустивши на добрива. Самі ж казали шо коронавіріс, і криза, і їсти нема шо, то от би і зайнялись сільським господарстом
показати весь коментар
06.08.2020 16:16 Відповісти
Так! Дійсно, що ліванці дуже безпечні. Але суть мого коментаря все рівно залишиться.
показати весь коментар
06.08.2020 16:21 Відповісти
Та кацапів і так зневажають по всьому світу, ну майже по всьому
показати весь коментар
06.08.2020 16:24 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Та яке там "сільське господарство" в Лівані? - Територія Лівану 10 тис.кв.км - це всього лиш половина моєї рідної Луцької області...
показати весь коментар
06.08.2020 17:15 Відповісти
Если бы. Но не факт.
показати весь коментар
06.08.2020 16:23 Відповісти
Окрім ІДІЛу.
показати весь коментар
06.08.2020 16:27 Відповісти
Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=_L7SlqDtRnc&feature=youtu.be Фотосессия во время взрыва в Бейруте
показати весь коментар
06.08.2020 16:22 Відповісти
Ну такое точно не забудут...
показати весь коментар
06.08.2020 16:29 Відповісти
Невеста фигуристая, свадьбу вероятно отменили
показати весь коментар
06.08.2020 16:30 Відповісти
А когда-то Ливан был богатой страной, пока туда не влез совок.
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
Туда не совок влез, туда ООП с Арафатом во главе влезла и покатился Ливан в пропасть.
показати весь коментар
06.08.2020 16:31 Відповісти
Это все куклы, а кукловод всегда совок был
показати весь коментар
06.08.2020 16:36 Відповісти
ООП во главе с Арафатом в 1970 году пыталась устроить переворот в Иордании, но потерпела неудачу, после чего ее боевики сбежали на территорию Ливана.
Если бы руководство Ливана послало эту падаль ко всем чертям, все было бы отлично: Ливан и дальше был бы процветающим государством (когда то его называли ближневосточной Швейцарией).
А так, за неполных 5 лет, "Швейцария" докатилась до гражданской войны.
показати весь коментар
06.08.2020 16:46 Відповісти
"Россия строит полноценные военные базы в шести африканских странах, пишет Bild со ссылкой на секретные документы немецкого Минобороны.

Российские военные и наемники, работающие на Евгения Пригожина, уже давно обосновались в десятке африканских стран. Они тренируют местные силы и борются с повстанцами, а взамен получают контракты на добычу полезных ископаемых. Но полноценных военных баз в Африке у Кремля не было.

Документ, который изучили журналисты, - доклад о стратегии Кремля на континенте. Согласно документу, Африка - приоритетное направление внешней политики Путина. Москва якобы подписала контракты на строительство баз в ЦАР, Египте, Эритрее, на Мадагаскаре, в Мозамбике и Судане.

Кроме того, Россия - главный поставщик оружия в Африку, занимающий 37,6% рынка, а африканские военные регулярно ездят в Россию на обучение." Фашик донецкий
показати весь коментар
06.08.2020 16:26 Відповісти
Интересно. Разнесло всё в радиусе 10 км, разрушило дома перевернуло транспорт, автоаварии ...
И всего 157 жертв.
Зайчиха на одном перекрестке ...
показати весь коментар
06.08.2020 16:30 Відповісти
вот так-то - получать в обезьяньи руки что-то разрушительное...ведь наверняка какие-то сварочные работы проводили...
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
Вы таки 100% оказались правы,там проводили сварочные работы и как вишенка на торте всего этого безобразия рядом был склад пиротехники и что совсем хорошо ,склад оружия "Хезболлы".
показати весь коментар
06.08.2020 20:30 Відповісти
ПРОВЕРЬТЕ НОВОСТЬ И РАСПРОСТРАНИТЕ!

В Бейруте под взрыв попал КОРАБЛЬ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ!!!
А ничего, что у нас до сентября МОРАТОРИЙ и писали, что пропал стратегический запас.

https://www.youtube.com/watch?v=ageDulzRLUk

Катастрофа спалила украинских ВОРОВ!
показати весь коментар
06.08.2020 16:54 Відповісти
Это кацапье 100 процентов причастно
показати весь коментар
06.08.2020 20:11 Відповісти
Селитра для Хезболлы в Бейрут завезена винторогими спонсорами терроризма.
показати весь коментар
06.08.2020 21:31 Відповісти
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
показати весь коментар
06.08.2020 21:33 Відповісти
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии
показати весь коментар
06.08.2020 21:34 Відповісти
 
 