Кількість загиблих у Бейруті збільшилася до 157

Кількість жертв вибуху 2,7 тисячі тонн нітрату амонію в ліванській столиці Бейрут зросла до 157.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

За словами чиновників, очікується, що число жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.