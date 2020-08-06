Число погибших в Бейруте возросло до 157

Число жертв взрыва 2,7 тысячи тонн нитрата аммония в ливанской столице Бейрут возросло до 157.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

Число пострадавших составляет около 5 тысяч человек.

По словам чиновников, ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.