Число погибших в Бейруте возросло до 157
Число жертв взрыва 2,7 тысячи тонн нитрата аммония в ливанской столице Бейрут возросло до 157.
Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.
Число пострадавших составляет около 5 тысяч человек.
По словам чиновников, ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.
Если бы руководство Ливана послало эту падаль ко всем чертям, все было бы отлично: Ливан и дальше был бы процветающим государством (когда то его называли ближневосточной Швейцарией).
А так, за неполных 5 лет, "Швейцария" докатилась до гражданской войны.
И всего 157 жертв.
Зайчиха на одном перекрестке ...
В Бейруте под взрыв попал КОРАБЛЬ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ!!!
А ничего, что у нас до сентября МОРАТОРИЙ и писали, что пропал стратегический запас.
https://www.youtube.com/watch?v=ageDulzRLUk
Катастрофа спалила украинских ВОРОВ!
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute с солнечного Кипра .
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии