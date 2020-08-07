Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек
Исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Ливана Фади Акики заявил, что в рамках расследования взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).
Всего в рамках расследования допросили 18 человек.
В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.
Судья сообщил, что расследование причин взрыва будет всесторонним и открытым.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press, расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.
К настоящему моменту проведены предварительные опросы ряда должностных лиц порта Бейрута, представителей таможенного управления, лиц, ответственных за техническое обслуживание, и тех, кто отвечал за эксплуатацию ангара №12, в котором были складированы 2750 тонн сдетонировавшей селитры.
Ливанские власти считают, что причиной разрушительных взрывов в порту Бейрута стала детонация 2750 тонн складированной там аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней Ливана еще шесть лет назад.
Между тем, глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр сообщил накануне в интервью ливанской газете "Орьян-ле-Жур", что сотрудники его ведомства неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта.
"Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар №12 порта в Бейруте. Именно он и взорвался", - сказал Даэр.
"С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали", - продолжил он.
В то же время Даэр пояснил, что решение этого вопроса не находилось в компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в ангаре порта, а ими управляет и их эксплуатирует дирекция порта.
Между тем, директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC сообщил, что "существуют документы, цель которых состоит в том, чтобы переложить ответственность на других и помешать расследованию".
"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем, добавив, что "удивлен тем, что от складированного материала не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия".
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.
Сама по себе она не горит и не детонирует! Нужна комбинация селитра+горючее
селитра+уголь+сера = порох
селитра+дизтопливо (селитра+ал. пудра......) = аммонал (горная взрывчатка)
селитра+сахар = топливо для самодельных ракет
....
просто селитра = удобрание
Разлагается при определённых условиях с детонацией
При определенных условиях и вода взрывается....
Давайте сделаем проще: просто приведите химическую формулу горения/разложения селитры с выделением тепла и я с вами соглашусь.
Вот например формула горения спирта C2H5OH+302=2 CO2+3H2O+1370 кДж.
Селитра где?!
На тебе оттуда пару формул:
Температура ниже 200 °C:
NH4NO3 - N2O +2H2O + 36,8 кДж/моль.
Температура выше 350 °C или детонация:
NH4NO3 - N2+1/2 O2+2H2O + 112,6 кДж/моль.
В этих двух процессах выделяется не только большое количество тепла, но и сильный окислитель, поэтому в качестве взрывчатых веществ используются смеси нитрата аммония с восстановителем, например - с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 алюминиевой пудрой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB аммонал ).
Учебники собирай!
Я нашел немного другие формулы
до 200 град с затратой энергии: NH4N03 = NH3+ HN03 -41,7 ккал
200-270 град с выделением энергии: NH4NO3= N20 + 2Н20 + 8,8 ккал
при детонации с высокой температурой: NH4N03 = N2+ 2Н20 + 1/202 + 28,5 ккал
Чтобы взорвать ее нужно было сильно постараться - варить прямо на мешке с селитрой или швырнуть туда гранату
От этого не легче никому
Для взрывного разложения аммиачной селитры, склад должен быть закрытый и давление в нем при пожаре должно достигнуть 6 атмосфер - это условие взрывного разложения
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
Везде несомненный успех!
Были случаи взрывов в количествах несколько тонн.
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
В общем не всё так однозначно...
А была ли пиротехника? Или это очередная придумка роспропаганды? Даже если она была в соседнем ангаре - вряд ли это подорвало бы по всему объему.
Ну в общем химикам надо все расследовать . Есть вопросы.
Газ как в квартире взрывается? На открытом пространстве нужно устроить пузырь радиусом в несколько сотен метров и только тогда горение перейдёт в детонацию. А в квартире ножку кресла обогнуло, получилось завихрение и бабах.
Уже отметился, надеются с зеВовой
Бабла распилить
Нет, не горит, но детонирует ажбигом. Из педивикии цитата: "В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва". Запомнил? 0.42 в чистом виде к тротилу.
Селитра + 6% дизтоплива = АСДТ
Аммонал = селитра+тротил+алюминиевая пудра.
Собирай учебники - уже меньше месяца до школы осталось.
Але згоден: без патрона-бойовика, який забезпечує первинну ініціалізацію, підірвати таку вибухівку неможливо
Взрывоопасна
Компоненты при этом хорошо горят и добавляют
Килоджоули
Категорически запрещается разрыхление аммиачной селитры искрообразующим инструментом или с применением даже незначительных количеств взрывчатых веществ.https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
"Кулаками которыми ты не махал при драке после драки нужно стучать по собственной голове"
"Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек"
При цьому чомусь не розглядається версія, за якою той, хто цей лаз зробив, встановив у складі невеликий заряд, який потім здетонував усю масу АС?
Тобто, на мій погляд, це скоріш теракт. І після цього ціни на нафту пішли у гору. А хто має з цього прибуток? Звісно, свтнособачий лаптєстан.