Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек

Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек

Исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Ливана Фади Акики заявил, что в рамках расследования взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Всего в рамках расследования допросили 18 человек.

В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.

Судья сообщил, что расследование причин взрыва будет всесторонним и открытым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших в Бейруте возросло до 157

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press, расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

К настоящему моменту проведены предварительные опросы ряда должностных лиц порта Бейрута, представителей таможенного управления, лиц, ответственных за техническое обслуживание, и тех, кто отвечал за эксплуатацию ангара №12, в котором были складированы 2750 тонн сдетонировавшей селитры.

Ливанские власти считают, что причиной разрушительных взрывов в порту Бейрута стала детонация 2750 тонн складированной там аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней Ливана еще шесть лет назад.

Между тем, глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр сообщил накануне в интервью ливанской газете "Орьян-ле-Жур", что сотрудники его ведомства неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перевернутые корабли, разрушенные ангары и огромная яма на месте взрыва: Airbus Space показала спутниковые снимки порта Бейрута. ФОТОрепортаж

"Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар №12 порта в Бейруте. Именно он и взорвался", - сказал Даэр.

"С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали", - продолжил он.

В то же время Даэр пояснил, что решение этого вопроса не находилось в компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в ангаре порта, а ими управляет и их эксплуатирует дирекция порта.

Между тем, директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC сообщил, что "существуют документы, цель которых состоит в том, чтобы переложить ответственность на других и помешать расследованию".

"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем, добавив, что "удивлен тем, что от складированного материала не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 30 украинцев в Бейруте обратились за финансовой помощью, - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

07.08.2020 08:43 Ответить
Селитра как раз и является окислителем (как кислород)
Сама по себе она не горит и не детонирует! Нужна комбинация селитра+горючее
селитра+уголь+сера = порох
селитра+дизтопливо (селитра+ал. пудра......) = аммонал (горная взрывчатка)
селитра+сахар = топливо для самодельных ракет
....

просто селитра = удобрание
07.08.2020 09:34 Ответить
хто звернув увагу на те, що був отвір в приміщення складу, який потім вирішили заварити?
При цьому чомусь не розглядається версія, за якою той, хто цей лаз зробив, встановив у складі невеликий заряд, який потім здетонував усю масу АС?
Тобто, на мій погляд, це скоріш теракт. І після цього ціни на нафту пішли у гору. А хто має з цього прибуток? Звісно, свтнособачий лаптєстан.
07.08.2020 10:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jd4Df5fD4ig Разрушенный взрывом Бейрут сняли с коптера
07.08.2020 08:23 Ответить
Гаврило Принцип шмальнув селітрою, чекаємо на наслідки. Хаос простимульовано.
07.08.2020 08:37 Ответить
07.08.2020 08:43 Ответить
А мене тут переконували що вибухає.
07.08.2020 08:53 Ответить
А если еще маслом полить, а еще лучше дизелем и пипец-отличная взрывчатка.
07.08.2020 09:06 Ответить
З маслом вибухає кисень.
07.08.2020 09:11 Ответить
07.08.2020 09:34 Ответить
Вы бы хоть википедию почитали,
Разлагается при определённых условиях с детонацией
07.08.2020 09:58 Ответить
Сейчас подправлю википедию и не будет разлагаться!
При определенных условиях и вода взрывается....
Давайте сделаем проще: просто приведите химическую формулу горения/разложения селитры с выделением тепла и я с вами соглашусь.
Вот например формула горения спирта C2H5OH+302=2 CO2+3H2O+1370 кДж.
Селитра где?!
07.08.2020 10:12 Ответить
Упорный какой, смотрика. Править педивикию собрался

На тебе оттуда пару формул:
Температура ниже 200 °C:
NH4NO3 - N2O +2H2OВибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 305 + 36,8 кДж/моль.
Температура выше 350 °C или детонация:
NH4NO3 - N2+1/2 O2+2H2OВибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 305 + 112,6 кДж/моль.

В этих двух процессах выделяется не только большое количество тепла, но и сильный окислитель, поэтому в качестве взрывчатых веществ используются смеси нитрата аммония с восстановителем, например - с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 алюминиевой пудрой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB аммонал ).

Учебники собирай!
07.08.2020 10:20 Ответить
Ок убедили энергия выделяется, НО!
Я нашел немного другие формулы
до 200 град с затратой энергии: NH4N03 = NH3+ HN03 -41,7 ккал
200-270 град с выделением энергии: NH4NO3= N20 + 2Н20 + 8,8 ккал

при детонации с высокой температурой: NH4N03 = N2+ 2Н20 + 1/202 + 28,5 ккал



Чтобы взорвать ее нужно было сильно постараться - варить прямо на мешке с селитрой или швырнуть туда гранату
07.08.2020 10:32 Ответить
По этому она редко и взрывается, но
От этого не легче никому
07.08.2020 10:34 Ответить
Не просто редко - случаи вообще единичные и никогда не происходят на открытых складах даже при сильных пожарах (а температура там поболе 270...)
Для взрывного разложения аммиачной селитры, склад должен быть закрытый и давление в нем при пожаре должно достигнуть 6 атмосфер - это условие взрывного разложения
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответ­ствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
07.08.2020 10:47 Ответить
Были случаи взрыва при перевозке в грузовиках.
07.08.2020 10:57 Ответить
28ккал=112кДж
07.08.2020 10:38 Ответить
Прально, сдетонировать тяжело, нужен хороший пожар и желательно както помочь - трюмы позакрывать с наддувом паром как в Техассити в 47м, или пиротехники добавить как в Бейруте. На крайняк тупо подорвать типа чтоб измельчить - ну как в Оппау 1921.

Везде несомненный успех!

Были случаи взрывов в количествах несколько тонн.
07.08.2020 10:41 Ответить
не просто помочь, а создать давление а 6 атм
https://msd.com.ua/texnologiya-mineralnyx-solej-udo-brenij-pesticidov-promyshlennyx-so-lej-okislov-i-kislot/termicheskoe-razlozhenie-nitrata-ammoniya-ego-ogne-i-vzryvoopasnost/ Термическое разложение нитрата аммония, его огне - и взрывоопасность ("Было показано [64] существование «предельного» давления (около 6 ат) после достижения которого при соответ­ствующей температуре наступает взрывное разложение аммиачной селитры.....")
07.08.2020 10:48 Ответить
т.е. взрыв должен быть прямо в селитре (температура+давление)
07.08.2020 10:50 Ответить
Вот то-то и оно. Надо было внутрь снаряд заложить . И серьезный. Перед взрывом обнаружили щель, в которую мог бы проникнуть кто угодно и заложить что угодно . При пожаре она скорее всего просто загорелась бы. А здесь детонация по всему объему одновременно . А они наверно еще и в мешках были? Или навалом? Срок годности прошел. Наверно затвердели?
В общем не всё так однозначно...
А была ли пиротехника? Или это очередная придумка роспропаганды? Даже если она была в соседнем ангаре - вряд ли это подорвало бы по всему объему.
Ну в общем химикам надо все расследовать . Есть вопросы.
07.08.2020 15:01 Ответить
Какие проблемы? Гдето нетак кристалл треснет и будет давление, атам уже понарастающей.

Газ как в квартире взрывается? На открытом пространстве нужно устроить пузырь радиусом в несколько сотен метров и только тогда горение перейдёт в детонацию. А в квартире ножку кресла обогнуло, получилось завихрение и бабах.
07.08.2020 11:00 Ответить
Поправьте лучше Бейрут, вон шмыгаль
Уже отметился, надеются с зеВовой
Бабла распилить
07.08.2020 10:32 Ответить
Деццкий сад. А што взорвалося в Техас-Сити в 1947?
Нет, не горит, но детонирует ажбигом. Из педивикии цитата: "В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва". Запомнил? 0.42 в чистом виде к тротилу.

Селитра + 6% дизтоплива = АСДТ
Аммонал = селитра+тротил+алюминиевая пудра.

Собирай учебники - уже меньше месяца до школы осталось.
07.08.2020 10:06 Ответить
селітра+дизпальне=емульсіна ******* вибухівка (бінарна)..
Але згоден: без патрона-бойовика, який забезпечує первинну ініціалізацію, підірвати таку вибухівку неможливо
07.08.2020 10:32 Ответить
Возможно взрыву поспособствовал авиационный керосин (аэродром все таки) или газ которым проводили сварочные работы, но они должны были быть смешаны, а не просто быть рядом
07.08.2020 09:37 Ответить
Маячня. Ці компоненти повинні бути в певній пропорції до кількості селітри, а її там було сотні тонн, якщо не тисячі.
07.08.2020 09:52 Ответить
Компоненты не важны, она сама по себе
Взрывоопасна
07.08.2020 10:02 Ответить
При детонации выделяет кислород,
Компоненты при этом хорошо горят и добавляют
Килоджоули
07.08.2020 10:05 Ответить
Аэродром морской порт какая разница. Это испорченый телефон или вы из секты зеленого клована?
07.08.2020 11:10 Ответить
Якщо його стистнути
07.08.2020 15:50 Ответить
Приложение 4 правила по безопасному складированию, хранению, перевозке, подготовке и внесению аммиачной селитры



Категорически запрещается разрыхление аммиачной селитры искрообразующим инструментом или с применением даже незначительных количеств взрывчатых веществ.https://dnaop.com/html/32112/doc-prilozhenije-4pravila-po-bezopasnomu-skladirovaniju-khraneniju-perevozke-podgotovke-i-vneseniju-ammiachnoj-selitry
07.08.2020 08:56 Ответить
Когда-то в детстве, давным давно, во времена СССР для меня родители выписывали детский журнал "Мурзилка". Так вот в этом журнале на внутренней стороне обложки приводились пословицы разных народов. Так вот одна из них настолько меня поразила своей точностью, что я запомнил её на всю жизнь! Помню, что пословица была казахская. Итак:
"Кулаками которыми ты не махал при драке после драки нужно стучать по собственной голове"
"Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек"
07.08.2020 08:48 Ответить
Так произошел подрыв при терракте или халатность? Что там в Мурзилке написано?
07.08.2020 15:05 Ответить
В Мурзилке написано, что 74 подозрительных лица нужно было хватать ДО взрыва, а не ПОСЛЕ.
07.08.2020 15:57 Ответить
Под Одессой в порту "Южный", на одном из причалов, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте
07.08.2020 08:53 Ответить
№82
07.08.2020 09:12 Ответить
Вчера писали, и это правда
07.08.2020 10:03 Ответить
Украинцев селитрой не запугать, потому что они очень смелые.
07.08.2020 10:03 Ответить
Возле порта Южный гдето недалеко пару сёл, конечно, есть, но это совсем не под Одессой.
07.08.2020 10:15 Ответить
а сам порт не жалко?
07.08.2020 10:26 Ответить
07.08.2020 10:35 Ответить
👏
07.08.2020 15:07 Ответить
Химию не учили , а юриспруденцию и экономику - вот и результат !
07.08.2020 10:35 Ответить
Вибух у Бейруті: у межах розслідування затримано 16 осіб - Цензор.НЕТ 172
07.08.2020 10:43 Ответить
 
 