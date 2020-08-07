"Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек"

Исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Ливана Фади Акики заявил, что в рамках расследования взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек.

Всего в рамках расследования допросили 18 человек.

Всего в рамках расследования допросили 18 человек.

В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.

Судья сообщил, что расследование причин взрыва будет всесторонним и открытым.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press, расследование проводится совместными силами военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

К настоящему моменту проведены предварительные опросы ряда должностных лиц порта Бейрута, представителей таможенного управления, лиц, ответственных за техническое обслуживание, и тех, кто отвечал за эксплуатацию ангара №12, в котором были складированы 2750 тонн сдетонировавшей селитры.

Ливанские власти считают, что причиной разрушительных взрывов в порту Бейрута стала детонация 2750 тонн складированной там аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней Ливана еще шесть лет назад.

Между тем, глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр сообщил накануне в интервью ливанской газете "Орьян-ле-Жур", что сотрудники его ведомства неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта.

"Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар №12 порта в Бейруте. Именно он и взорвался", - сказал Даэр.

"С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали", - продолжил он.

В то же время Даэр пояснил, что решение этого вопроса не находилось в компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в ангаре порта, а ими управляет и их эксплуатирует дирекция порта.

Между тем, директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC сообщил, что "существуют документы, цель которых состоит в том, чтобы переложить ответственность на других и помешать расследованию".

"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем, добавив, что "удивлен тем, что от складированного материала не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия".

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.