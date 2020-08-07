Мешканці Бейрута вимагали відставки уряду: поліція застосувала сльозогінний газ

Протестні акції з вимогою відставки уряду відбулися в Бейруті на тлі численних жертв і руйнувань унаслідок вибуху в порту столиці Лівану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними місцевих інформагентств, учасники демонстрацій влаштовували підпали, трощили магазини і закидали співробітників служби правопорядку камінням. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Водночас влада веде розслідування причин і обставин вибуху.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

Кількість жертв вибуху 2,7 тисячі тонн нітрату амонію в ліванській столиці Бейрут зросла до 157.

