Жители Бейрута требовали отставки правительства: полиция применила слезоточивый газ
Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным местных информагентств, участники демонстраций устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали сотрудников службы правопорядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
В то же время власти ведут расследование причин и обстоятельств взрыва.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.
В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.
Число жертв взрыва 2,7 тысячи тонн нитрата аммония в ливанской столице Бейрут возросло до 157.
Директор Рустави Азота Леван Бурдиладзе сказал Рейтер, что его компания управляет химическим производством только три года, и поэтому он не может подтвердить, там ли была произведена селитра, привезенная в порт Бейрута.
Он назвал решение хранить вещество в порту Бейрута "грубейшим нарушением норм безопасного хранения, тем более что нитрат аммония по прошествии 6 месяцев теряет свойства, необходимые для его применения по назначению".
Предварительные результаты ведущегося Ливаном расследования произошедшего указали на бездействие и халатность при хранении потенциально опасного вещества.
Кабинет министров Ливана решил в среду поместить под домашний арест всех сотрудников порта Бейрута, кто отвечал за хранение и безопасность с 2014 года, сказали источники в кабинете министров.
Руководители порта Бейрута и таможни сказали, что несколько писем с просьбой вывезти селитру было отправлено в судебные инстанции, однако никаких действий предпринято не было.
Министерство юстиции Ливана не ответило на просьбу о комментарии.
Как говорит Прокошев, когда корабль зашел в порт Бейрута в 2013 году, в нем была течь, но она не помешала бы дальнейшему плаванию. Как бы то ни было, по его словам, ливанские власти не сильно заботились о селитре, упакованной в большие мешки.
"Людей, конечно, очень жаль! Но наказывать надо местных ливанских чиновников... Они ничего не делали, чтобы избавиться от этой опасности", - сказал Прокошев.
10 000 тон аміачної селітри в порту Одеси -це вам не ..уй собачий...((
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.