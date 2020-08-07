Жители Бейрута требовали отставки правительства: полиция применила слезоточивый газ

Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным местных информагентств, участники демонстраций устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали сотрудников службы правопорядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В то же время власти ведут расследование причин и обстоятельств взрыва.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

Число жертв взрыва 2,7 тысячи тонн нитрата аммония в ливанской столице Бейрут возросло до 157.

