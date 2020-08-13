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Новости Коронавирус и карантин
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12 украинских заробитчан депортируют из Эстонии за нарушения режима самоизоляции

12 украинских заробитчан депортируют из Эстонии за нарушения режима самоизоляции

Эстонский департамент полиции и погранохраны принял решение депортировать из страны 12 украинцев, которые приехали трудиться подсобными рабочими у местных фермеров. К

ак выяснилось, работники неоднократно нарушали режим самоизоляции, продолжая работать вместо того, чтобы соблюдать карантин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

21 июля из Украины в Эстонию прибыли 150 рабочих, этот спецрейс был оплачен эстонскими фермерами. По прибытию работников в аэропорту протестировали на коронавирус, а после - поместили на карантин, во время которого власти решили проверить, как соблюдается режим самоизоляции.

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По итогам проверки оказалось, что некоторые украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции, продолжая работать.

Нарушители должны быть "наказаны по всей строгости закона", подчеркнул министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что не соблюдавших режим самоизоляции украинцев нужно выслать из страны.

Согласно предписаниям украинцы должны покинуть Эстонию до полуночи этой пятницы. Тем временем, фермеры, у которых они работали, собираются обжаловать выданные предписания в суде.

Владельцы ферм считают, что нарушений не было, так как рабочие фактически не выполняли рабочие обязанности на полях, а просто приводили в порядок помещения для проживания. До этого фермеры уже обращались в местную прокуратуру, но там их ходатайства были отклонены.

Автор: 

карантин (16729) украинцы (3880) Эстония (1464) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Ну и что? Работали в поле, на чистом воздухе и где народу почти нет.Не хотели время драгоценное терять.
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13.08.2020 12:03 Ответить
о, это неистребимое стремление заробитчан к свободе, когда свобода превыше всего
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13.08.2020 12:13 Ответить
Украинские заробитчаны такие суровые, что даже в самоизоляции не могут сидеть без дела. Толи дело эстонские тормоза, которые докарантинятся, что никто к ним не поедет работать
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13.08.2020 12:22 Ответить
Эстония была такой же республикой СССР как Украина.
Но эстонцы не выбирали своим президентом коммуниста Кравчука. Теперь украинцы к эстонцам на заработки ездят.
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13.08.2020 12:33 Ответить
 
 