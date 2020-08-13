РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости
2 881 13

Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток

Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток

Министерство инфраструктуры разработало законопроект, призванный улучшить качество пассажирского автотранспорта.

Об этом в своем Facebook написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект призван улучшить качество и комфорт пассажирского автотранспорта, нивелировать проблему дискриминации пассажиров льготных категорий, урегулировать процедуру проведения конкурсов на обслуживание маршрутов.

В частности, чиновники предлагают, чтобы:

  • заказчиком перевозок стало местное самоуправление;
  • города могли закупать транспортные услуги и платить за километраж;
  • заказ услуги проходил через ProZorro по принципу километража.

"С переходом на принцип закупки километража уходит и проблема дискриминации пассажиров, так как перевозчик по-любому получает конкретную оплату, и ему все равно, сколько он перевозит льготников", - комментирует Мерило.

Смотрите также: На Северном мосту в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса. ВИДЕО

Также, в министерстве считают необходимым требовать от перевозчика установку валидаторов для оплаты банковской картой и картой жителя.

"Также, если город является организатором, есть больше возможностей штрафовать за невыполнение условий", - пишет советник министра.

В случае принятия законопроекта украинцы смогут передвигаться более качественным пассажирским автотранспортом, который придерживается графиков, не дискриминирует льготников и предоставляет возможность оплаты картой.

"Сейчас законопроект на обсуждении, и есть возможность в течение месяца поддержать или предложить изменения", - резюмировала Мерило.

Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток 01
Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток 02

маршрутки (546) Мининфраструктуры (941) Мерило Яника (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
В Харькове маршрутки чадят так, що очі вилазять. Следом ехать невозможно.

Городской транспорт должен быть максимально экологичным.

Нужно принимать нормы и законы в этом направлении.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:40 Ответить
+3
Это проблема всей Украины. Маршрутки гадят так, что бляхам не снилось
показать весь комментарий
13.08.2020 13:50 Ответить
+2
Т.е. теперь не будет дымовой завесы, как от паровоза?)
показать весь комментарий
13.08.2020 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повна дурня яка нічого не міняє! Потрібно забирати у мафії пасажирські перевезення і давати можливість ФОПам особисто купляти автобуси і працювати на маршрутах зі своєю машиною!
показать весь комментарий
13.08.2020 13:33 Ответить
А що робити, якщо Ви приміром захворіли та на маршрут виїхати не можете? І замість 15 автівок на маршруті залишаться таким чином 14, а я ще хтось захворів то 11 приміром?
показать весь комментарий
13.08.2020 13:35 Ответить
Я вже за іншу специфіку промовчу.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:36 Ответить
На маршруті працюють ФОПи які викупають слоти в графіку по якому вони їздять, якщо ФОП захворів, його замінить інший ФОП.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:39 Ответить
Хто це буде координувати? Хто буде проводити техогляд транспортного засібу, перевіряти відповідність його вимогам, перевіряти медичний стан водія?
показать весь комментарий
13.08.2020 14:19 Ответить
Давно пора. Вопрос перезрел. Кроме того неплохо бы этот закон распространить и на междугородние перевозки.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:34 Ответить
В Харькове маршрутки чадят так, що очі вилазять. Следом ехать невозможно.

Городской транспорт должен быть максимально экологичным.

Нужно принимать нормы и законы в этом направлении.
показать весь комментарий
13.08.2020 13:40 Ответить
Это проблема всей Украины. Маршрутки гадят так, что бляхам не снилось
показать весь комментарий
13.08.2020 13:50 Ответить
В городе должны ездить только троллейбусы, трамваи и электромобили!
показать весь комментарий
13.08.2020 14:01 Ответить
Т.е. теперь не будет дымовой завесы, как от паровоза?)
показать весь комментарий
13.08.2020 13:49 Ответить
Для начала - монетизация льгот!
показать весь комментарий
13.08.2020 14:00 Ответить
а когда в такси можно будет рассчитываться банковской картой?
показать весь комментарий
13.08.2020 14:12 Ответить
Маршрутки это техника, ее надо обслуживать и ремонтировать вовремя. Они возят пассажиров. А вот водители? Это же 80% алкашня и наркоманы. По дорогам ездят как в поле без дорог, трындят по телефонам постоянно, подрезают нагло - их гробы не жалко, на них живого места нет. Маршруты проложены с нарушением правил.
показать весь комментарий
13.08.2020 14:49 Ответить
 
 