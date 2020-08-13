Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток

Министерство инфраструктуры разработало законопроект, призванный улучшить качество пассажирского автотранспорта.

Об этом в своем Facebook написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект призван улучшить качество и комфорт пассажирского автотранспорта, нивелировать проблему дискриминации пассажиров льготных категорий, урегулировать процедуру проведения конкурсов на обслуживание маршрутов.

В частности, чиновники предлагают, чтобы:

заказчиком перевозок стало местное самоуправление;

города могли закупать транспортные услуги и платить за километраж;

заказ услуги проходил через ProZorro по принципу километража.

"С переходом на принцип закупки километража уходит и проблема дискриминации пассажиров, так как перевозчик по-любому получает конкретную оплату, и ему все равно, сколько он перевозит льготников", - комментирует Мерило.

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Также, в министерстве считают необходимым требовать от перевозчика установку валидаторов для оплаты банковской картой и картой жителя.

"Также, если город является организатором, есть больше возможностей штрафовать за невыполнение условий", - пишет советник министра.

В случае принятия законопроекта украинцы смогут передвигаться более качественным пассажирским автотранспортом, который придерживается графиков, не дискриминирует льготников и предоставляет возможность оплаты картой.

"Сейчас законопроект на обсуждении, и есть возможность в течение месяца поддержать или предложить изменения", - резюмировала Мерило.



