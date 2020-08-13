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Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, щоб вирішити проблему неякісних маршруток

Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, щоб вирішити проблему неякісних маршруток

Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт, покликаний поліпшити якість пасажирського автотранспорту.

Про це у своєму Facebook написала радниця міністра інфраструктури Яніка Мерило, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт покликаний поліпшити якість і комфорт пасажирського автотранспорту, нівелювати проблему дискримінації пасажирів пільгових категорій, врегулювати процедуру проведення конкурсів на обслуговування маршрутів.

Зокрема, чиновники пропонують, щоб:

  • замовником перевезень стало місцеве самоврядування;
  • міста могли закуповувати транспортні послуги та платити за кілометраж;
  • замовлення послуги проходило через ProZorro за принципом кілометражу.

"З переходом на принцип закупівлі кілометражу усувається і проблема дискримінації пасажирів, оскільки перевізник все одно отримує конкретну оплату, і йому байдуже, скільки він перевозить пільговиків", - коментує Мерило.

Також у міністерстві вважають за необхідне вимагати від перевізника встановлення валідаторів для оплати банківською карткою і картою мешканця.

Також дивіться: На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса. ВIДЕО

"Також, якщо місто є організатором, є більше можливостей штрафувати за невиконання умов", - пише радниця міністра.

У разі ухвалення законопроєкту українці зможуть пересуватися більш якісним пасажирським автотранспортом, який дотримується графіків, не дискримінує пільговиків і надає можливість оплати карткою.

"Наразі законопроєкт на обговоренні, і є можливість протягом місяця підтримати або запропонувати зміни", - резюмувала Мерило.

Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, щоб вирішити проблему неякісних маршруток 01
Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, щоб вирішити проблему неякісних маршруток 02

Автор: 

маршрутки (347) Мінінфраструктури (2060) Мерило Яніка (24)


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Топ коментарі
+3
В Харькове маршрутки чадят так, що очі вилазять. Следом ехать невозможно.

Городской транспорт должен быть максимально экологичным.

Нужно принимать нормы и законы в этом направлении.
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13.08.2020 13:40 Відповісти
+3
Это проблема всей Украины. Маршрутки гадят так, что бляхам не снилось
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13.08.2020 13:50 Відповісти
+2
Т.е. теперь не будет дымовой завесы, как от паровоза?)
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13.08.2020 13:49 Відповісти
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Повна дурня яка нічого не міняє! Потрібно забирати у мафії пасажирські перевезення і давати можливість ФОПам особисто купляти автобуси і працювати на маршрутах зі своєю машиною!
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13.08.2020 13:33 Відповісти
А що робити, якщо Ви приміром захворіли та на маршрут виїхати не можете? І замість 15 автівок на маршруті залишаться таким чином 14, а я ще хтось захворів то 11 приміром?
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13.08.2020 13:35 Відповісти
Я вже за іншу специфіку промовчу.
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13.08.2020 13:36 Відповісти
На маршруті працюють ФОПи які викупають слоти в графіку по якому вони їздять, якщо ФОП захворів, його замінить інший ФОП.
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13.08.2020 13:39 Відповісти
Хто це буде координувати? Хто буде проводити техогляд транспортного засібу, перевіряти відповідність його вимогам, перевіряти медичний стан водія?
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13.08.2020 14:19 Відповісти
Давно пора. Вопрос перезрел. Кроме того неплохо бы этот закон распространить и на междугородние перевозки.
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13.08.2020 13:34 Відповісти
В Харькове маршрутки чадят так, що очі вилазять. Следом ехать невозможно.

Городской транспорт должен быть максимально экологичным.

Нужно принимать нормы и законы в этом направлении.
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13.08.2020 13:40 Відповісти
Это проблема всей Украины. Маршрутки гадят так, что бляхам не снилось
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13.08.2020 13:50 Відповісти
В городе должны ездить только троллейбусы, трамваи и электромобили!
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13.08.2020 14:01 Відповісти
Т.е. теперь не будет дымовой завесы, как от паровоза?)
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13.08.2020 13:49 Відповісти
Для начала - монетизация льгот!
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13.08.2020 14:00 Відповісти
а когда в такси можно будет рассчитываться банковской картой?
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Маршрутки это техника, ее надо обслуживать и ремонтировать вовремя. Они возят пассажиров. А вот водители? Это же 80% алкашня и наркоманы. По дорогам ездят как в поле без дорог, трындят по телефонам постоянно, подрезают нагло - их гробы не жалко, на них живого места нет. Маршруты проложены с нарушением правил.
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13.08.2020 14:49 Відповісти
 
 