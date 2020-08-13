Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, щоб вирішити проблему неякісних маршруток

Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт, покликаний поліпшити якість пасажирського автотранспорту.

Про це у своєму Facebook написала радниця міністра інфраструктури Яніка Мерило, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт покликаний поліпшити якість і комфорт пасажирського автотранспорту, нівелювати проблему дискримінації пасажирів пільгових категорій, врегулювати процедуру проведення конкурсів на обслуговування маршрутів.

Зокрема, чиновники пропонують, щоб:

замовником перевезень стало місцеве самоврядування;

міста могли закуповувати транспортні послуги та платити за кілометраж;

замовлення послуги проходило через ProZorro за принципом кілометражу.

"З переходом на принцип закупівлі кілометражу усувається і проблема дискримінації пасажирів, оскільки перевізник все одно отримує конкретну оплату, і йому байдуже, скільки він перевозить пільговиків", - коментує Мерило.

Також у міністерстві вважають за необхідне вимагати від перевізника встановлення валідаторів для оплати банківською карткою і картою мешканця.

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"Також, якщо місто є організатором, є більше можливостей штрафувати за невиконання умов", - пише радниця міністра.

У разі ухвалення законопроєкту українці зможуть пересуватися більш якісним пасажирським автотранспортом, який дотримується графіків, не дискримінує пільговиків і надає можливість оплати карткою.

"Наразі законопроєкт на обговоренні, і є можливість протягом місяця підтримати або запропонувати зміни", - резюмувала Мерило.



