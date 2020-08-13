В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе до 20 августа, - КГГА
Сегодня ночью (в ночь на 14 августа) движение транспортных средств на Шулявском путепроводе частично ограничат. Ограничение продлится до 20 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев".
Сообщается, что на путепроводе начались работы по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.
Завершение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки запланировано на 20 августа.
На время выполнения работ с 00:30 14 августа до 5:00 20 августа будет происходить частичное ограничение движения транспорта.
В коммунальном предприятии просят киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль