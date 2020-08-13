У Києві обмежать рух на Шулявському шляхопроводі до 20 серпня, - КМДА

Сьогодні вночі (в ніч на 14 серпня) рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежать. Обмеження триватиме до 20 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Київ".

Повідомляється, що на шляхопроводі розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді та на підходах з боку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Завершення робіт із влаштування асфальтобетонного покриття та нанесення дорожньої розмітки заплановано на 20 серпня.

На час виконання робіт із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня буде відбуватися часткове обмеження руху транспорту.

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У комунальному підприємстві просять киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.