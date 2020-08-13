Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" и Uber в Минске

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" и Uber в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом в четверг сообщил источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.

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Как пишет белорусский портал Onliner, сегодня в минских офисах "Яндекс.Такси" и Uber проходят обыски. Эту информацию подтвердили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber.

Офисы расположены в разных частях города. В настоящее время в компаниях пытаются узнать подробности и причины происходящего.