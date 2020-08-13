Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" и Uber в Минске
Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" и Uber в Минске.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом в четверг сообщил источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.
Как пишет белорусский портал Onliner, сегодня в минских офисах "Яндекс.Такси" и Uber проходят обыски. Эту информацию подтвердили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber.
Офисы расположены в разных частях города. В настоящее время в компаниях пытаются узнать подробности и причины происходящего.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кто єто сделал? (с)
И правильно сделали.
Я принципиально не пользуюсь.
Но на нынешнее СНБО и Баканова надежды мало.
Внаслідок проведених наприкінці травня 2017 року обшуків в офісах компанії Яндекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України встановила, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96 персональні дані українців.
Це були особисті дані, інформація про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.
Також задокументовано факти, коли серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО на сході України, працівники органів державної влади та управління.
За інформацією СБУ, інформацію передавали спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості.
Глава СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах Яндекс. Україна правоохоронці знайшли багато цікавого, пов'язаного з країною-агресором Росією:
Страшна штука - біда з хромосомами...