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Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" и Uber в Минске

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" и Uber в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by,  об этом в четверг сообщил источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Как пишет белорусский портал Onliner, сегодня в минских офисах "Яндекс.Такси" и Uber проходят обыски. Эту информацию  подтвердили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber.

Офисы расположены в разных частях города. В настоящее время в компаниях пытаются узнать подробности и причины происходящего.

Беларусь (7937) обыск (1906) Яндекс (38)


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Топ комментарии
+20
можливо....але тоді чому вони у лаптях...
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13.08.2020 14:18 Ответить
+15
Гэта мабуць Правый Сектар
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13.08.2020 14:15 Ответить
+8
Черные челофечки?!
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13.08.2020 14:15 Ответить
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Черные челофечки?!
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13.08.2020 14:15 Ответить
із тих 170 невпійманих вагнеровців
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13.08.2020 15:50 Ответить
Гэта мабуць Правый Сектар
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13.08.2020 14:15 Ответить
можливо....але тоді чому вони у лаптях...
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13.08.2020 14:18 Ответить
и в шапках ушанках
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13.08.2020 14:42 Ответить
антистатическая,диэлектрическая обувь, для помещений с електроникой
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13.08.2020 20:40 Ответить
Іхтамнети.
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13.08.2020 14:18 Ответить
Якось несподівано... Цікаво,а хто ж це може бути? Може литовсько-польско-чесько-українські біндєравци?
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13.08.2020 14:18 Ответить
Если черные...значит это мериканцы..😃
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13.08.2020 14:22 Ответить
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" и Uber в Минске - Цензор.НЕТ 9528

кто єто сделал? (с)
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13.08.2020 14:19 Ответить
А при чем тут таксисты то, за что их щимят.
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13.08.2020 14:22 Ответить
пособники террористов. привозили/ увозили их на улицы и площади
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13.08.2020 14:26 Ответить
Адреса... Вызовы... Номера телефонов...
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13.08.2020 14:30 Ответить
это беларусские фашисты пришли, добрых, хороших, мирных руских щимить....
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13.08.2020 14:24 Ответить
Uber американская компания, да и Yandex - юридически голландская
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13.08.2020 14:32 Ответить
ФСБэшный Яндекс не зря запретили в Украине, как и Вонтактике, и Одноглазников.
И правильно сделали.
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13.08.2020 14:35 Ответить
И где он запрещен?) Яндекс UA прекрасно себе работает)))
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13.08.2020 14:39 Ответить
Зеленые разблокировали?
Я принципиально не пользуюсь.
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13.08.2020 14:41 Ответить
В яндекс картах есть линейка, в нашей кадастровой карте - измерение площади... Иногда приходится измерять гектары на незнакомых поля))) Я не знаю что наши нынешние рукожопы натворили, но в Кадастровой карте теперь допотопные спутниковые снимки, которые не соответствуют реалиям даже 10 летней давности))) Вот и пришлось сравнивать две карты))) Вот так и узнал, что рашкинская версия не работает, а под .ua работает)))
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13.08.2020 15:10 Ответить
Плохо. Надо и карты исправлять и блокировать фсбэшную помойку.
Но на нынешнее СНБО и Баканова надежды мало.
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13.08.2020 15:17 Ответить
В травні 2017 року доступ до усіх сервісів Яндексу в Україні було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 заборонено указом Президента України у зв'язку з загрозами в галузі інформаційної безпеки.

Внаслідок проведених наприкінці травня 2017 року обшуків в офісах компанії Яндекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України встановила, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96 персональні дані українців.
Це були особисті дані, інформація про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.
Також задокументовано факти, коли серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО на сході України, працівники органів державної влади та управління.
За інформацією СБУ, інформацію передавали спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості.

Глава СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах Яндекс. Україна правоохоронці знайшли багато цікавого, пов'язаного з країною-агресором Росією:
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13.08.2020 14:43 Ответить
Может поэтому и белорусы решили подарить яндекс, т.к. это фактически структура прикрытия ФСБ-СВР
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13.08.2020 15:31 Ответить
*пощемить яндекс
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13.08.2020 16:12 Ответить
А ну , говори кто провайдер, щас шкурку сдадим.
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13.08.2020 20:43 Ответить
Неаааа)))) Потом придется ногами по полям бегать))) Как наши рукожопы сделают нормальные сервисы на наших ресурсах, да закупят обновленные спутниковые карты, тогда я и сам провайдера загоняю))) Покуда были крымчане, все было заблокировано) А год назад провайдера выкупили какие то винницкие, начали чудить с оборудованием и настройками - глючить стало не по-детски))) Сейчас их нагрузи еще этим, вообще можно без интернета остаться))) А у нас с оптоволокном они одни))) Я похож на мазохиста?)))
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13.08.2020 21:05 Ответить
Закон провайдеру надо выполнять, если тебе (или мне )сильно надо, то всегда можно что то придумать, а не зрелым личностям нефиг по инфопомойкам шастать, типа ватаклассники, законтаченные. Если сильно уж надо, скажем мне куда то глянуть, а там Украина в блоке-есть и такое, то есть средство под рукой, но я им пользуюсь раз в месяц, в этом еще не пользовался, легально, бесплатно,скорость здоровенная, не кацапское, не тор, вирусы, трекеры , не проходят, не спрашивай что такое. Измерять площади можно и в гугле, но вроде как только за деньги, если по профессии вам нужно, то можно и оплачивать
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13.08.2020 21:36 Ответить
Уговорили))) Сейчас гляну браузером без ВПНа))) Может я зря на провайдера наговариваю)))
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13.08.2020 21:46 Ответить
Проверил... Все как я и говорил... Рашкинская версия не работает, а украинская работает ПОЛНОСТЬЮ... Не только карты, но и поиск и все остальное...
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13.08.2020 22:04 Ответить
https://support.google.com/earth/answer/9010337?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru Как измерять расстояние и площадь
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14.08.2020 00:37 Ответить
Значит займемся этим вопросом...
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13.08.2020 22:07 Ответить
у меня никуда не переходит , адрес yandex.ua/maps/?
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13.08.2020 22:14 Ответить
Попробуйте этих черных человечков напоить и поставить на танк "Абрамс". Если начнут танцевать - это афроамериканцы.
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13.08.2020 14:39 Ответить
Вычислить афро-американцев гораздо проще - им нужно бросить баскетбольный мяч !
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13.08.2020 15:12 Ответить
Тут есть местный "фольклор", о пьяных неграх, пляшущих на Абрамсах... Из страшилок Дырляндии.
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13.08.2020 15:21 Ответить
Жах який!
Страшна штука - біда з хромосомами...
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13.08.2020 20:22 Ответить
Іхтамнєти бешкетують?
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13.08.2020 14:44 Ответить
Яндекс - ФСБшная шпионская сеть по сбору данных. Пусть хоть сожгут офис, мир станет чище.
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13.08.2020 14:45 Ответить
наверное искавшиеся 300 вагнеровцев нашлись
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13.08.2020 14:52 Ответить
неизвестные нелюди
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13.08.2020 14:54 Ответить
 
 