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Невідомі озброєні люди заблокували офіси "Яндекса" та Uber у Мінську

Невідомі озброєні люди заблокували офіси

Невідомі озброєні люди прийшли в офіси "Яндекса" та Uber у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це в четвер повідомило джерело, близьке до компанії, і підтвердили в самому "Яндексі".

"Невідомі люди в чорному одязі зі зброєю прийшли в офіси "Яндекса" у Мінську. Офіси заблоковані, включно з кількома співробітниками, які перебувають всередині", - сказав співрозмовник агентства.

У пресслужбі компанії підтвердили слова джерела. "З'ясовуємо деталі", - сказали в компанії.

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Як пише білоруський портал Onliner, сьогодні в мінських офісах "Яндекс.Таксі" і Uber відбуваються обшуки. Цю інформацію підтвердили в пресслужбах "Яндекс.Таксі" та Uber.

Офіси розташовані в різних частинах міста. Нині в компаніях намагаються дізнатися подробиці і причини того, що відбувається.

Автор: 

Білорусь (7987) обшук (1986) Яндекс (177)


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Топ коментарі
+20
можливо....але тоді чому вони у лаптях...
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13.08.2020 14:18 Відповісти
+15
Гэта мабуць Правый Сектар
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13.08.2020 14:15 Відповісти
+8
Черные челофечки?!
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13.08.2020 14:15 Відповісти
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Черные челофечки?!
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13.08.2020 14:15 Відповісти
із тих 170 невпійманих вагнеровців
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13.08.2020 15:50 Відповісти
Гэта мабуць Правый Сектар
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13.08.2020 14:15 Відповісти
можливо....але тоді чому вони у лаптях...
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13.08.2020 14:18 Відповісти
и в шапках ушанках
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13.08.2020 14:42 Відповісти
антистатическая,диэлектрическая обувь, для помещений с електроникой
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13.08.2020 20:40 Відповісти
Іхтамнети.
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13.08.2020 14:18 Відповісти
Якось несподівано... Цікаво,а хто ж це може бути? Може литовсько-польско-чесько-українські біндєравци?
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13.08.2020 14:18 Відповісти
Если черные...значит это мериканцы..😃
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13.08.2020 14:22 Відповісти
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" и Uber в Минске - Цензор.НЕТ 9528

кто єто сделал? (с)
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13.08.2020 14:19 Відповісти
А при чем тут таксисты то, за что их щимят.
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13.08.2020 14:22 Відповісти
пособники террористов. привозили/ увозили их на улицы и площади
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13.08.2020 14:26 Відповісти
Адреса... Вызовы... Номера телефонов...
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13.08.2020 14:30 Відповісти
это беларусские фашисты пришли, добрых, хороших, мирных руских щимить....
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13.08.2020 14:24 Відповісти
Uber американская компания, да и Yandex - юридически голландская
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13.08.2020 14:32 Відповісти
ФСБэшный Яндекс не зря запретили в Украине, как и Вонтактике, и Одноглазников.
И правильно сделали.
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13.08.2020 14:35 Відповісти
И где он запрещен?) Яндекс UA прекрасно себе работает)))
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Зеленые разблокировали?
Я принципиально не пользуюсь.
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13.08.2020 14:41 Відповісти
В яндекс картах есть линейка, в нашей кадастровой карте - измерение площади... Иногда приходится измерять гектары на незнакомых поля))) Я не знаю что наши нынешние рукожопы натворили, но в Кадастровой карте теперь допотопные спутниковые снимки, которые не соответствуют реалиям даже 10 летней давности))) Вот и пришлось сравнивать две карты))) Вот так и узнал, что рашкинская версия не работает, а под .ua работает)))
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13.08.2020 15:10 Відповісти
Плохо. Надо и карты исправлять и блокировать фсбэшную помойку.
Но на нынешнее СНБО и Баканова надежды мало.
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13.08.2020 15:17 Відповісти
В травні 2017 року доступ до усіх сервісів Яндексу в Україні було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 заборонено указом Президента України у зв'язку з загрозами в галузі інформаційної безпеки.

Внаслідок проведених наприкінці травня 2017 року обшуків в офісах компанії Яндекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України встановила, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96 персональні дані українців.
Це були особисті дані, інформація про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.
Також задокументовано факти, коли серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО на сході України, працівники органів державної влади та управління.
За інформацією СБУ, інформацію передавали спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості.

Глава СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах Яндекс. Україна правоохоронці знайшли багато цікавого, пов'язаного з країною-агресором Росією:
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13.08.2020 14:43 Відповісти
Может поэтому и белорусы решили подарить яндекс, т.к. это фактически структура прикрытия ФСБ-СВР
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13.08.2020 15:31 Відповісти
*пощемить яндекс
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13.08.2020 16:12 Відповісти
А ну , говори кто провайдер, щас шкурку сдадим.
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13.08.2020 20:43 Відповісти
Неаааа)))) Потом придется ногами по полям бегать))) Как наши рукожопы сделают нормальные сервисы на наших ресурсах, да закупят обновленные спутниковые карты, тогда я и сам провайдера загоняю))) Покуда были крымчане, все было заблокировано) А год назад провайдера выкупили какие то винницкие, начали чудить с оборудованием и настройками - глючить стало не по-детски))) Сейчас их нагрузи еще этим, вообще можно без интернета остаться))) А у нас с оптоволокном они одни))) Я похож на мазохиста?)))
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13.08.2020 21:05 Відповісти
Закон провайдеру надо выполнять, если тебе (или мне )сильно надо, то всегда можно что то придумать, а не зрелым личностям нефиг по инфопомойкам шастать, типа ватаклассники, законтаченные. Если сильно уж надо, скажем мне куда то глянуть, а там Украина в блоке-есть и такое, то есть средство под рукой, но я им пользуюсь раз в месяц, в этом еще не пользовался, легально, бесплатно,скорость здоровенная, не кацапское, не тор, вирусы, трекеры , не проходят, не спрашивай что такое. Измерять площади можно и в гугле, но вроде как только за деньги, если по профессии вам нужно, то можно и оплачивать
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13.08.2020 21:36 Відповісти
Уговорили))) Сейчас гляну браузером без ВПНа))) Может я зря на провайдера наговариваю)))
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13.08.2020 21:46 Відповісти
Проверил... Все как я и говорил... Рашкинская версия не работает, а украинская работает ПОЛНОСТЬЮ... Не только карты, но и поиск и все остальное...
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13.08.2020 22:04 Відповісти
https://support.google.com/earth/answer/9010337?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru Как измерять расстояние и площадь
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14.08.2020 00:37 Відповісти
Значит займемся этим вопросом...
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13.08.2020 22:07 Відповісти
у меня никуда не переходит , адрес yandex.ua/maps/?
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13.08.2020 22:14 Відповісти
Попробуйте этих черных человечков напоить и поставить на танк "Абрамс". Если начнут танцевать - это афроамериканцы.
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13.08.2020 14:39 Відповісти
Вычислить афро-американцев гораздо проще - им нужно бросить баскетбольный мяч !
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13.08.2020 15:12 Відповісти
Тут есть местный "фольклор", о пьяных неграх, пляшущих на Абрамсах... Из страшилок Дырляндии.
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13.08.2020 15:21 Відповісти
Жах який!
Страшна штука - біда з хромосомами...
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13.08.2020 20:22 Відповісти
Іхтамнєти бешкетують?
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13.08.2020 14:44 Відповісти
Яндекс - ФСБшная шпионская сеть по сбору данных. Пусть хоть сожгут офис, мир станет чище.
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13.08.2020 14:45 Відповісти
наверное искавшиеся 300 вагнеровцев нашлись
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13.08.2020 14:52 Відповісти
неизвестные нелюди
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13.08.2020 14:54 Відповісти
 
 