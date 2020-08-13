Невідомі озброєні люди заблокували офіси "Яндекса" та Uber у Мінську

Невідомі озброєні люди прийшли в офіси "Яндекса" та Uber у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це в четвер повідомило джерело, близьке до компанії, і підтвердили в самому "Яндексі".

"Невідомі люди в чорному одязі зі зброєю прийшли в офіси "Яндекса" у Мінську. Офіси заблоковані, включно з кількома співробітниками, які перебувають всередині", - сказав співрозмовник агентства.

У пресслужбі компанії підтвердили слова джерела. "З'ясовуємо деталі", - сказали в компанії.

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Як пише білоруський портал Onliner, сьогодні в мінських офісах "Яндекс.Таксі" і Uber відбуваються обшуки. Цю інформацію підтвердили в пресслужбах "Яндекс.Таксі" та Uber.

Офіси розташовані в різних частинах міста. Нині в компаніях намагаються дізнатися подробиці і причини того, що відбувається.