Невідомі озброєні люди заблокували офіси "Яндекса" та Uber у Мінську
Невідомі озброєні люди прийшли в офіси "Яндекса" та Uber у Мінську.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це в четвер повідомило джерело, близьке до компанії, і підтвердили в самому "Яндексі".
"Невідомі люди в чорному одязі зі зброєю прийшли в офіси "Яндекса" у Мінську. Офіси заблоковані, включно з кількома співробітниками, які перебувають всередині", - сказав співрозмовник агентства.
У пресслужбі компанії підтвердили слова джерела. "З'ясовуємо деталі", - сказали в компанії.
Як пише білоруський портал Onliner, сьогодні в мінських офісах "Яндекс.Таксі" і Uber відбуваються обшуки. Цю інформацію підтвердили в пресслужбах "Яндекс.Таксі" та Uber.
Офіси розташовані в різних частинах міста. Нині в компаніях намагаються дізнатися подробиці і причини того, що відбувається.
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кто єто сделал? (с)
И правильно сделали.
Я принципиально не пользуюсь.
Но на нынешнее СНБО и Баканова надежды мало.
Внаслідок проведених наприкінці травня 2017 року обшуків в офісах компанії Яндекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України встановила, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96 персональні дані українців.
Це були особисті дані, інформація про рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.
Також задокументовано факти, коли серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ, інших підрозділів, які беруть участь в АТО на сході України, працівники органів державної влади та управління.
За інформацією СБУ, інформацію передавали спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості.
Глава СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах Яндекс. Україна правоохоронці знайшли багато цікавого, пов'язаного з країною-агресором Росією:
Страшна штука - біда з хромосомами...