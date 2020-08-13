Власти Беларуси готовят вооруженную провокацию с использованием пограничников, - СМИ

Пограничным войскам в Бресте поступила информация, что их часть готовят поднимать по боевой тревоге в связи с якобы вооруженным нападением неизвестных группировок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "БЕЛСАТ" сообщил источник в пограничных войсках.

"Главный смысл провокации в том, что им раздадут оружие и скажут отбивать атаку", - говорит источник.

Военнослужащий предупреждает: чтобы избежать провокаций, нужно предупредить всех солдат срочной службы, их родственников и других военнослужащих не стрелять, забаррикадироваться в частях и не выполняют приказов, какие бы угрозы от высшего офицерского состава не поступали.

"Это будет спусковым крючком для силовиков для открытия огня по мирным протестам", - добавил источник.

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