Власти Беларуси готовят вооруженную провокацию с использованием пограничников, - СМИ
Пограничным войскам в Бресте поступила информация, что их часть готовят поднимать по боевой тревоге в связи с якобы вооруженным нападением неизвестных группировок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "БЕЛСАТ" сообщил источник в пограничных войсках.
"Главный смысл провокации в том, что им раздадут оружие и скажут отбивать атаку", - говорит источник.
Военнослужащий предупреждает: чтобы избежать провокаций, нужно предупредить всех солдат срочной службы, их родственников и других военнослужащих не стрелять, забаррикадироваться в частях и не выполняют приказов, какие бы угрозы от высшего офицерского состава не поступали.
"Это будет спусковым крючком для силовиков для открытия огня по мирным протестам", - добавил источник.
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Но и враг, поддающий масла в огонь - тот же - кремлядь фсбшная.
Насчет Беларуси - я не уверен сейчас ни в чем, но надеюсь на народ этой страны.
пастора у них нету
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#
События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют его квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то, что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов, на которые у меня нет ответов в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет, спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то, что знаю и то, что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
Теперь я понимаю лозунг Зе
УКРАНА ЦЕ ТЫ...
СДЕЛАЛА САМА СЕБЯ ДВА РАЗА!
Через несколько часов? Это какую скорость нужно иметь, чтобы от Беларуси до Киева за несколько часов и место вычислили ?
Побратимы из ПС? Вывезли? КГБистам подсрачников надавали и полиции и вывезли?
А..а..полиция с кгбистами в это время по сигаретке курили и не видели....
https://twitter.com/Grybauskaite_LT?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293817634144780289%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2020%2F8%2F13%2F389325%2F
беларусы простите. я думал бацька типа прикольный чувак, картоха-надои...
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения".
Как сказал классик, - а за политическую отсталость полагалась пуля в затылок.
Мабуть имеется в виду шо на них будет нападать войско польске.
У них і так у голові зараз каша (почитайте Алєксієвич), ще й нагнітають постійно жахалками.
І деморалізований люд водить хороводи з квітками, і ладить петиції до живоїда, а не думає, як відбити атаку, бо не сприймає агресорів як ворогів - тупо їх НЕ БАЧИТЬ.
У нації, яка на 90 % втратила власну мову (ідентичність), зараз - "дефект головного дзеркала", в якому зло ховається за "братське" благо.
Їм самообороною і самоорганізацією зайнятися б, а вони вимагають у "дагагова владімвладімича" вєрнуть всьо взад, как било...
Пукииинн памагииии!!