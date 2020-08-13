РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10477 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
24 348 82

Власти Беларуси готовят вооруженную провокацию с использованием пограничников, - СМИ

Власти Беларуси готовят вооруженную провокацию с использованием пограничников, - СМИ

Пограничным войскам в Бресте поступила информация, что их часть готовят поднимать по боевой тревоге в связи с якобы вооруженным нападением неизвестных группировок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "БЕЛСАТ" сообщил источник в пограничных войсках.

"Главный смысл провокации в том, что им раздадут оружие и скажут отбивать атаку", - говорит источник.

Военнослужащий предупреждает: чтобы избежать провокаций, нужно предупредить всех солдат срочной службы, их родственников и других военнослужащих не стрелять, забаррикадироваться в частях и не выполняют приказов, какие бы угрозы от высшего офицерского состава не поступали.

"Это будет спусковым крючком для силовиков для открытия огня по мирным протестам", - добавил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
ППЦ. Ну вот и разворачивается по образцу нашего Майдана. Видать советчик тот же - кремлевский карлик.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:23 Ответить
+16
КДБ Бєларусі вільно працює під Києвом? Це точно не туфта?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:29 Ответить
+12
Ты, гавноротое, не в курсе, что Путин УЖЕ напал? В августе 2014?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППЦ. Ну вот и разворачивается по образцу нашего Майдана. Видать советчик тот же - кремлевский карлик.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:23 Ответить
Менше потрібно транслювати цих путінських меседжів і страшилок.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:24 Ответить
Так эта революция в Беларуси с самого начала и была "кремлевской". Почему теперь кукловод должен быть другой? Задача не дать белорусам свободу, а окончательно подмять Беларусь под Рашу.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:30 Ответить
Советчик тот же - совесть и сердца граждан своей страны.
Но и враг, поддающий масла в огонь - тот же - кремлядь фсбшная.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:31 Ответить
Дилемма: вот кто скажет -- это революция против Луки, но за свободную Беларусь или за Союз Беларуси с Рашкой?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:37 Ответить
Современный мир очень подвижен. И игроков на поле много. Кто-то один это начинал, а кто-то другой закончит. Цели меняются за месяцы. Вчерашние союзники становятся врагами. Сознание может меняться за считанные дни (я в ноябре 2013 считал россиян братьями... а в феврале 2014 - понял, что это мягко говоря, не так).
Насчет Беларуси - я не уверен сейчас ни в чем, но надеюсь на народ этой страны.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:18 Ответить
Пока никто не знает. Включая и белорусов. К сожалениею.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:18 Ответить
не получится Майдана
пастора у них нету
показать весь комментарий
13.08.2020 16:25 Ответить
Я не говорил что у них Майдан. Я говорил о том как события разворачиваются у них.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:40 Ответить
Та ничого там не буде , поки вони нарешті не зрозуміють хто це там з балалайкою в кущах стоіть ,поки не перестануть лобизати окуєнно браццкий руске нарот , ничого там не буде
показать весь комментарий
13.08.2020 17:37 Ответить
В буремні часи усвідомлення хто кому є хто настає дуже швидко.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:52 Ответить
То мабуть що ці часи ще не прийшли до них
показать весь комментарий
13.08.2020 18:00 Ответить
Всьому свій час. Як би це банально не звучало.
показать весь комментарий
14.08.2020 09:09 Ответить
Россия включает Крымский сценарий ????
показать весь комментарий
13.08.2020 15:24 Ответить
Так ради унижтожения Беларуси всё и начиналось.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:27 Ответить
Точно. Там тоже была команда не стрелять в нападающих, и сдали Крым без единого выстрела
показать весь комментарий
13.08.2020 16:32 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют его квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то, что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов, на которые у меня нет ответов в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет, спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то, что знаю и то, что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:25 Ответить
КДБ Бєларусі вільно працює під Києвом? Це точно не туфта?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:29 Ответить
Почему нет? Они же не АТОшники, чтоб их ловить.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:36 Ответить
Не сміши, бо СБУ їх би просто не пустила!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:09 Ответить
Якщо забашляють буде діло.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:46 Ответить
СБУ наверное другими делами занята.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:50 Ответить
Белорусии? Йди звідси, "запарєбрік", тут горілки нема! Бєларусь, опудало, Бєларусь!
показать весь комментарий
13.08.2020 15:47 Ответить
Бєларусі, а не "Бєлорусіі". Читати не вмієш чи ти провокатор?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:07 Ответить
Проспись та баньки протри, якщо читати ще вмієш! Йди з богом- тут горілки немає!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:19 Ответить
Здається, нас дуже не вміло намагаються залякати.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:21 Ответить
Полная туфта!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:34 Ответить
ну если кгб Беларуси как у себя дома, то фсб вообще пешком по Киеву гуляет, даже не скрываясь.
Теперь я понимаю лозунг Зе
УКРАНА ЦЕ ТЫ...
СДЕЛАЛА САМА СЕБЯ ДВА РАЗА!
показать весь комментарий
13.08.2020 15:34 Ответить
Капздец. Наваяли фейк для слабоумных и слабоумные начали коментировать.
Через несколько часов? Это какую скорость нужно иметь, чтобы от Беларуси до Киева за несколько часов и место вычислили ?
Побратимы из ПС? Вывезли? КГБистам подсрачников надавали и полиции и вывезли?
А..а..полиция с кгбистами в это время по сигаретке курили и не видели....
показать весь комментарий
13.08.2020 16:08 Ответить
Да что-то в последнее этот шоколадный парняга постит всё подряд, выглядит это странно и стрёмно.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:20 Ответить
Завязывай с тяжёлыми наркотиками
показать весь комментарий
13.08.2020 16:37 Ответить
100% деза! Операція " Двох зайцев с одново вистрєла".
показать весь комментарий
13.08.2020 15:48 Ответить
Ну к чему этот вброс?скучно живеш?Иди на базар посей лапшу там бомжи с удовольствием под шмурдяк послушают
показать весь комментарий
13.08.2020 16:19 Ответить
Бред!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:33 Ответить
Даля Грибаускайте: "Диктатор с кровавыми руками, Лукашенко, уходи сейчас. Ты сделал свою судьбу - у тебя нет будущего не белоруской земле".
https://twitter.com/Grybauskaite_LT?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293817634144780289%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2020%2F8%2F13%2F389325%2F
показать весь комментарий
13.08.2020 15:26 Ответить
Что это за бред, там уже протестов почти нет, к чему это нагнетание.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:26 Ответить
Как это нет, сегодня вышло самое большое колличество людей за все время протестов
показать весь комментарий
13.08.2020 15:36 Ответить
Разве?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:54 Ответить
Гляйвицкий инцидент?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:27 Ответить
Обязанности постового. Стой, кто идет, выстрел в воздух, следующий на поражение.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:28 Ответить
двоешник...)
показать весь комментарий
13.08.2020 15:55 Ответить
Стой кто идет , гавари парол : , Пароль ; Прахади
показать весь комментарий
13.08.2020 17:40 Ответить
отражать палку из-за границы протянутую к выключателю интернета...
беларусы простите. я думал бацька типа прикольный чувак, картоха-надои...
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения
показать весь комментарий
13.08.2020 15:30 Ответить
Э-эй, полегче, так можно и сторонником Зеленского стать))
показать весь комментарий
13.08.2020 16:06 Ответить
для меня это невозможно, а для вас да?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:09 Ответить
Тоже нет, я и так за него))
показать весь комментарий
13.08.2020 16:15 Ответить
за зе-лоха, оно и видно. не воняй в моих коментариях, лижи попу зе-лоху пока он шашлычки ест
показать весь комментарий
13.08.2020 16:17 Ответить
Шоколадное отребъе приватизировало комменты?)))Ржунимагу)))
показать весь комментарий
13.08.2020 16:18 Ответить
зе-отстой, не воняй )
показать весь комментарий
13.08.2020 16:19 Ответить
Соя, ты уже добровольно признал себя бараном, облажавшимся в отношении луки)))тебе мало?)))
показать весь комментарий
13.08.2020 16:21 Ответить
скрп пнх
показать весь комментарий
13.08.2020 16:31 Ответить
ты за луку падла? оно и видно тварь
показать весь комментарий
13.08.2020 16:32 Ответить
По-моему ты кукухой двинулся, если такое утверждаешь. Это только ваши так на лету переобуваются. Я эту мразь не поддерживал изначально.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:46 Ответить
чистая логика зебил, я за луку не топил а ты говоришь что я облажался. какой из этого вывод - ты за луку и у тебя бомбануло когда я против него сказал
показать весь комментарий
13.08.2020 17:43 Ответить
Ты облажался тем, что цитата: "беларусы простите. я думал бацька типа прикольный чувак, картоха-надои...
но теперь я вижу что это бандит, преступник и мафия положивший на законы ради своего мнения".

Как сказал классик, - а за политическую отсталость полагалась пуля в затылок.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:45 Ответить
то есть ты не согласен что таракан это бандит преступник и мафия? от этого у тебя бомбануло?
показать весь комментарий
13.08.2020 17:47 Ответить
Почему же не согласен?Очень даже согласен, о чём и пишу вполне себе открыто. А насчёт того, что бомбануло...это мягко говоря не соответствует реальности.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:58 Ответить
так если ты согласен, о чем наш спор, зачем ты начал писать камменты?
показать весь комментарий
13.08.2020 18:03 Ответить
председатель в роли геополитика, не способный адекватно реагировать на изменения, вот и все
показать весь комментарий
13.08.2020 16:30 Ответить
погранцы? с хера ли из минска атаковать границы? скорее это чтоб рашистские войска не отражать.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:33 Ответить
Ну погранцы ж в Бресте, а Брест - это польская граница, причём тут Минск?
Мабуть имеется в виду шо на них будет нападать войско польске.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:44 Ответить
Пусть тренируются, вдруг Путин нападёт.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:33 Ответить
Ты, гавноротое, не в курсе, что Путин УЖЕ напал? В августе 2014?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:44 Ответить
Ну ты там всё равно держись.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:53 Ответить
пнх козлокопытный
показать весь комментарий
13.08.2020 16:05 Ответить
Толян, нам ли быть в печали. Держи хвост пистолетом.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:18 Ответить
изыди чмо ...
показать весь комментарий
13.08.2020 16:24 Ответить
Странно видеть эти комментарии под украинскими флажками. Нарид уже забыл, как пользуясь неразберихой в страну ломанулись специально подготовленные группы чувачков? Гиркины всякие и прочие гиви с смоторолами (земля им стекловатой).
показать весь комментарий
13.08.2020 15:34 Ответить
Військові частини, солдати, бандити, зброя, штурм, уявляєте як це звучить в головах не звиклих до такого білорусів? Це ще один метод залякування.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:04 Ответить
Насильницькими відосами їм три дні ламають свідомість, це медіапублічний шантаж сваволею.
У них і так у голові зараз каша (почитайте Алєксієвич), ще й нагнітають постійно жахалками.
І деморалізований люд водить хороводи з квітками, і ладить петиції до живоїда, а не думає, як відбити атаку, бо не сприймає агресорів як ворогів - тупо їх НЕ БАЧИТЬ.
У нації, яка на 90 % втратила власну мову (ідентичність), зараз - "дефект головного дзеркала", в якому зло ховається за "братське" благо.
Їм самообороною і самоорганізацією зайнятися б, а вони вимагають у "дагагова владімвладімича" вєрнуть всьо взад, как било...
показать весь комментарий
13.08.2020 16:45 Ответить
Алё, гараж, в Беларусии нет никакой революции и близко!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:09 Ответить
ну вот вейшнория и напала на бацьку..... понятно - надо помогать понятно - войсками...............
показать весь комментарий
13.08.2020 16:14 Ответить
как то гротескно все это со стороны
показать весь комментарий
13.08.2020 16:31 Ответить
Хвіст крутить собакою.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:42 Ответить
Зеленский введи войска
показать весь комментарий
13.08.2020 17:45 Ответить
Это не власти Беларуси, кишка тонка. Это почерк Пукана кремлёвского у*бана.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:37 Ответить
Ну в цель понятна? Чтобы сработал пункт Союзного договора... о некоем внешнем нападении. Вот тогда и вводятся войска России для якобы защиты......
Пукииинн памагииии!!
показать весь комментарий
13.08.2020 22:04 Ответить
 
 