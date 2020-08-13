В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar
В Беларусь, где уже пятый день проходят протесты против режима Александра Лукашенко, прибыли два самолета Военно-воздушных сил России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в данных на трекинговом сервисе Flight Radar 24.
По данным сервиса, приписанный к ВВС РФ самолет Ту-134АК с регистрационным номером RA-65690, выполнив рейс из Москвы, приземлился 12 августа в 07:41 утра в городе Ложке, что недалеко от Минска и Жодино.
Также в этот день, но на полтора часа позже, в Беларусь из Москвы прилетел еще один самолет ВВС РФ - все тот же Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692. В 14:20 он вылетел обратно в столицу России.
Данные о числе пассажиров и назначении обоих рейсов не указаны. Официальной информации, для чего они прилетали в РБ, также нет.
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З.Ы." Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству."
Общество 13-авг, 16:319 1 670 0
Политтехнолог Владислав Рогимов, которого связывают с Владимиром Зеленским и "поваром" Путина Евгением Пригожиным, заявил о внезапном визите Александра Лукашенко в Москву.
"По информации от моего источника в АП Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным", - заявил он в своем Telegram-канале.
До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.
Тем временем Telegram-канал утверждает, что глава Беларуси очень нервничает из-за масштабных протестов и начал давить на силовиков, которые уже сами не уверены в собственных силах.
"Практически все руководство силового блока вывезло семьи, в основном в Москву. Лукашенко пока думает, что удержит ситуацию, но процесс пошел", - говорится в сообщении. Официального подтверждения этих данных нет.
Из Москвы в Минск прибыло два Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области около 10 утра по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.
По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Московской области в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.
Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.
еще долго чайки долбили всплывающие балалайки оркестра имени александрова
тушки, они же, как хороший коньяк, с годами становятся все лучше
а числится, бо нема грошей...а то давно бы стал детским кафе или мульти-кинотеатром, как его собратья по небу
И да, скоро " Детскими кафе" Станет вся авиация ПС.
а чтобы потешить гордыню пишешь - "скоро"...вангуешь
и да, тела, утонувших при взлете в сочи, так никто и не поднимал...когда в море штиль, то разносятся над водой - непобедимая и легендарная...
Ти можеш скільки заманеться стєбатись з совєцьких літаків, але той факт, що за 30 років не запущено в серію жодного нового типу українського літака повинен нємного осаждать твою браваду.
https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8