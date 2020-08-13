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В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar

В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar

В Беларусь, где уже пятый день проходят протесты против режима Александра Лукашенко, прибыли два самолета Военно-воздушных сил России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в данных на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

По данным сервиса, приписанный к ВВС РФ самолет Ту-134АК с регистрационным номером RA-65690, выполнив рейс из Москвы, приземлился 12 августа в 07:41 утра в городе Ложке, что недалеко от Минска и Жодино.

В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar 01
В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar 02

Также в этот день, но на полтора часа позже, в Беларусь из Москвы прилетел еще один самолет ВВС РФ - все тот же Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692. В 14:20 он вылетел обратно в столицу России.

В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России, - Flight Radar 03

Данные о числе пассажиров и назначении обоих рейсов не указаны. Официальной информации, для чего они прилетали в РБ, также нет.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) россия (96420) самолет (3657) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+66
Привезли сбежавший с Украины Беркут ..
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13.08.2020 16:00 Ответить
+45
Он уже давно там.
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13.08.2020 16:02 Ответить
+27
Гранаты и газ закончились. Знаем по Майдану
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13.08.2020 16:07 Ответить
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Ваєнторг,пляттт! Виездная тарговля! Налетай,сябри,падешевело!
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13.08.2020 17:32 Ответить
встречай Беларусь асфабадителей !
З.Ы." Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству."
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13.08.2020 17:35 Ответить
У Білорусь із Москви прилетіли два літаки ВПС Росії, - Flight Radar - Цензор.НЕТ 6149
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13.08.2020 17:55 Ответить
Ниукого в зале(мире) нет таких бровей.
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14.08.2020 09:24 Ответить
до України московія також два прислала у часи Майдана
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13.08.2020 18:18 Ответить
"Лукашенко срочно вылетел в Москву", - Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска
Общество 13-авг, 16:319 1 670 0

Политтехнолог Владислав Рогимов, которого связывают с Владимиром Зеленским и "поваром" Путина Евгением Пригожиным, заявил о внезапном визите Александра Лукашенко в Москву.

"По информации от моего источника в АП Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным", - заявил он в своем Telegram-канале.

До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.

Тем временем Telegram-канал утверждает, что глава Беларуси очень нервничает из-за масштабных протестов и начал давить на силовиков, которые уже сами не уверены в собственных силах.

"Практически все руководство силового блока вывезло семьи, в основном в Москву. Лукашенко пока думает, что удержит ситуацию, но процесс пошел", - говорится в сообщении. Официального подтверждения этих данных нет.

Из Москвы в Минск прибыло два Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области около 10 утра по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Московской области в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.

Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.
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13.08.2020 18:41 Ответить
Путин подмогу прислал.
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13.08.2020 18:52 Ответить
ту134 мо рф такие ненадежные...один из сочи улетел прям в чёрное море...
еще долго чайки долбили всплывающие балалайки оркестра имени александрова
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13.08.2020 18:59 Ответить
Почитайте, перед сном, какой тип самолёта упал в Сочи.
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13.08.2020 22:01 Ответить
тип - тушка,... и та тушка погребла воинов из в/ч им александрова в пучину морскую...а с большим числом, еще и доктора лизу подсадили
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14.08.2020 06:03 Ответить
Ту134 довольно таки надежный самолет. В составе ПС Украины до сих пор числится один Ту134А3.
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14.08.2020 07:47 Ответить
похоже, слова "довольно таки" и "числится" еще пуще добавляют надежности...
тушки, они же, как хороший коньяк, с годами становятся все лучше
а числится, бо нема грошей...а то давно бы стал детским кафе или мульти-кинотеатром, как его собратья по небу
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14.08.2020 08:29 Ответить
Если мерить такими категориями, то американцы до сих пор не могут найти деньги на замену своих Б52, уж они то как "хороший коньяк", некоторым бортам по 60 лет!
И да, скоро " Детскими кафе" Станет вся авиация ПС.
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14.08.2020 08:57 Ответить
так и знал, дальше пойдет равнение на америку...покоя не дают зависть и унижение, так хоть на словах поставим себя в один ряд...
а чтобы потешить гордыню пишешь - "скоро"...вангуешь
и да, тела, утонувших при взлете в сочи, так никто и не поднимал...когда в море штиль, то разносятся над водой - непобедимая и легендарная...
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14.08.2020 09:27 Ответить
Яка гординя? Ти о чьом? Ти знаєш скільки років самому новому винищувачу в ПС чи транспортнику у Мелітополі? Твої слуги хотять склепать до нового року мегабонбандіровщік, при тому, що власне уже готове виробництво транспортних літаків похєрєно, а навколо МоторСічі крутяться непонятні мутняки.
Ти можеш скільки заманеться стєбатись з совєцьких літаків, але той факт, що за 30 років не запущено в серію жодного нового типу українського літака повинен нємного осаждать твою браваду.
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14.08.2020 09:58 Ответить
Вот как раз "тушка" от "тушки", очень отличаются, хотя и оба "пассажиры".
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17.08.2020 23:20 Ответить
а вы думаете кто так белорусов сильно лупит? без москвы там не обошлось
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13.08.2020 19:27 Ответить
Чотири сотні вбивць доставлено...
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13.08.2020 19:48 Ответить
Я смотрю на это все и мне напоминает 2014 год в Крыму и Донецк, Луганск. Когда дауны кричали "Хутин, введи войска". Скоро будет не Белорусь, а БНР
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13.08.2020 20:19 Ответить
помасчь от брацкава нарота ....гранаты , патроны , снайперские винтовки.
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14.08.2020 00:06 Ответить
При совке гражданскими ту 134 солдат в ГСВГ забрасывали.
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14.08.2020 01:31 Ответить
білорусів вбиває рассєянський спецназ- бувший радник пуйла.

https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8
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14.08.2020 08:59 Ответить
...колишній...
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14.08.2020 16:15 Ответить
Не знаю такого города. даже нет на карте. Уточните название .
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14.08.2020 10:18 Ответить
Началось. Скоро Россия регулярные войска введет защищать "русскоговорящих"
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14.08.2020 10:23 Ответить
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