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Новости Революция в Беларуси
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Студенты КНУ им. Шевченко требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора

Студенты КНУ им. Шевченко требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора

Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят отменить Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст обращения.

"Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", - говорится в обращении.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская в комментарии "УНИАН" сообщила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее: "Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замначальника юридического управления администрации Лукашенко уволился в знак протеста. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) вуз (908) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Университет (247) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
підтримую, молодці!
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13.08.2020 16:57 Ответить
+10
... и вручить ему звание почетного мясника и фашиста!
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13.08.2020 17:00 Ответить
+7
Требую, что бы наказали тех придурков, которые присвоили это звание такому человеку!
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13.08.2020 17:05 Ответить
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підтримую, молодці!
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13.08.2020 16:57 Ответить
После этого коммента всем последующим комментаторам можно было бы ничего не писать)))
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13.08.2020 17:06 Ответить
Можна не писати.
Але на форумі є випускники Універу, яким можна підписатися під зверненням за посиланням.
Звернення відкрите для підпису випускниками і студентами.
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13.08.2020 17:12 Ответить
дякую. за таку оцінку!
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13.08.2020 17:38 Ответить
ооо, попрокидалися...

ну так усі єнєрали пєсчаной кар'єри завше готуються до минулих війн

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1293455816973000704 12 авг.

Протесты в БССР похожи на попытку показать устрашения Украины.
Ну и отработку действий по подавлению протестов в Украине.
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13.08.2020 16:58 Ответить
Надо всем немножко успокоится, попить водички и не буянить перед мониторами. а студентам учёбой заниматься. Беларусь наш важный торговый партнёр, в том числе военный и топливный. Поэтому не надо какать в колодец, раньше времени
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13.08.2020 16:59 Ответить
что бы не делать - лишь бы не учиться..
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13.08.2020 17:09 Ответить
Подпись: Грета Тунберг©
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13.08.2020 17:15 Ответить
це Ви написали попивши білоруського Жегулівського? Пийте далі, і не пишіть!
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13.08.2020 17:37 Ответить
... и вручить ему звание почетного мясника и фашиста!
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13.08.2020 17:00 Ответить
нє, любімово гауляйтера пуйла всєя тєрораши
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13.08.2020 17:06 Ответить
И понечетного тоже. Зачем нам полумеры?
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13.08.2020 17:02 Ответить
Молодо-зелено. Им простительно.
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13.08.2020 17:03 Ответить
Тонко))))очень даже тонко))
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13.08.2020 17:07 Ответить
Там підписи випускників 60-х років.
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13.08.2020 17:42 Ответить
Просто это был тонкий намёк на сторонников Зеленского
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13.08.2020 17:43 Ответить
Я це зрозумів. Але натяк дуже невдалий. Схожий на бота, який вставляє свою тематику у будь-яку новину без розбору.
У підписантах звернення і ті, хто голосував за Петю, і за Вову, і за Кошулинського, і за Гриценка.
І я не думаю, що випускники Універу, які поставили свої справжні прізвища та імена під зверненням, дурніші за якусь субстанцію під ботним ніком.
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13.08.2020 17:58 Ответить
Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 97
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13.08.2020 20:15 Ответить
Требую, что бы наказали тех придурков, которые присвоили это звание такому человеку!
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13.08.2020 17:05 Ответить
та тут дело не только в Лукашенко, а вообще во всей системе почетного присвоения ничего не значащих знаний. Кто то положил 20 лет жизни в науку и некоторые из них достигли этого звания, а другой приехал на 1 час в Универ и получил то же звание за глаза.
Или к примеру как Путину дали 9-й дан тэйквондо. Ну как? За что? Он тейквондо не занимался в принципе. Те кто выбирают занимаются тэйквондо после получения первого дана, к 9-му будут идти минимум 36 лет, это требования WTF, при условии что вы всегда будете отвечать остальным критериям, минимальное врямя является одним из них. И тут приходит какой то путин и за пол часа получает 9-й дан.
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13.08.2020 18:36 Ответить
А какой доктор? Зубнюк али глазнюк? А может по женской части, как Поплавок?
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13.08.2020 17:06 Ответить
Какой дурак ему это звание дал?
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13.08.2020 17:07 Ответить
Там в ректорах давно підвизається старе комуняцьке чмо Губерський.
Минулого року влітку воно хотіло прийняти портнягу на викладацьку роботу, то студенти і колишні випускники його обламали.
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13.08.2020 17:22 Ответить
А яке курвисько присвоїло цьому дегенерату таке звання від імені альма матер?

Я свій підпис під зверненням поставив.
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13.08.2020 17:09 Ответить
Саня Таракан хотим присвоить тебе звание доктора!
-Я не могу мне некогда будет митинги разгонять
-А мы тебе присвоим звание почетного доктора
-Хорошо по четным я буду доктором а по нечетным буду митинги разгонять!
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13.08.2020 17:09 Ответить
Доктор , блин ... Белорусы скоро докторскую колбасу сделают из доктора...
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13.08.2020 17:14 Ответить
там академику ка дуркину, в качестве сорри, как бы намедни не присвоили, если у этого отберут. тоже ещё тот душелюб и людовед.
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13.08.2020 17:17 Ответить
когда его посадят, тогда только лишат.
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13.08.2020 17:20 Ответить
Оно такой же доктор как Янукович проХфессор ...
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13.08.2020 17:21 Ответить
Це ті студенти що вибрали Зеленького? Поживіть, побачте, а потім знімайте.
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13.08.2020 17:27 Ответить
Це ті студенти і випускники (починаючи із 60-х років), яким вистачило знань для вступу в Універ Шевченка. А не ті, які лише скурили Букваря за школою, але з безграмотними коментарями сунуть свій ботський глек на капусту, щоб учити випускників Університету.
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13.08.2020 17:52 Ответить
А чего раньше не требовали, Лука был другим? Вообще удивительна революционная требовательность, когда от нашего ОМОНа требовали не бить майдановцев с нарушением инструкций, а вот от революционных генералов Москаля и Яремы не требовали идти нах, хотя именно при них ОМОН и был выучен так действовать.
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13.08.2020 17:49 Ответить
Он пациент а не доктор
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13.08.2020 17:54 Ответить
Який йолоп йому те звання вручив?
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13.08.2020 17:55 Ответить
"Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят отменить Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ..."

А я категорично проти. Якщо звання йому надали за видатні наукові досягнення, то не має значення його політична діяльність. А якщо це звання надали просто через те що він президент, то потрібно розігнати Наукову Раду через некомпетентність.
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13.08.2020 17:58 Ответить
А Ви, вибачайте, випускник чи студент нашого Університету імені Шевченка?
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13.08.2020 18:00 Ответить
Канечна за "научные" достижения - по фальсификации выборов, преследованию оппонентов, разгон демонстрантов, отстрел протестующих... как стать царём и угробить страну. Будущим янелохам это надо знать... Да! и КВН с Масляковым, тут вообще лоханулись... Бубочка, вон, ничего не знает - а призидент!!!
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13.08.2020 21:21 Ответить
А как он тогда будет лечить людей.
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13.08.2020 17:59 Ответить
И присвоить заание Оберштурмбаннфюрер СС
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13.08.2020 18:35 Ответить
Вопрос не по адресу, нужно спрашивать гауляйтера Украины Ермака (он же агент ФСБ "Козырь")
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13.08.2020 18:47 Ответить
А він вчений... Доктор ... Почесний ... Блін, я і не знав ...
У КНУ ???
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13.08.2020 19:42 Ответить
Дайте ему заслуженное звание "ПОЧЕТНОГО КОЛХОЗНИКА"!
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13.08.2020 21:06 Ответить
Дохтор? Почьотный ? Ну все... это ржачь... А лося почетного не выбрали?
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14.08.2020 00:26 Ответить
 
 