Студенты КНУ им. Шевченко требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора
Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят отменить Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст обращения.
"Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", - говорится в обращении.
Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская в комментарии "УНИАН" сообщила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.
На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее: "Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет".
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Але на форумі є випускники Універу, яким можна підписатися під зверненням за посиланням.
Звернення відкрите для підпису випускниками і студентами.
ну так усі єнєрали пєсчаной кар'єри завше готуються до минулих війн
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1293455816973000704 12 авг.
Протесты в БССР похожи на попытку показать устрашения Украины.
Ну и отработку действий по подавлению протестов в Украине.
У підписантах звернення і ті, хто голосував за Петю, і за Вову, і за Кошулинського, і за Гриценка.
І я не думаю, що випускники Універу, які поставили свої справжні прізвища та імена під зверненням, дурніші за якусь субстанцію під ботним ніком.
Или к примеру как Путину дали 9-й дан тэйквондо. Ну как? За что? Он тейквондо не занимался в принципе. Те кто выбирают занимаются тэйквондо после получения первого дана, к 9-му будут идти минимум 36 лет, это требования WTF, при условии что вы всегда будете отвечать остальным критериям, минимальное врямя является одним из них. И тут приходит какой то путин и за пол часа получает 9-й дан.
Минулого року влітку воно хотіло прийняти портнягу на викладацьку роботу, то студенти і колишні випускники його обламали.
Я свій підпис під зверненням поставив.
-Я не могу мне некогда будет митинги разгонять
-А мы тебе присвоим звание почетного доктора
-Хорошо по четным я буду доктором а по нечетным буду митинги разгонять!
А я категорично проти. Якщо звання йому надали за видатні наукові досягнення, то не має значення його політична діяльність. А якщо це звання надали просто через те що він президент, то потрібно розігнати Наукову Раду через некомпетентність.
У КНУ ???