Студенты КНУ им. Шевченко требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора

Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят отменить Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный текст обращения.

"Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне Почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет Университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства", - говорится в обращении.

Директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская в комментарии "УНИАН" сообщила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее: "Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет".

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