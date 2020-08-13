Замначальника юридического управления администрации Лукашенко уволился в знак протеста. ФОТО

Заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правововго управления Администрации Президента Республики Беларусь Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста против действий силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Проскаловича в Instagram.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.