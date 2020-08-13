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Замначальника юридического управления администрации Лукашенко уволился в знак протеста. ФОТО

Заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правововго управления Администрации Президента Республики Беларусь Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста против действий силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Проскаловича в Instagram.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.

Замначальника юридического управления администрации Лукашенко уволился в знак протеста 01

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+13
Предать вовремя-это предусмотреть.Знает что то.
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13.08.2020 16:42 Ответить
+9
А вот это уже что называется первый пошел... Мда...
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13.08.2020 16:42 Ответить
+5
заканчивается для Беларуси эпоха советского Бацьки, ну ничего нет вечного
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13.08.2020 16:48 Ответить
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А вот это уже что называется первый пошел... Мда...
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13.08.2020 16:42 Ответить
Тянуть"мазу"-за этого вурдалака...Дурных нет.
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13.08.2020 16:44 Ответить
какая маза? скорее всего при лукавом он в черном теле и просто попытался таким образом в случае чего пристроиться в кильватере новой но такой же зарусляченой шайки. тут обычня попытка приблизиться к новым реформаторам.
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13.08.2020 16:59 Ответить
Помоєму білоруси стали щось підозрювати......
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13.08.2020 20:16 Ответить
Важко судити, якщо не знаходишся у центрі подій.
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14.08.2020 09:07 Ответить
Предать вовремя-это предусмотреть.Знает что то.
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13.08.2020 16:42 Ответить
Он не нанимался в упыри.

У Вас самого хватило бы совести и мужества перечеркнуть карьеру, создать проблемы семье, своим детям?
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13.08.2020 22:45 Ответить
А чего он увольняется? Все те силовики из России.
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13.08.2020 16:43 Ответить
Сейчас и за этим прийдут "люди в черном"!
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13.08.2020 16:43 Ответить
с картофельными сетками на головах?
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13.08.2020 17:00 Ответить
https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo0OTAwMzU0NjM2NjU2Nzg5XzQ5MTQ3NTA2MTg1NTA1MjQ%3D Pavlo Dudra Топор 18+ Беларусь, [13.08.20 10:05]
Только что получил инсайдерскую инфу:
Минским ОМОНовцам пообещали по 400 долларов в день и квартиры в сжатые сроки.
Ну, вот она и цена, которую платит налогоплательщик.
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13.08.2020 17:05 Ответить
У нас в 2013 Кравасись тоже обещал. Так что - хороший знак)
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13.08.2020 17:11 Ответить
400 поки що,можливо ,дає.. Хоча там зараз банкомати внаслідок пропадання інтернету майже не працюють..

а от з квартирами точно обманув... ))
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13.08.2020 17:15 Ответить
он слишком много знает потому и вовремя уходит.
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13.08.2020 16:45 Ответить
Дурак потому что. Молодой. И не потянул эту должность.
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13.08.2020 16:55 Ответить
Так
.. недостатній рівень цинізму ..
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13.08.2020 16:59 Ответить
У Луки ещё остались те, кто с головой дружит.
Интересно, оштрафуют, лишат заслуг и пенсии, посадят и расстреляют?)))
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13.08.2020 16:46 Ответить
или
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13.08.2020 16:47 Ответить
заканчивается для Беларуси эпоха советского Бацьки, ну ничего нет вечного
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13.08.2020 16:48 Ответить
Не всім охота в міжнародний кримінальний суд з Лукою.
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13.08.2020 16:49 Ответить
Хартия-97, [13.08.20 14:18]

Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге.
Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал сообщения о подозрениях в убийствах мирных протестующих белорусскими спецслужбами, пишет наш корреспондент в Брюсселе.
«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в сферу действия Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», - написал Радослав Сикорский в Твиттере.
Международный уголовный суд (сокращенно - МУС) - международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.
Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.
В 2008 году Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главу государства - президента Судана Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре.
В 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама.
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13.08.2020 17:03 Ответить
А деж там супротив ? ...* За згодою сторін * бачу .
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13.08.2020 16:49 Ответить
Заявление не об увольнении, а о расторжении по соглашению сторон. Он дал Работодателю право его не уволить... Обычно увольняются по собственному желанию, если работать не хотят больше...
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13.08.2020 16:49 Ответить
захотів отримати"вихідну допомогу".. Запізно ..уй дадуть..
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13.08.2020 17:01 Ответить
"По собственному желанию" надо две недели отрабатывать + имеет право за эти две недели передумать. А тут с чистой совестью... и на свободу...

(ПС. это по украинскому законодательству... в Беларуси скорее всего похожее)
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13.08.2020 18:48 Ответить
Если нарушены трудовые права, то отрабатывать не нужно... Например, он мог бы потом доказывать в суде, что его заставляли делать противозаконное (если режим изменится). В любом случае, если бы ему отказали в увольнении, ему бы пришлось писать по собственному, после не выхода, его бы уволили за прогул... Видимо, он знает больше))... Может, его быстро и уволили по соглашению...
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14.08.2020 02:36 Ответить
Смешной парняга. Вроде как юрист. Но!
"А может ли быть законность в государстве беззакония"?
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13.08.2020 16:52 Ответить
Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту - Цензор.НЕТ 7911
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13.08.2020 16:53 Ответить
Не шатайте лодку-яхта тонет!
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13.08.2020 16:54 Ответить
ни хрена. только на мордовию, они здесь не нужны. к братьям навек пусть валят.
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13.08.2020 17:06 Ответить
Вы случайно не в курсе, ему, Луке, Янек подарочный сертификат от нашего Минюста не дарил?
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13.08.2020 17:14 Ответить
Справедливость?
Я много о ней слышал, особенно о социальной спрпаведливости, в детсаду от воспитательницы, в школе от учителей и пионервожатых с комсомольскими вождями, в военно-медиционской акуадемии и в Советской, а затем Украинской армиях от замполитов и перекрасившихся замполитов в выхователей, от лидеров КПСС (Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва, от президентов Кравчука, Кучмы, Ющенко (особенно много от него слышал) и фигляра, но НИ КОГДА её, справедливость, социальную не встречал и не видел.
Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту - Цензор.НЕТ 3071
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13.08.2020 18:06 Ответить
А нету абсолютной справедливости. Справедливость - она у каждого своя. Поэтому и рассказывают каждый о своей справедливости.
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13.08.2020 20:42 Ответить
Не не не, октябрятам, пионерам, комсомольцам и рядовым членам КПСС, назовём их пролетариями, рассказывали о высшей, для всех справедливости. Правда после рассказа пролетарии в пустой гастроном или продмаг шли, за чекушкой и селёдкой с бломбиром, а рассказчики в спецраспределители, за икоркой с балычками.
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13.08.2020 21:11 Ответить
ПРОСКАЛОВИЧ! ВЫ МОЛОДЕЦ, СВОЙ НАРОД НАДО ЛЮБИТЬ А НЕ ГНОБИТЬ!!!!!!!
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13.08.2020 17:02 Ответить
Слушнае пытанне - што рабіць, калі Бацька прымірыцца з людзьмі?

, На жаль, у гісторыі чалавецтва няма прыкладаў варыянтаў дыктатараў прымірэння з народам. Яны заўсёды спрабуюць "сядзець на штыках" у канцы.
-------------------------------
Помнік дыктатуры Альфрэда Стрэснера, які з 1954 па 1989 год восем разоў «пераабраны» прэзідэнтам Рэспублікі Парагвай. Парагвайцы разбілі яго помнік, раздушылі яго бетонным блокам, зацягнулі падмацаваннем і зрабілі надпіс "Ніколі больш!"

Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту - Цензор.НЕТ 2371
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13.08.2020 17:13 Ответить
Суто про найбільш"відморожених"...
Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту - Цензор.НЕТ 5325
у Бацьки "штиків" (омону) 2000.
На населення 9,5 млн..

У янека було 4000 "Беркуту"(тобто
на населення 35 млн..(це,думаю,реальна цифра)
плюс гірші дороги..

ТОМу,Бацька поки що не впав..реально у нього більше сили...у 2 рази..Плюс десятиліття на підготовку до масових бунтів..

Хоча плювок в обличчя білорусам фальсифікацією виборів у 2020 був куди "смачніший"...
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13.08.2020 17:27 Ответить
у нас, между прочим, во время Майдана непомню чтоб из мусарки и тд публично увольнялись. Или было?
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13.08.2020 18:53 Ответить
Був зі Львова. Здається беркутівець.
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13.08.2020 20:16 Ответить
Можливо у людини совість є... чомусь ніхто не замислюється...
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13.08.2020 18:57 Ответить
 
 