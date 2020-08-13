Замначальника юридического управления администрации Лукашенко уволился в знак протеста. ФОТО
Заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правововго управления Администрации Президента Республики Беларусь Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста против действий силовиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Проскаловича в Instagram.
"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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У Вас самого хватило бы совести и мужества перечеркнуть карьеру, создать проблемы семье, своим детям?
Только что получил инсайдерскую инфу:
Минским ОМОНовцам пообещали по 400 долларов в день и квартиры в сжатые сроки.
Ну, вот она и цена, которую платит налогоплательщик.
а от з квартирами точно обманув... ))
.. недостатній рівень цинізму ..
Интересно, оштрафуют, лишат заслуг и пенсии, посадят и расстреляют?)))
Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге.
Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал сообщения о подозрениях в убийствах мирных протестующих белорусскими спецслужбами, пишет наш корреспондент в Брюсселе.
«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в сферу действия Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», - написал Радослав Сикорский в Твиттере.
Международный уголовный суд (сокращенно - МУС) - международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.
Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.
В 2008 году Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главу государства - президента Судана Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре.
В 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама.
(ПС. это по украинскому законодательству... в Беларуси скорее всего похожее)
"А может ли быть законность в государстве беззакония"?
Я много о ней слышал, особенно о социальной спрпаведливости, в детсаду от воспитательницы, в школе от учителей и пионервожатых с комсомольскими вождями, в военно-медиционской акуадемии и в Советской, а затем Украинской армиях от замполитов и перекрасившихся замполитов в выхователей, от лидеров КПСС (Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва, от президентов Кравчука, Кучмы, Ющенко (особенно много от него слышал) и фигляра, но НИ КОГДА её, справедливость, социальную не встречал и не видел.
, На жаль, у гісторыі чалавецтва няма прыкладаў варыянтаў дыктатараў прымірэння з народам. Яны заўсёды спрабуюць "сядзець на штыках" у канцы.
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Помнік дыктатуры Альфрэда Стрэснера, які з 1954 па 1989 год восем разоў «пераабраны» прэзідэнтам Рэспублікі Парагвай. Парагвайцы разбілі яго помнік, раздушылі яго бетонным блокам, зацягнулі падмацаваннем і зрабілі надпіс "Ніколі больш!"
у Бацьки "штиків" (омону) 2000.
На населення 9,5 млн..
У янека було 4000 "Беркуту"(тобто
на населення 35 млн..(це,думаю,реальна цифра)
плюс гірші дороги..
ТОМу,Бацька поки що не впав..реально у нього більше сили...у 2 рази..Плюс десятиліття на підготовку до масових бунтів..
Хоча плювок в обличчя білорусам фальсифікацією виборів у 2020 був куди "смачніший"...