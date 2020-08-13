Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту. ФОТО
Заступник начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правововго управління Адміністрації Президента Республіки Білорусь Артем Проскалович написав заяву про звільнення на знак протесту проти дій силовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Проскаловича в Instagram.
"Більше не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", - написав Проскалович.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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У Вас самого хватило бы совести и мужества перечеркнуть карьеру, создать проблемы семье, своим детям?
Только что получил инсайдерскую инфу:
Минским ОМОНовцам пообещали по 400 долларов в день и квартиры в сжатые сроки.
Ну, вот она и цена, которую платит налогоплательщик.
а от з квартирами точно обманув... ))
.. недостатній рівень цинізму ..
Интересно, оштрафуют, лишат заслуг и пенсии, посадят и расстреляют?)))
Преступлениями белорусских спецслужб может заняться Международный уголовный суд в Гааге.
Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал сообщения о подозрениях в убийствах мирных протестующих белорусскими спецслужбами, пишет наш корреспондент в Брюсселе.
«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в сферу действия Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», - написал Радослав Сикорский в Твиттере.
Международный уголовный суд (сокращенно - МУС) - международный орган уголовной юстиции, расположенный в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию.
Для запуска процесса в Международном уголовном суде необходимо обращение одной из стран-участниц или совета безопасности ООН. При определенных условиях прокурор суда может начать расследование самостоятельно.
В 2008 году Международный уголовный суд впервые выдал ордер на арест действующего главу государства - президента Судана Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре.
В 2011 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама.
(ПС. это по украинскому законодательству... в Беларуси скорее всего похожее)
"А может ли быть законность в государстве беззакония"?
Я много о ней слышал, особенно о социальной спрпаведливости, в детсаду от воспитательницы, в школе от учителей и пионервожатых с комсомольскими вождями, в военно-медиционской акуадемии и в Советской, а затем Украинской армиях от замполитов и перекрасившихся замполитов в выхователей, от лидеров КПСС (Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва, от президентов Кравчука, Кучмы, Ющенко (особенно много от него слышал) и фигляра, но НИ КОГДА её, справедливость, социальную не встречал и не видел.
, На жаль, у гісторыі чалавецтва няма прыкладаў варыянтаў дыктатараў прымірэння з народам. Яны заўсёды спрабуюць "сядзець на штыках" у канцы.
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Помнік дыктатуры Альфрэда Стрэснера, які з 1954 па 1989 год восем разоў «пераабраны» прэзідэнтам Рэспублікі Парагвай. Парагвайцы разбілі яго помнік, раздушылі яго бетонным блокам, зацягнулі падмацаваннем і зрабілі надпіс "Ніколі больш!"
у Бацьки "штиків" (омону) 2000.
На населення 9,5 млн..
У янека було 4000 "Беркуту"(тобто
на населення 35 млн..(це,думаю,реальна цифра)
плюс гірші дороги..
ТОМу,Бацька поки що не впав..реально у нього більше сили...у 2 рази..Плюс десятиліття на підготовку до масових бунтів..
Хоча плювок в обличчя білорусам фальсифікацією виборів у 2020 був куди "смачніший"...