Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту. ФОТО

Заступник начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правововго управління Адміністрації Президента Республіки Білорусь Артем Проскалович написав заяву про звільнення на знак протесту проти дій силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Проскаловича в Instagram.

"Більше не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", - написав Проскалович.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.