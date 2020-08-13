Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка просять позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований текст звернення.

"Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку Почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет Університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави", - йдеться в зверненні.

Директор Центру комунікацій КНУ Олена Добржанська в коментарі "УНІАН" повідомила, що з листопада 2009 року і до цього дня Лукашенко є почесним доктором КНУ.

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На запитання, чи не планують в університеті переглянути відповідне рішення Вченої ради, Добржанська відповіла: "Я не знаю, планується чи не планується, але на сьогодні це рішення не змінено ... На момент, коли ми з вами розмовляємо, у мене немає іншої відповіді, тому що її дійсно немає".