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Новини Революція в Білорусі
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Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка просять позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований текст звернення.

"Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку Почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет Університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави", - йдеться в зверненні.

Директор Центру комунікацій КНУ Олена Добржанська в коментарі  "УНІАН" повідомила, що з листопада 2009 року і до цього дня Лукашенко є почесним доктором КНУ.

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На запитання, чи не планують в університеті переглянути відповідне рішення Вченої ради, Добржанська відповіла: "Я не знаю, планується чи не планується, але на сьогодні це рішення не змінено ... На момент, коли ми з вами розмовляємо, у мене немає іншої відповіді, тому що її дійсно немає".

Автор: 

Білорусь (7987) виш (556) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668) Університет (185) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+19
підтримую, молодці!
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13.08.2020 16:57 Відповісти
+10
... и вручить ему звание почетного мясника и фашиста!
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13.08.2020 17:00 Відповісти
+7
Требую, что бы наказали тех придурков, которые присвоили это звание такому человеку!
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13.08.2020 17:05 Відповісти
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підтримую, молодці!
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13.08.2020 16:57 Відповісти
После этого коммента всем последующим комментаторам можно было бы ничего не писать)))
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13.08.2020 17:06 Відповісти
Можна не писати.
Але на форумі є випускники Універу, яким можна підписатися під зверненням за посиланням.
Звернення відкрите для підпису випускниками і студентами.
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13.08.2020 17:12 Відповісти
дякую. за таку оцінку!
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13.08.2020 17:38 Відповісти
ооо, попрокидалися...

ну так усі єнєрали пєсчаной кар'єри завше готуються до минулих війн

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1293455816973000704 12 авг.

Протесты в БССР похожи на попытку показать устрашения Украины.
Ну и отработку действий по подавлению протестов в Украине.
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13.08.2020 16:58 Відповісти
Надо всем немножко успокоится, попить водички и не буянить перед мониторами. а студентам учёбой заниматься. Беларусь наш важный торговый партнёр, в том числе военный и топливный. Поэтому не надо какать в колодец, раньше времени
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13.08.2020 16:59 Відповісти
что бы не делать - лишь бы не учиться..
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13.08.2020 17:09 Відповісти
Подпись: Грета Тунберг©
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13.08.2020 17:15 Відповісти
це Ви написали попивши білоруського Жегулівського? Пийте далі, і не пишіть!
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13.08.2020 17:37 Відповісти
... и вручить ему звание почетного мясника и фашиста!
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13.08.2020 17:00 Відповісти
нє, любімово гауляйтера пуйла всєя тєрораши
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13.08.2020 17:06 Відповісти
И понечетного тоже. Зачем нам полумеры?
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13.08.2020 17:02 Відповісти
Молодо-зелено. Им простительно.
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13.08.2020 17:03 Відповісти
Тонко))))очень даже тонко))
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Там підписи випускників 60-х років.
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13.08.2020 17:42 Відповісти
Просто это был тонкий намёк на сторонников Зеленского
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13.08.2020 17:43 Відповісти
Я це зрозумів. Але натяк дуже невдалий. Схожий на бота, який вставляє свою тематику у будь-яку новину без розбору.
У підписантах звернення і ті, хто голосував за Петю, і за Вову, і за Кошулинського, і за Гриценка.
І я не думаю, що випускники Універу, які поставили свої справжні прізвища та імена під зверненням, дурніші за якусь субстанцію під ботним ніком.
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13.08.2020 17:58 Відповісти
Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 97
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13.08.2020 20:15 Відповісти
Требую, что бы наказали тех придурков, которые присвоили это звание такому человеку!
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13.08.2020 17:05 Відповісти
та тут дело не только в Лукашенко, а вообще во всей системе почетного присвоения ничего не значащих знаний. Кто то положил 20 лет жизни в науку и некоторые из них достигли этого звания, а другой приехал на 1 час в Универ и получил то же звание за глаза.
Или к примеру как Путину дали 9-й дан тэйквондо. Ну как? За что? Он тейквондо не занимался в принципе. Те кто выбирают занимаются тэйквондо после получения первого дана, к 9-му будут идти минимум 36 лет, это требования WTF, при условии что вы всегда будете отвечать остальным критериям, минимальное врямя является одним из них. И тут приходит какой то путин и за пол часа получает 9-й дан.
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13.08.2020 18:36 Відповісти
А какой доктор? Зубнюк али глазнюк? А может по женской части, как Поплавок?
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13.08.2020 17:06 Відповісти
Какой дурак ему это звание дал?
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Там в ректорах давно підвизається старе комуняцьке чмо Губерський.
Минулого року влітку воно хотіло прийняти портнягу на викладацьку роботу, то студенти і колишні випускники його обламали.
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13.08.2020 17:22 Відповісти
А яке курвисько присвоїло цьому дегенерату таке звання від імені альма матер?

Я свій підпис під зверненням поставив.
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13.08.2020 17:09 Відповісти
Саня Таракан хотим присвоить тебе звание доктора!
-Я не могу мне некогда будет митинги разгонять
-А мы тебе присвоим звание почетного доктора
-Хорошо по четным я буду доктором а по нечетным буду митинги разгонять!
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13.08.2020 17:09 Відповісти
Доктор , блин ... Белорусы скоро докторскую колбасу сделают из доктора...
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13.08.2020 17:14 Відповісти
там академику ка дуркину, в качестве сорри, как бы намедни не присвоили, если у этого отберут. тоже ещё тот душелюб и людовед.
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13.08.2020 17:17 Відповісти
когда его посадят, тогда только лишат.
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13.08.2020 17:20 Відповісти
Оно такой же доктор как Янукович проХфессор ...
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13.08.2020 17:21 Відповісти
Це ті студенти що вибрали Зеленького? Поживіть, побачте, а потім знімайте.
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13.08.2020 17:27 Відповісти
Це ті студенти і випускники (починаючи із 60-х років), яким вистачило знань для вступу в Універ Шевченка. А не ті, які лише скурили Букваря за школою, але з безграмотними коментарями сунуть свій ботський глек на капусту, щоб учити випускників Університету.
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13.08.2020 17:52 Відповісти
А чего раньше не требовали, Лука был другим? Вообще удивительна революционная требовательность, когда от нашего ОМОНа требовали не бить майдановцев с нарушением инструкций, а вот от революционных генералов Москаля и Яремы не требовали идти нах, хотя именно при них ОМОН и был выучен так действовать.
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13.08.2020 17:49 Відповісти
Он пациент а не доктор
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13.08.2020 17:54 Відповісти
Який йолоп йому те звання вручив?
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13.08.2020 17:55 Відповісти
"Студенты и выпускники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просят отменить Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ..."

А я категорично проти. Якщо звання йому надали за видатні наукові досягнення, то не має значення його політична діяльність. А якщо це звання надали просто через те що він президент, то потрібно розігнати Наукову Раду через некомпетентність.
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13.08.2020 17:58 Відповісти
А Ви, вибачайте, випускник чи студент нашого Університету імені Шевченка?
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13.08.2020 18:00 Відповісти
Канечна за "научные" достижения - по фальсификации выборов, преследованию оппонентов, разгон демонстрантов, отстрел протестующих... как стать царём и угробить страну. Будущим янелохам это надо знать... Да! и КВН с Масляковым, тут вообще лоханулись... Бубочка, вон, ничего не знает - а призидент!!!
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13.08.2020 21:21 Відповісти
А как он тогда будет лечить людей.
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13.08.2020 17:59 Відповісти
И присвоить заание Оберштурмбаннфюрер СС
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13.08.2020 18:35 Відповісти
Вопрос не по адресу, нужно спрашивать гауляйтера Украины Ермака (он же агент ФСБ "Козырь")
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13.08.2020 18:47 Відповісти
А він вчений... Доктор ... Почесний ... Блін, я і не знав ...
У КНУ ???
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13.08.2020 19:42 Відповісти
Дайте ему заслуженное звание "ПОЧЕТНОГО КОЛХОЗНИКА"!
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13.08.2020 21:06 Відповісти
Дохтор? Почьотный ? Ну все... это ржачь... А лося почетного не выбрали?
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14.08.2020 00:26 Відповісти
 
 