Студенти КНУ імені Шевченка вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Студенти і випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка просять позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований текст звернення.
"Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку Почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет Університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави", - йдеться в зверненні.
Директор Центру комунікацій КНУ Олена Добржанська в коментарі "УНІАН" повідомила, що з листопада 2009 року і до цього дня Лукашенко є почесним доктором КНУ.
На запитання, чи не планують в університеті переглянути відповідне рішення Вченої ради, Добржанська відповіла: "Я не знаю, планується чи не планується, але на сьогодні це рішення не змінено ... На момент, коли ми з вами розмовляємо, у мене немає іншої відповіді, тому що її дійсно немає".
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Але на форумі є випускники Універу, яким можна підписатися під зверненням за посиланням.
Звернення відкрите для підпису випускниками і студентами.
ну так усі єнєрали пєсчаной кар'єри завше готуються до минулих війн
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1293455816973000704 12 авг.
Протесты в БССР похожи на попытку показать устрашения Украины.
Ну и отработку действий по подавлению протестов в Украине.
У підписантах звернення і ті, хто голосував за Петю, і за Вову, і за Кошулинського, і за Гриценка.
І я не думаю, що випускники Універу, які поставили свої справжні прізвища та імена під зверненням, дурніші за якусь субстанцію під ботним ніком.
Или к примеру как Путину дали 9-й дан тэйквондо. Ну как? За что? Он тейквондо не занимался в принципе. Те кто выбирают занимаются тэйквондо после получения первого дана, к 9-му будут идти минимум 36 лет, это требования WTF, при условии что вы всегда будете отвечать остальным критериям, минимальное врямя является одним из них. И тут приходит какой то путин и за пол часа получает 9-й дан.
Минулого року влітку воно хотіло прийняти портнягу на викладацьку роботу, то студенти і колишні випускники його обламали.
Я свій підпис під зверненням поставив.
-Я не могу мне некогда будет митинги разгонять
-А мы тебе присвоим звание почетного доктора
-Хорошо по четным я буду доктором а по нечетным буду митинги разгонять!
А я категорично проти. Якщо звання йому надали за видатні наукові досягнення, то не має значення його політична діяльність. А якщо це звання надали просто через те що він президент, то потрібно розігнати Наукову Раду через некомпетентність.
У КНУ ???