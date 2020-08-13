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Новости Коронавирус и карантин
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Новое деление на карантинные зоны

Новое деление на карантинные зоны

Киев из "зеленого" стал "желтым". Города Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ривненская обл.) и районы Городенковский и Косовский (Ивано-Франковская обл.), Костопольский и Ривненский (Ривненская обл.), Кицманский (Черновицкая область) с понедельника, 17 августа, получат статус "красной зоны" по COVID-19.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Киев, который ранее был в "зеленой" зоне, теперь перемещен в "желтую", отметил Немчинов. В ней также такие областные центры, как Одесса, Харьков, Луцк, Тернополь, Ривне.

Новые карантинные уровни будут действовать не 7 дней, как обычно, а 14, добавил министр.

Также на Цензор.НЕТ: "Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!" - словесная перепалка в харьковском метро из-за неодетой маски. ВИДЕО

Новое деление на карантинные зоны 01
Новое деление на карантинные зоны 02
Новое деление на карантинные зоны 03

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
По-моему всем пофиг уже.
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13.08.2020 20:19 Ответить
+11
Конечно пофиг. Постоянно вестись на один и тот же развод не интересно.
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13.08.2020 20:21 Ответить
+9
Всех по зонам!
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13.08.2020 20:18 Ответить
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Всех по зонам!
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13.08.2020 20:18 Ответить
По-моему всем пофиг уже.
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13.08.2020 20:19 Ответить
Конечно пофиг. Постоянно вестись на один и тот же развод не интересно.
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13.08.2020 20:21 Ответить
Новые карантинные уровни будут действовать не 7 дней, как обычно, а 14, добавил министр

А этот министр не слышал , шо Коля Тищенко отменил карантин , а ?
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13.08.2020 20:18 Ответить
Вам не набридло імітувати кипучу діяльність? Всім вже давно ваш карантин до банана.
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13.08.2020 20:22 Ответить
Країни попутали.
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13.08.2020 22:21 Ответить
Киев, Львов, Одесса, Харьков изначально и до конца карантина должны быть красными...показывать пример...
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13.08.2020 20:23 Ответить
Идинакуй!
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13.08.2020 21:31 Ответить
о...отозвался житель одного из перечисленных...вот и почувствуйте на себе...эти цвета...а то только раздавать гаразд...да ещё - сам там будь всегда...
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14.08.2020 00:17 Ответить
коли введуть нацгвардію в міста і ПРИМУСЯТЬ бидлоту виконувати норми карантина, то у бидла грошей не вистачить на ...\так що дешевше купити маску та мити руки та писок.. Адміністративна стаття "порушення правил карантину" передбачає штраф у 17-34 тисяч гривень або 34-170 тисяч гривень для посадовців за недотримання карантину людей.
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14.08.2020 08:44 Ответить
я только за СИЗ, но если карантин то карантин сначала предоставьте людям эти СИЗ причём обязательно бесплатно, а уж потом штрафуйте за недотримання...и про ответственный пример незабывайте...а то тому мона...а этому не мона...поэтому на данный момент у нас 4 может там ещё парочка городков есть что я не перечислил, а те что перечислил это ворота для инфекции 100% как минимум и они должны и обязаны быть в красной зоне до победы...а не рассказывать другим городам где им быть при том что у самих зашкаливает...
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14.08.2020 20:54 Ответить
Чий є Крим?
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13.08.2020 22:22 Ответить
Крым - Украина...но это не в этой теме...
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14.08.2020 00:18 Ответить
Не понял, а как же призывы из лагеря зелёных упырей не делить украинцев?
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13.08.2020 20:24 Ответить
https://censor.net/user/466437 Це було до виборів.І взагалі,вони пожартували.
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13.08.2020 20:28 Ответить
Біл Гейтс сказав,що на 100 тисяч людей,помирає 14 людей.Якщо брати у відсотках,то це взагалі дуже мало.І не можна ламати через коліно країну.бо буде тільки гірше.
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13.08.2020 20:32 Ответить
вопрос вам а если среди тех умерших будете вы лично?? как тогда с вашим пофигизмом???? вопрос риторический и скорее дилемма..нежели аксиома...
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13.08.2020 20:38 Ответить
https://censor.net/user/56699 Я і так можу від чого завгодно померти.Шанс від раку вмерти набагато більший.Так що давайте продовжувати ламати все? Від цього виграють тільки дуже багаті.Бо можуть все скупити за копійки.
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13.08.2020 20:40 Ответить
середній вік померлих З ковід-19 - 80 з чимось років, у більшості (95%) серйозні хронічні патології

з тією ж вірогідністю можна померти в ДТП
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13.08.2020 21:07 Ответить
Откуда такие данные, что средний возраст умерших - 80 с лишним лет?
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14.08.2020 01:36 Ответить
В Україні не повідомляють про це.
У нас 71,5% померлих - 80+.
А 18,2% - 70-79
Додайте. Буде 89,7%
Я регулярно наводжу офіційну статистику.
Абсолютна більшість померлих - зі старечих будинків та центрів по догляду за немічними (часто вже нерухомими) пацієнтами. У нас розслідування тепер кримінальне роблять щодо цього.
В інших країнах - те саме.
Але треба було вирубити економіку і примусити людей нап*ялити намордники, зірвати навчальний процес, довести купу немаленьких бізнесів до банкрутства.
Оце "турбота" про людей.
Figure 4 text description - третя викладка
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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14.08.2020 03:51 Ответить
Зате Клоун і його зебільна камарилья мають відмазку чому вони такі дебіли, причому у всьому.
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14.08.2020 08:47 Ответить
з оф. статистики
6й розділ
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
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14.08.2020 09:20 Ответить
И где там Украина? Речь шла об Украине.
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21.08.2020 00:37 Ответить
вирус везде одинаковый
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21.08.2020 22:28 Ответить
Вирус везде одинаковый. Только люди разные, И власть. У нас - пофигисты и поприкольники.
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23.08.2020 00:37 Ответить
Новые карантинные уровни будут действовать не 7 дней, как обычно, а 14.
Источник: https://censor.net/n3213675

Упоралися! Всі напрямки підходу/під'їзду на марш 24 серпня перекрили!
Медальки один іншому тепер повісьте.
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13.08.2020 20:38 Ответить
Власть живет на другой планете. Людям пофиг вирус, т. к. он только по телевизору. В реале его нет.
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13.08.2020 20:39 Ответить
Добро пожаловать в Александровскую больницу в Киеве, приди поработай, нету же вируса, или очконул?
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13.08.2020 20:45 Ответить
В любой больнице всегда есть больные, но никто из за этого не устраивал короноистерику и геноцид. Вы надоели со своим лоховирусом
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13.08.2020 21:06 Ответить
буваю в Олександрівській регулярно, нічого страшного не відбувається, особливо з урахуванням того, що сюди звозять усіх з Києва через підозрілі симптоми

а ти тут був? чи просто навмання інших відправляєш?
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13.08.2020 21:06 Ответить
А ты там бываешь?
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13.08.2020 21:38 Ответить
Кто из цензоровцев реально переболел???
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13.08.2020 20:56 Ответить
зараз реально хворіє
і тяжко.
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13.08.2020 21:02 Ответить
А чим підтверджено діагноз?
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13.08.2020 21:05 Ответить
Чула вид сосида а сосид на базари почув...
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13.08.2020 21:10 Ответить
З етичних міркувань я не можу назвати нік цієї людини. Пише що хвороба протікає важко..

У мене самого щось незрозуміле. температура 37, вдень була слабкість, легкий озноб, головний біль і ще дещо. Отруєння виключено. Ознак простуди нема. Весь тиждень мало контактував.
Зараз трохи краще.
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13.08.2020 21:42 Ответить
Дивіться.... Хвороба маскується.
Прочитайте статтю
https://censor.net/resonance/3212910/smert_lyudeyi_vd_gpoks_duje_strashna_v_printsip_lyudi_vmirayut_pri_tyam_rozpovd_lkarv_pro_borotbu_z
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13.08.2020 21:44 Ответить
Перевіряйте дихання. Маєте спокійно витримати 20 секунд затримки.
Втрата нюху та смаку це скоріш за все ковід.
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13.08.2020 21:46 Ответить
Запах, смак відчуваю, апетит є, дихаю вільно, повіільно.
Кондиціонер напередодні весь день не включав, у нас похолодніішало, легкий вітерець з вікна, але горло, нос у порядку!
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13.08.2020 21:54 Ответить
Щось поки незрозуміле.
Спостерігайте.
Вдень температури може і не бути. Ввечері, вночі і вранці. Невисока. Але з ознобом.
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13.08.2020 22:03 Ответить
Коли ж тобі вже вакцину "поставлять", як ти казала?
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13.08.2020 22:36 Ответить
Чухай давай, нафіг...
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13.08.2020 23:08 Ответить
Сиди тихенько.
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13.08.2020 23:12 Ответить
нісенітниця
десятки хвороб мають ті самі симптоми
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14.08.2020 09:21 Ответить
І шо? В мене вірусна пневмонія була декілька років тому, лікар не знала, шо зі мною робити, бо воно ж нічого не допомагало, хіба шо температуру збивати майже 2 тижні і антибіотик для ґалочки, поки само не пройшло. В лікарню навіть не пропонували - не та важкість. Може, то теж якась корона була.
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13.08.2020 22:35 Ответить
Переказуйте від мене, щоб людина одужувала. Обов*язково нехай зберігає позитивний настрій. Бо все те, що багато нагнітають - пригнічує. І це не сприяє покращенню стану.

Ви теж тримайтеся. Беріть обов*язково вітаміни, їжте свіжі овочі та фрукти, дихайте повітрям.
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14.08.2020 05:54 Ответить
Зайдіть на тему Джамала.
Я дав зарок не спілкуватися на авторських темах де вештається цей мент.
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14.08.2020 06:32 Ответить
Мені зараз вже краще. 36.6, можливо якась інша інфекція.. В ДиНиРі через закритість невеликий ризик захворіти на ковідлу. Але фіксують, офіційним даним довіри у мене нема. Спочатку зобов'язували носити маски навіть на роботі, на моїй роботі ніхто не носив. Зараз ВСЮДИ ходят ВСІ без масок. Навіть продавці у магазинах. Можливо ще наполягають у органах управління. І точно не обслуговують відвідувачів у відділеннях банку. Мене турбує таке відношення наРІду.
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14.08.2020 06:52 Ответить
Я неодноразово писала, що у нас тут щороку ходять погані віруси. Які хочте. Багато батьків хворіють, бо діти приносять все з садочків і школи.
Два роки тому моя знайома втратила свідомість і її забрала швидка, лікар сказав, що це - такий вірус, дав їй звільнення від роботи - НІЧОГО НЕ ВИПИСАВ з медикаментів - і пояснив, що треба просто вилежати. В неї пішов бронхіт як ускладення. Коли дзвонила спитати про самопочуття, її чоловік відповідав, що коли як: день краще, інший - нема сил ні до чого ...
Полежала кілька днів, вийшла на роботу - як ворушишся, то воно легше.
Я з тих, хто не підтримує носіння масок. Вони не захищають. Я особисто не можу у ній бути. Кілька хвилин - і все.
Дистанція - так. Вона грає роль. + Звичайна особиста гігієна. І загальне правило, що хворі / люди з симптомами повинні залишатися вдома (а не пхатися в магазин / на базар / роботу і кашляти-чхати на оточуючих).
Мені дуже не подобаються спекуляції, маніпуляції, фальсифікації. І ненавиджу паніку. Вона мене дратує.

На сторінку Джамала я ніколи не ходжу і з ним не спілкуюся.
Спробую знайти - подивлюся.

Зберігайте спокій, свій здоровий глузд і вірте в себе та бережіть себе тим, що від Вас залежить.
Тримайтеся.
Зваріть добрий курячий бульйон - попийте. І сон ! Спіть !
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14.08.2020 07:18 Ответить
А не маєте лінку ? Я не знаю, як знайти.
Вибачте.
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14.08.2020 07:39 Ответить
Знайшла.
Тема для приятного общения.
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14.08.2020 07:43 Ответить
Сподіваюсь видужаю. Я вірю в це як вірю у свою міцність хоч вже рахую місяці до пенсії.
Рік тому загострилась стара хвороба, прижало так як ще не було. Навіть на два місяці брав безоплатну відпустку, майже весь час був у ліжку. Думав вже що нее одужаю і залишусь інвалідом. Моя болячка навіть невелика за місяць не загоюється а те що було важко й пригадувати. Проти зараз все вже позаду.. Мій стан зараз кращий ніж два роки тому. Вживаю підтримуючі пігулки. До лікарів не звертався бо я знаю про свою хворобу краще ніж вони, і я знаю що вони витягнуть всі гроші. Мою знайому у важкому стані забрали в лікарню, знайшли цироз печінки на останній стадії, рахунок життя вже йшов на дні, і все одне вимагали від родичів купувати купу ліків.
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14.08.2020 08:12 Ответить
Ви б могли хоча б у Кацахола проконсультуватись.
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14.08.2020 08:15 Ответить
Обов*язково !!!
Щиро бажаю здоров*я.
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14.08.2020 08:20 Ответить
Вам, дівчата, теж бажаю не хворіти. При нагоді передайте мої такі саме бажання до Словаччині. Я побіг, у мене холодильник спустошився.
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14.08.2020 09:01 Ответить
Лікарями європейської країни.
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13.08.2020 21:42 Ответить
тобто діагнози підтверджені тими, хто отримує за ці діагнози премії?
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13.08.2020 21:45 Ответить
А вас це хвилює ?
Людина під крапельницями і підключена до апаратів.
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13.08.2020 21:47 Ответить
кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей
скільки разів Ви про це задумувались в 2019 році?
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13.08.2020 22:01 Ответить
Влітку ??
Серйозно ?
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13.08.2020 22:05 Ответить
так, дуже серйозно
Ви просто ніколи цим не цікавились
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13.08.2020 22:23 Ответить
І не кажіть..
Зазвичай в інфекційній влітку порожньо, якщо це не курортне місто.
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13.08.2020 23:06 Ответить
ага, якби не кишкові інфекції
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13.08.2020 23:11 Ответить
Да ни че ты не докажешь сектантам коронавируса.лучше сдохнут с голоду но только не от вируса
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14.08.2020 07:38 Ответить
Кто?
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13.08.2020 21:38 Ответить
Пише що лежить з підключеними апаратами. Хто не скажу щоб запобігти зубоскальства.
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13.08.2020 21:46 Ответить
З якими він апаратами і ще й пише? Градусником?
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13.08.2020 22:38 Ответить
Слухай, ти нібито нормальний,, а пишеш дурниці.
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13.08.2020 22:59 Ответить
Які апарати - питаю?
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13.08.2020 23:11 Ответить
Самогонный апарат без нього и не може жити.а пише херню ризну пид час приступу билои гарячки
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14.08.2020 21:27 Ответить
Бутусов например, статья от него об этом есть.
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14.08.2020 08:49 Ответить
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
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13.08.2020 21:13 Ответить
Комусь ця муть цікава?
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14.08.2020 09:02 Ответить
тобі-дебілу та пукінському агітатору=пропагандисту інформація про ковід-19 як вила-в-дупу
А ЛЮДЯМ ОБ'ЄКТИВНА інформація про ковід19 ЦІКАВА..
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14.08.2020 09:05 Ответить
Стався прорив науковий? Імбіцилів начили друкувати? Шарікрв, ти?
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18.08.2020 20:31 Ответить
А чего у него маска на башке... Он лбом вдыхает и ковид на окружающих им же разбрасывает чтоли? Мутация?
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14.08.2020 09:04 Ответить
Цікаво, а де знаходиться місто Льцук?
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14.08.2020 10:19 Ответить
 
 