Новое деление на карантинные зоны

Киев из "зеленого" стал "желтым". Города Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ривненская обл.) и районы Городенковский и Косовский (Ивано-Франковская обл.), Костопольский и Ривненский (Ривненская обл.), Кицманский (Черновицкая область) с понедельника, 17 августа, получат статус "красной зоны" по COVID-19.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Киев, который ранее был в "зеленой" зоне, теперь перемещен в "желтую", отметил Немчинов. В ней также такие областные центры, как Одесса, Харьков, Луцк, Тернополь, Ривне.

Новые карантинные уровни будут действовать не 7 дней, как обычно, а 14, добавил министр.

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