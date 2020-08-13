Новий поділ на карантинні зони

Київ із "зеленого" став "жовтим". Міста Самбір (Львівська обл.), Біляївка (Одеська обл.), Дубно (Рівненська обл.) І райони Городенківський і Косівський (Івано-Франківська обл.), Костопільський та Рівненський (Рівненська обл.), Кіцманський (Чернівецька область) із понеділка, 17 серпня, отримають статус "червоної зони" щодо COVID-19.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністров Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Київ, який раніше був у "зеленій" зоні, тепер переміщений у "жовту", зазначив Немчінов. У ній також такі обласні центри, як Одеса, Харків, Луцьк, Тернопіль, Рівне.

Нові карантинні рівні будуть діяти не 7 днів, як зазвичай, а 14, додав міністр.

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