Новий поділ на карантинні зони
Київ із "зеленого" став "жовтим". Міста Самбір (Львівська обл.), Біляївка (Одеська обл.), Дубно (Рівненська обл.) І райони Городенківський і Косівський (Івано-Франківська обл.), Костопільський та Рівненський (Рівненська обл.), Кіцманський (Чернівецька область) із понеділка, 17 серпня, отримають статус "червоної зони" щодо COVID-19.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністров Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
Київ, який раніше був у "зеленій" зоні, тепер переміщений у "жовту", зазначив Немчінов. У ній також такі обласні центри, як Одеса, Харків, Луцьк, Тернопіль, Рівне.
Нові карантинні рівні будуть діяти не 7 днів, як зазвичай, а 14, додав міністр.
Також на Цензор.НЕТ: "Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски. ВIДЕО
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А этот министр не слышал , шо Коля Тищенко отменил карантин , а ?
з тією ж вірогідністю можна померти в ДТП
У нас 71,5% померлих - 80+.
А 18,2% - 70-79
Додайте. Буде 89,7%
Я регулярно наводжу офіційну статистику.
Абсолютна більшість померлих - зі старечих будинків та центрів по догляду за немічними (часто вже нерухомими) пацієнтами. У нас розслідування тепер кримінальне роблять щодо цього.
В інших країнах - те саме.
Але треба було вирубити економіку і примусити людей нап*ялити намордники, зірвати навчальний процес, довести купу немаленьких бізнесів до банкрутства.
Оце "турбота" про людей.
Figure 4 text description - третя викладка
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
6й розділ
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
Источник: https://censor.net/n3213675
Упоралися! Всі напрямки підходу/під'їзду на марш 24 серпня перекрили!
Медальки один іншому тепер повісьте.
а ти тут був? чи просто навмання інших відправляєш?
і тяжко.
У мене самого щось незрозуміле. температура 37, вдень була слабкість, легкий озноб, головний біль і ще дещо. Отруєння виключено. Ознак простуди нема. Весь тиждень мало контактував.
Зараз трохи краще.
Прочитайте статтю
https://censor.net/resonance/3212910/smert_lyudeyi_vd_gpoks_duje_strashna_v_printsip_lyudi_vmirayut_pri_tyam_rozpovd_lkarv_pro_borotbu_z
Втрата нюху та смаку це скоріш за все ковід.
Кондиціонер напередодні весь день не включав, у нас похолодніішало, легкий вітерець з вікна, але горло, нос у порядку!
Спостерігайте.
Вдень температури може і не бути. Ввечері, вночі і вранці. Невисока. Але з ознобом.
десятки хвороб мають ті самі симптоми
Ви теж тримайтеся. Беріть обов*язково вітаміни, їжте свіжі овочі та фрукти, дихайте повітрям.
Я дав зарок не спілкуватися на авторських темах де вештається цей мент.
Два роки тому моя знайома втратила свідомість і її забрала швидка, лікар сказав, що це - такий вірус, дав їй звільнення від роботи - НІЧОГО НЕ ВИПИСАВ з медикаментів - і пояснив, що треба просто вилежати. В неї пішов бронхіт як ускладення. Коли дзвонила спитати про самопочуття, її чоловік відповідав, що коли як: день краще, інший - нема сил ні до чого ...
Полежала кілька днів, вийшла на роботу - як ворушишся, то воно легше.
Я з тих, хто не підтримує носіння масок. Вони не захищають. Я особисто не можу у ній бути. Кілька хвилин - і все.
Дистанція - так. Вона грає роль. + Звичайна особиста гігієна. І загальне правило, що хворі / люди з симптомами повинні залишатися вдома (а не пхатися в магазин / на базар / роботу і кашляти-чхати на оточуючих).
Мені дуже не подобаються спекуляції, маніпуляції, фальсифікації. І ненавиджу паніку. Вона мене дратує.
На сторінку Джамала я ніколи не ходжу і з ним не спілкуюся.
Спробую знайти - подивлюся.
Зберігайте спокій, свій здоровий глузд і вірте в себе та бережіть себе тим, що від Вас залежить.
Тримайтеся.
Зваріть добрий курячий бульйон - попийте. І сон ! Спіть !
Вибачте.
Тема для приятного общения.
Рік тому загострилась стара хвороба, прижало так як ще не було. Навіть на два місяці брав безоплатну відпустку, майже весь час був у ліжку. Думав вже що нее одужаю і залишусь інвалідом. Моя болячка навіть невелика за місяць не загоюється а те що було важко й пригадувати. Проти зараз все вже позаду.. Мій стан зараз кращий ніж два роки тому. Вживаю підтримуючі пігулки. До лікарів не звертався бо я знаю про свою хворобу краще ніж вони, і я знаю що вони витягнуть всі гроші. Мою знайому у важкому стані забрали в лікарню, знайшли цироз печінки на останній стадії, рахунок життя вже йшов на дні, і все одне вимагали від родичів купувати купу ліків.
Щиро бажаю здоров*я.
Людина під крапельницями і підключена до апаратів.
скільки разів Ви про це задумувались в 2019 році?
Серйозно ?
Ви просто ніколи цим не цікавились
Зазвичай в інфекційній влітку порожньо, якщо це не курортне місто.
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
А ЛЮДЯМ ОБ'ЄКТИВНА інформація про ковід19 ЦІКАВА..